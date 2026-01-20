ETF Bitcoin Memulai Minggu dengan Arus Keluar $394 Juta: Apa yang Akan Terjadi?

Bitcoin mundur saat minat investor melemah

BlackRock mempertahankan dominasi

Minggu baru telah dimulai dengan cukup lemah bagi komunitas kripto, dan ETF Bitcoin spot AS juga membuka minggu dengan nada yang sangat hati-hati, karena tidak ada modal yang disuntikkan ke dalam dana Bitcoin selama sesi perdagangan terakhir mereka.

Menurut data yang disediakan oleh SosoValue, ETF Bitcoin mencatat arus keluar besar-besaran sebesar $394,68 juta pada 16 Januari, meskipun harga Bitcoin bertahan kuat di sekitar $95.550 pada saat itu.

Sementara Bitcoin sebelumnya tampak stabil, harganya kini telah mundur di bawah level tersebut, menunjukkan bahwa penarikan yang terlihat di antara ETF kini telah meluas ke harga perdagangan aset karena momentum terus menurun.

Khususnya, penarikan yang terlihat di seluruh ekosistem ETF Bitcoin menunjukkan peningkatan pengambilan keuntungan jangka pendek, yang telah membawa harga aset ke wilayah merah dalam.

Kehati-hatian yang terlihat di antara dana Bitcoin mungkin tidak dilihat sebagai hilangnya kepercayaan pada lintasan jangka panjang, karena arus masuk bersih kumulatif masih berada di $57,82 miliar yang besar meskipun terjadi arus keluar satu hari.

Tampaknya, ini lebih menyoroti minat institusional yang berkelanjutan sejak ETF Bitcoin spot diluncurkan pada Januari 2024. Sementara dana telah terus menunjukkan keyakinan jangka panjang pada Bitcoin, mereka sekarang memegang sekitar 6,53% dari pasokan beredar Bitcoin. Ini menunjukkan betapa dalamnya ETF kini tertanam dalam struktur pasar, menjembatani kesenjangan antara pasar tradisional dan ekosistem Bitcoin.

Meskipun kinerja buruk terlihat selama sesi perdagangan terakhir, ETF Bitcoin BlackRock terus menarik modal, memecahkan tren negatif dengan sekitar $15,09 juta arus masuk harian.

FBTC Fidelity, di sisi lain, mengalami penarikan terbesar hari itu, dengan arus keluar $205,22 juta. Dana lain juga mencatat arus keluar yang signifikan, mengimbangi arus masuk sederhana yang dicatat oleh BlackRock.