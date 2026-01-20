Setahun Setelah Kepergian Gensler, Buku Panduan Kripto SEC Terlihat Sangat Berbeda

Satu tahun yang lalu pada hari Selasa, Gary Gensler mengundurkan diri sebagai ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) di tengah pelantikan Presiden Donald Trump.

Banyak pihak dalam industri kripto sangat mengkritik mantan ketua SEC tersebut atas pendekatannya terhadap regulasi dan penegakan aset digital. Posisi Gensler terhadap mata uang kripto kemungkinan berkontribusi pada perusahaan seperti Ripple Labs yang mendanai komite aksi politik (PAC) dan mendukung banyak kandidat dalam pemilihan AS 2024 yang telah menyatakan pandangan yang menguntungkan bagi industri dan menentang mereka yang tidak.

Tidak lama setelah pengunduran diri Gensler, Trump menunjuk Komisioner SEC Mark Uyeda sebagai ketua pelaksana tugas lembaga tersebut. Yang terjadi kemudian adalah perubahan total kebijakan SEC tentang aset digital di bawah Gensler, dengan pemberhentian banyak investigasi dan tindakan penegakan yang berlangsung bertahun-tahun serta restrukturisasi kepemimpinan lembaga untuk hanya mencakup Partai Republik.

Memberhentikan investigasi dan gugatan kripto

Pada bulan Februari, hanya lebih dari sebulan setelah Uyeda mengambil alih kendali SEC di bawah Trump, lembaga tersebut mengumumkan bahwa mereka akan membatalkan tindakan penegakan sipil terhadap Coinbase, yang awalnya diajukan pada tahun 2023. Kasus tersebut akan menjadi yang pertama dari banyak kasus yang akan dibatalkan SEC terhadap perusahaan kripto, beberapa di antaranya seperti Coinbase yang telah berkontribusi pada PAC yang mendukung kandidat pro-kripto.

Setelah kasus Coinbase, SEC mengakhiri investigasi terhadap Robinhood Crypto dan Uniswap Labs. Namun, salah satu perubahan kebijakan paling signifikan dari lembaga tersebut terjadi pada bulan Maret ketika CEO Ripple Brad Garlinghouse mengatakan SEC akan membatalkan bandingnya yang berasal dari tindakan penegakan tahun 2020 terhadap perusahaan pembayaran tersebut.

Terkait: Kasus kripto SEC akan 'diberhentikan atau diselesaikan' di bawah Trump: CEO Consensys

Lebih banyak pemberhentian terjadi dalam beberapa bulan di bawah Uyeda dan setelah pilihan Trump untuk memimpin lembaga tersebut, Paul Atkins, dikonfirmasi oleh Senat pada bulan April. Banyak anggota parlemen mempertanyakan apakah lembaga tersebut telah membatalkan tindakan sebagai akibat dari hubungan dekat Trump dengan industri kripto.

Presiden dan keluarganya telah mendukung perusahaan kripto World Liberty Financial, yang meluncurkan stablecoin-nya sendiri di tengah pertimbangan legislasi kripto di Kongres AS. Trump juga memiliki memecoin-nya sendiri, Official Trump (TRUMP), dan putra-putranya meluncurkan American Bitcoin, sebuah usaha penambangan kripto.

Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa presiden dan keluarganya telah mendapat keuntungan lebih dari $1 miliar dari bisnis kripto mereka pada bulan Juni 2025.

SEC mengadakan meja bundar kripto, menunggu kejelasan regulasi

Pada tahun 2025, SEC mengadakan serangkaian meja bundar kripto yang mempertemukan para ahli industri, hukum, dan kebijakan. Diskusi mencakup topik-topik termasuk privasi keuangan, kustodi aset digital, tokenisasi, dan keuangan terdesentralisasi, saat lembaga tersebut mencari masukan tentang bagaimana undang-undang sekuritas harus diterapkan pada sektor tersebut.

Namun, banyak poin yang dibahas pejabat SEC bisa menjadi tidak relevan di tengah anggota Kongres AS yang bekerja untuk mengesahkan RUU struktur kripto yang komprehensif. RUU tersebut, yang disebut Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act, dimaksudkan untuk menetapkan pedoman yang jelas di mana regulator keuangan termasuk SEC akan beroperasi.

RUU tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Juli, tetapi telah tertunda di Senat dan menunggu pengesahan di komite perbankan dan pertanian. Meskipun anggota Komite Perbankan telah dijadwalkan untuk mempertimbangkan markup pada RUU tersebut pada hari Kamis, acara tersebut ditunda setelah CEO Coinbase Brian Armstrong menarik dukungannya terhadap undang-undang tersebut.

Semua komisioner Demokrat meninggalkan SEC

Gensler dan mantan Komisioner SEC Jaime Lizárraga termasuk di antara yang pertama meninggalkan lembaga tersebut pada bulan Januari 2025 di tengah pelantikan Trump, meninggalkan Caroline Crenshaw sebagai satu-satunya komisioner Demokrat di lembaga tersebut.

Selama berbulan-bulan, Crenshaw tetap menjadi satu-satunya perwakilan Demokrat dalam kepemimpinan SEC dan satu-satunya skeptis kripto. Dia meninggalkan lembaga tersebut pada bulan Januari 2026 setelah bertugas 18 bulan melampaui akhir resmi masa jabatannya. Pada saat publikasi, Trump belum mengumumkan rencana apa pun untuk menominasikan komisioner tambahan untuk mempertahankan keseimbangan bipartisannya.

Setelah meninggalkan jabatan publik, Gensler kembali ke MIT Sloan School of Management, di mana dia adalah profesor keuangan dan praktik ekonomi dan manajemen global. Dia terus berbicara di depan umum dan memberikan wawancara tentang mata uang kripto seperti Bitcoin (BTC) sebagai aset "spekulatif".

Majalah: Bagaimana hukum kripto berubah pada tahun 2025 — dan bagaimana mereka akan berubah pada tahun 2026