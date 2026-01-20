BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Ethereum Classic (ETC) relatif stabil di kisaran $12,7-$12,8. Harga ditunjukkan sekitar $12,8 dengan volume 24 jam sekitar $57,9M. IniEthereum Classic (ETC) relatif stabil di kisaran $12,7-$12,8. Harga ditunjukkan sekitar $12,8 dengan volume 24 jam sekitar $57,9M. Ini

Ethereum Classic (ETC) Menguji Support Kritis Sebelum Rebound Eksplosif ke $120

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/20 06:00
Ethereum Classic
ETC$11.96+0.50%
SOON
SOON$0.3326+6.80%

Ethereum Classic (ETC) relatif stabil di sekitar kisaran $12,7-$12,8. Harga ditunjukkan sekitar $12,8 dengan volume 24 jam sekitar $57,9M. Tahap ini menunjukkan fase konsolidasi di mana pasar memiliki partisipasi yang sama dari kekuatan pembeli dan penjual.

Sumber: CoinMarketCap

Tak lama kemudian, terjadi aksi jual yang kuat, dan harga turun tajam dari di atas $12,7 ke sekitar wilayah $11,7-$11,8 yang lebih rendah. Tetapi setelah penurunan tajam ini, harga stabil dan bergerak sideways, sebagian besar di sekitar $11,8 dan $12,0.

Baca Juga: Prediksi Harga Ethereum Classic 2025: Akankah ETC Mencapai $53,40?

ETC Menguji Support Kritis Dengan Fokus pada $120

Namun, analis kripto, Jonathan Carter, menyoroti bahwa Ethereum Classic (ETC) saat ini sedang menguji level support penting di bagian bawah segitiga menurun.

Saat harga semakin dekat ke level penting ini, ada beberapa pembelian defensif, dan volume yang meningkat menunjukkan bahwa komunitas sedang bersiap untuk apa yang bisa menjadi rebound penting. Hasilnya di sini dapat menentukan arah untuk pergerakan besar ETC selanjutnya.

Sumber: X

Dengan level support $11 yang bertahan kuat, target bullish dapat dipertimbangkan untuk kisaran harga $18-$25 dalam jangka pendek, $40-$53 dalam jangka menengah, dan $78-$120 dalam jangka panjang. Dalam pasar cryptocurrency, peluang selalu tersedia ketika ketakutan mencengkeram pasar, dan sekarang bisa menjadi waktu terbaik bagi peserta untuk bertindak sementara peluang sudah matang untuk pergerakan besar.

Indikator Teknis Mengisyaratkan Fase Konsolidasi ke Depan

Dari perspektif teknis, dapat dilihat bahwa telah terjadi penurunan yang cukup besar pada harga ETC sejak pertengahan 2025. Bollinger Bands menunjukkan volatilitas tinggi dalam harga, berosilasi antara band atas dan bawah. Exponential Moving Averages (EMA) juga ditunjukkan, di mana harga baru-baru ini menembus di bawah 20 EMA.

Sumber: TradingView

Pada Januari 2026, Ethereum Classic (ETC) mendekati batas bawah Bollinger Bands. Ini mungkin menunjukkan bahwa harga bisa turun lebih jauh atau membuat pergerakan kuat ke atas jika level support kuat $9,47 berhasil menarik pembeli.

Baca Juga: Rally Ethereum Classic: Diperdagangkan pada Level Tertinggi 16 Bulan

Peluang Pasar
Logo Ethereum Classic
Harga Ethereum Classic(ETC)
$11.96
$11.96$11.96
+0.33%
USD
Grafik Harga Live Ethereum Classic (ETC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

ZKP Mungkin Menjadi Kripto 100x Berikutnya yang Harus Anda Perhatikan Sementara Permintaan ETH Meningkat, & XRP Stagnan di Januari

ZKP Mungkin Menjadi Kripto 100x Berikutnya yang Harus Anda Perhatikan Sementara Permintaan ETH Meningkat, & XRP Stagnan di Januari

Harga Ethereum hari ini naik seiring lonjakan transaksi, harga XRP terkonsolidasi di dekat support, dan desain AI yang mengutamakan privasi ZKP serta lelang presale menciptakan posisi awal
Bagikan
coinlineup2026/01/20 09:00
XMR Memimpin Reli Privasi, SOL Menguji Resistensi Kunci, tetapi Para Ahli Mengatakan Kripto ZKP Memiliki Potensi Breakout 600x

XMR Memimpin Reli Privasi, SOL Menguji Resistensi Kunci, tetapi Para Ahli Mengatakan Kripto ZKP Memiliki Potensi Breakout 600x

Bulan ini, Monero merebut kembali mahkota privasinya, Solana menguji level teknis kunci, dan Zero Knowledge Proof secara diam-diam membangun infrastruktur semacam itu
Bagikan
Coinstats2026/01/20 09:00
Paradex Laporkan Gangguan Layanan, Membatalkan Pesanan Terbuka

Paradex Laporkan Gangguan Layanan, Membatalkan Pesanan Terbuka

Postingan Paradex Melaporkan Gangguan Layanan, Membatalkan Pesanan Terbuka muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pembaruan 19 Jan, 1:44 pm UTC: Artikel ini telah diperbarui untuk menambahkan
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/20 08:59