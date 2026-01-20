Pertumbuhan Jaringan TRON Memperkuat Kasus Bullish untuk TRX Menuju $0,35

Selama setahun terakhir, USDT di jaringan TRON telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Penerbitan 22,7 miliar token baru menghasilkan total pasokan sebesar 82,4 miliar token. Peningkatan besar dalam jumlah token menunjukkan bahwa ada permintaan tinggi untuk stablecoin di jaringan TRON, yang didorong oleh biaya transaksi yang rendah dan skalabilitas yang tinggi.

Jumlah pemegang USDT di jaringan tersebut melonjak sebesar 11 juta, melebihi 70,6 juta. Ekspansi cepat ini menunjukkan bahwa TRON memainkan peran yang lebih besar dalam ruang kripto karena banyak orang menggunakan USDT di bidang DeFi, sistem pembayaran, dan perdagangan. Efisiensi jaringan tersebut membuat stablecoin berkembang dengan cepat.

Sinyal Bullish TRX Menguat pada Level Kunci yang Direbut Kembali

Namun, analis kripto, Jelle, menyoroti bahwa TRON (TRX) tampaknya mendapatkan kembali kekuatannya, karena berhasil menembus di atas level kunci dan dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih besar di masa depan. Kepercayaan terhadap jaringan TRX juga tetap tinggi, karena banyak orang mempercayai Justin Sun dan timnya dalam membantu TRX tumbuh dan tetap kuat di pasar.

Investor mengakumulasi lebih banyak karena mereka ingin mengikuti momentum. Dengan fundamental yang kuat dan level dukungan yang pulih, TRX diperkirakan akan bergerak lebih tinggi. Meskipun harus berhati-hati, token ini diperkirakan akan bergerak naik secara stabil, membuat para penggemarnya terus memantau layar untuk langkah selanjutnya.

Pandangan Teknis TRX Menunjukkan Peningkatan Momentum

TRX telah mengalami tren dengan pergerakan naik yang kuat dari pertengahan 2024 hingga pertengahan 2025. Namun pada November 2024, terjadi lonjakan mendadak, dan harga menembus di atas Bollinger Band atas, yang jelas menunjukkan adanya tekanan beli yang intens.

Harga TRX berada di atas rata-rata pergerakan 20 hari, 50 hari, dan 100 hari, yang jelas menunjukkan tekanan naik yang intens pada harga TRX. Sejak lonjakan pada September 2025 ke sekitar $0,35, TRX mulai mengalami konsolidasi, dan ini terbukti dari penyempitan Bollinger Bands.

Sumber: TradingView

Dari akhir 2025 hingga awal 2026, TRX berupaya membalikkan kerugiannya. TRX bertahan stabil di $0,31, yang berada di sekitar tengah Bollinger Bands dan di atas EMA 50 minggu. Untuk analisis jangka pendek, ada indikasi positif karena TRX sedang menguji di bagian atas Bollinger Bands.

Untuk analisis jangka panjang, EMA masih berada di bawah, dan tidak ada perubahan dalam tren pasar, sementara pergerakan lateral menunjukkan kemungkinan peningkatan lainnya.

