Saham Meta Platforms, Inc. (META): Merosot karena Pengawas Inggris Menuduh Perusahaan Mengabaikan Iklan Judi Ilegal

TLDR

Saham Meta diperdagangkan mendekati $620 saat pengawasan regulasi meningkat di Inggris.

Komisi Perjudian Inggris menuduh Meta mengabaikan iklan perjudian ilegal.

Regulator mengklaim operator tanpa lisensi secara terbuka menargetkan pengguna Inggris di platform Meta.

Aturan periklanan Meta sendiri mengharuskan perusahaan perjudian memiliki lisensi lokal.

Masalah ini menambah tekanan global yang semakin meningkat pada pengawasan konten Big Tech.

Saham Meta Platforms, Inc. (META) ditutup pada $620,25, turun 0,09%, saat investor mencerna kritik regulasi baru dari Inggris. Komisi Perjudian Inggris menuduh Meta "menutup mata" terhadap iklan perjudian ilegal yang muncul di Facebook dan Instagram, menimbulkan kekhawatiran baru seputar kepatuhan regulasi dan akuntabilitas platform.



Komentar tersebut disampaikan oleh Tim Miller, direktur eksekutif Komisi Perjudian Inggris, selama pidato di konferensi permainan ICE di Barcelona pada 19 Januari. Pernyataannya menyoroti apa yang dilihat regulator sebagai kegagalan terus-menerus oleh Meta untuk secara proaktif mendeteksi dan memblokir iklan dari operator perjudian tanpa lisensi yang menargetkan pengguna Inggris.

Pengawas Inggris Membunyikan Alarm atas Iklan Ilegal

Menurut Miller, Komisi Perjudian telah memantau perpustakaan iklan Meta yang dapat dicari dan berulang kali menemukan iklan dari operator perjudian yang tidak memiliki lisensi Inggris yang diperlukan. Operator-operator ini masih dapat menjangkau konsumen di negara tersebut, meskipun ada aturan lokal yang ketat yang mengatur promosi perjudian.

"Ini secara efektif adalah jendela menuju kriminalitas," kata Miller, menurut transkrip pidatonya. Dia menambahkan bahwa jika regulator dapat dengan mudah menemukan iklan semacam itu, Meta juga harus mampu mengidentifikasi mereka menggunakan alatnya sendiri.

Kebijakan periklanan Meta menyatakan bahwa perusahaan perjudian harus memiliki lisensi di yurisdiksi yang mereka targetkan. Kritik Komisi Perjudian menunjukkan kesenjangan antara kebijakan yang dinyatakan dan penegakan dalam praktik.

Penggunaan Kata Kunci Menyoroti Kesenjangan Penegakan

Regulator mengatakan mereka mencari iklan menggunakan frasa "not on Gamstop," merujuk pada skema pengecualian diri Inggris yang memungkinkan penjudi bermasalah memblokir akses ke platform perjudian berlisensi. Semua operator Inggris berlisensi diwajibkan untuk mengintegrasikan Gamstop dan menolak akses ke pengguna yang terdaftar dalam program tersebut.

Miller mengatakan iklan yang menggunakan kata kunci ini mudah ditemukan di platform Meta, menunjukkan bahwa operator tanpa lisensi secara terbuka memasarkan diri mereka sebagai alternatif yang melewati perlindungan konsumen. Dia berpendapat bahwa Meta dapat menggunakan alat kata kunci yang sama untuk memblokir iklan semacam itu sebelum mencapai pengguna.

Menurut regulator, Meta menyarankan agar otoritas menggunakan sistem kecerdasan buatan mereka sendiri untuk menemukan dan melaporkan iklan ilegal, dengan perusahaan menghapusnya setelah diberitahu. Komisi Perjudian menyatakan frustrasi dengan pendekatan reaktif ini.

Risiko yang Lebih Luas bagi Konsumen dan Kepercayaan Publik

Komisi Perjudian Inggris menekankan bahwa iklan perjudian ilegal menimbulkan risiko bagi pengguna yang rentan dan menyediakan aliran pendapatan bagi kelompok kriminal dan penipu. Operator tanpa lisensi tidak membayar pajak dan sering kali tidak memiliki perlindungan yang melindungi konsumen dari penipuan dan bahaya.

Regulator mencatat bahwa Inggris telah menutup ratusan ribu situs web yang terkait dengan perjudian ilegal tetapi menggambarkan penegakan sebagai tantangan konstan karena kecepatan munculnya situs baru. Platform periklanan digital memainkan peran sentral dalam ekosistem ini dengan memungkinkan akuisisi pelanggan yang cepat.

Masalah serupa telah dilaporkan di luar Inggris. Penyelidikan sebelumnya mengutip iklan perjudian ilegal yang muncul di platform Meta di negara-negara di mana perjudian dilarang, termasuk India, Malaysia, dan Arab Saudi.

Meta Tetap Diam saat Pengawasan Meningkat

Juru bicara Meta tidak segera menanggapi permintaan komentar setelah pernyataan Komisi Perjudian. Kurangnya respons resmi meninggalkan ketidakpastian tentang apakah perusahaan berencana mengubah praktik penegakannya atau meningkatkan pemantauan proaktif.

Bagi Meta, kritik ini datang pada saat pengawasan global yang meningkat atas tanggung jawab platform, standar periklanan, dan kepatuhan regulasi. Pemerintah di seluruh dunia menekan perusahaan teknologi besar untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam mengawasi aktivitas berbahaya atau ilegal di layanan mereka.

Kinerja Saham dan Konteks Investor

Meskipun ada berita regulasi, saham Meta menunjukkan reaksi langsung yang terbatas, mencerminkan fokus investor pada fundamental jangka panjang. Selama tiga tahun terakhir, META telah menghasilkan total return hampir 356%, jauh melampaui S&P 500. Namun, hingga saat ini tahun ini, saham turun 6,04%, tertinggal dari pasar yang lebih luas.

Meskipun komentar Komisi Perjudian Inggris saat ini tidak melibatkan denda atau tindakan penegakan formal, mereka menambah daftar risiko regulasi yang harus dipertimbangkan investor. Episode ini menggarisbawahi bagaimana pengawasan konten dan kontrol periklanan tetap menjadi tantangan sentral bagi Meta saat regulator menuntut akuntabilitas yang lebih kuat dari platform Big Tech.

