Ethereum Classic (ETC) Menguji Support Kritis Sebelum Rebound Eksplosif ke $120

Ethereum Classic (ETC) relatif stabil di sekitar kisaran $12,7-$12,8. Harga ditunjukkan sekitar $12,8 dengan volume 24 jam sekitar $57,9M. Tahap ini menunjukkan fase konsolidasi di mana pasar memiliki partisipasi yang sama dari kekuatan pembeli dan penjual.

Sumber: CoinMarketCap

Tak lama kemudian, terjadi aksi jual yang kuat, dan harga turun tajam dari di atas $12,7 ke sekitar wilayah $11,7-$11,8 yang lebih rendah. Tetapi setelah penurunan tajam ini, harga stabil dan bergerak sideways, sebagian besar di sekitar $11,8 dan $12,0.

ETC Menguji Support Kritis Dengan Fokus pada $120

Namun, analis kripto, Jonathan Carter, menyoroti bahwa Ethereum Classic (ETC) saat ini sedang menguji level support penting di bagian bawah segitiga menurun.

Saat harga semakin dekat ke level penting ini, ada beberapa pembelian defensif, dan volume yang meningkat menunjukkan bahwa komunitas sedang bersiap untuk apa yang bisa menjadi rebound penting. Hasilnya di sini dapat menentukan arah untuk pergerakan besar ETC selanjutnya.

Sumber: X

Dengan level support $11 yang bertahan kuat, target bullish dapat dipertimbangkan untuk kisaran harga $18-$25 dalam jangka pendek, $40-$53 dalam jangka menengah, dan $78-$120 dalam jangka panjang. Dalam pasar cryptocurrency, peluang selalu tersedia ketika ketakutan mencengkeram pasar, dan sekarang bisa menjadi waktu terbaik bagi peserta untuk bertindak sementara peluang sudah matang untuk pergerakan besar.

Indikator Teknis Mengisyaratkan Fase Konsolidasi ke Depan

Dari perspektif teknis, dapat dilihat bahwa telah terjadi penurunan yang cukup besar pada harga ETC sejak pertengahan 2025. Bollinger Bands menunjukkan volatilitas tinggi dalam harga, berosilasi antara band atas dan bawah. Exponential Moving Averages (EMA) juga ditunjukkan, di mana harga baru-baru ini menembus di bawah 20 EMA.

Sumber: TradingView

Pada Januari 2026, Ethereum Classic (ETC) mendekati batas bawah Bollinger Bands. Ini mungkin menunjukkan bahwa harga bisa turun lebih jauh atau membuat pergerakan kuat ke atas jika level support kuat $9,47 berhasil menarik pembeli.

