ECB Memperingatkan Perseteruan Fed Dapat Destabilisasi Dolar

Poin Utama: ECB memperingatkan perseteruan Fed berisiko mendestabilisasi dolar.

Kekhawatiran atas independensi mempengaruhi pasar secara global.

Bitcoin dilirik sebagai pelarian potensial di tengah volatilitas.

Bank Sentral Eropa Memperingatkan Destabilisasi Pasar

Philip Lane dari Bank Sentral Eropa memperingatkan bahwa pertarungan politik di Federal Reserve mungkin mendestabilisasi posisi global dolar.

Hal ini menimbulkan risiko potensial bagi harga aset dan menunjukkan Bitcoin dapat berfungsi sebagai lindung nilai terhadap stabilitas dolar yang fluktuatif.

Artikel terkait Amankan Saham Anda dalam Peluang 5.000x ZKP, Sementara Bitcoin & Ethereum Konsolidasi Peluang Hijau Bitcoin 2026 Meningkat Menurut Analis

Peringatan Lane menyoroti risiko penilaian ulang dolar AS, yang berdampak pada premi jangka waktu dan imbal hasil riil yang terkait dengan aset termasuk Bitcoin. Ini terjadi di tengah tekanan politik yang dapat membentuk ulang lanskap keuangan, mempengaruhi pasar global.

Bitcoin sebagai Lindung Nilai

Posisi Bitcoin sebagai lindung nilai dapat memainkan peran jika dolar melemah atau jika kredibilitas Fed terkikis. Aktivitas trader menunjukkan persiapan untuk volatilitas, dengan minat pada opsi Bitcoin yang menunjukkan fokus pada reaksi pasar masa depan.

Philip Lane, Kepala Ekonom, Bank Sentral Eropa (ECB), memperingatkan bahwa "perseteruan politik di Federal Reserve atas independensi mandatnya dapat mendestabilisasi pasar global, menciptakan risiko penilaian ulang peran dolar AS dalam keuangan global."

Skenario Keuangan

Skenario keuangan melibatkan perubahan potensial dalam valuasi aset dan dinamika pasar. Penekanan pada kesehatan ekonomi menunjukkan pengawasan berkelanjutan terhadap premi jangka waktu, imbal hasil TIPS, indeks dolar, dan tren stablecoin untuk pergeseran akibat tantangan politik Fed.

Christine Lagarde, Presiden, Bank Sentral Eropa (ECB), menyatakan pada Januari 2025, "Cadangan harus likuid, aman, dan terjamin," menolak Bitcoin sebagai aset cadangan karena volatilitas dan risiko.