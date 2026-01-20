Apakah Bitcoin Benar-Benar Dalam Pasar Bearish? Mengapa 20 Januari Penting

Bitcoin turun 36% dari puncak terbarunya, dan label "bear market" sudah beredar di seluruh crypto X. Namun dalam sebuah thread pada hari Minggu, trader Cristian Chifoi berargumen bahwa menyebut pergeseran rezim hanya berdasarkan penurunan saja melewatkan sinyal yang lebih dapat diperdagangkan: apa yang terjadi setelah rebound bermakna pertama, dan bagaimana harga berperilaku di sekitar serangkaian "jendela musiman" berbasis waktu yang ketat.

Klaim inti Chifoi adalah bahwa banyak komentator secara default menggunakan narasi reaktif setelah volatilitas sudah terjadi. "Cara paling sederhana untuk menentukan apakah bear market Bitcoin telah dimulai bukanlah setelah kita mengalami koreksi 36%, seperti yang disarankan semua analis crypto online," tulisnya. "Analis yang sama yang menyarankan supercycle pada November 2021, sementara harga naik 100%+." Dalam kerangkanya, pertanyaan bear market kurang tentang besarnya penurunan dan lebih tentang apakah rebound yang mengikuti terlihat seperti kekuatan atau gerakan countertrend yang secara struktural lemah yang gagal seiring waktu.

Apakah Bitcoin Dalam Bear Market?

Lensa pertama Chifoi adalah pemeriksaan silang antara Bitcoin dan dominasi USDT (USDT.D), yang ia gambarkan sebagai "grafik BTC terbalik" yang digunakan sebagai sinyal konfluensi. Ia juga menekankan waktu sebagai indikator utama, dengan berargumen bahwa penurunan telah memenuhi durasi minimum yang ia lacak di seluruh siklus.

"Apakah Anda seorang trader atau bukan, saya juga menyarankan Anda menggunakan waktu sebagai indikator pertama Anda, dan harga sebagai yang kedua," tulisnya. "Kita sudah mengalami koreksi 77 hari dari atas ke bawah. Harga tidak bisa lebih rendah. Itulah sinyalnya, sisanya adalah noise."

Dari sana, panduan konfirmasi bear market-nya bergantung pada seberapa jauh Bitcoin dapat rebound dan berapa lama ia dapat mempertahankan momentum. Ia menguraikan target USDT.D: pertama sekitar 5,5%, kemudian level yang lebih rendah seperti 4,7% dan memetakannya ke level BTC potensial. Dorongan "sedikit di atas 100k," katanya, masih bisa memenuhi syarat sebagai "dead cat bounce" jika bertahan selama berminggu-minggu tanpa follow-through. Dalam kasus itu, bounce itu sendiri menjadi bukti kelemahan daripada lampu hijau untuk uptrend yang diperbarui.

Skenario keduanya lebih tidak nyaman bagi skeptis "cycle is dead" dan pemanggil bear awal: Bitcoin membuat higher high, berpotensi ke kisaran $115.000–$120.000, tetapi kemudian terhenti selama jendela multi-minggu. Bahkan itu, dalam pandangan Chifoi, bisa konsisten dengan transisi bear market jika waktu berlalu dan harga tidak dapat "memberikan lebih banyak keuntungan," mengubah breakout nominal menjadi puncak seperti distribusi.

"Ini adalah permainan yang sama!" tambahnya, dengan berargumen bahwa trader harus mengamati mode kegagalan yang sama pada level harga yang berbeda daripada berlabuh pada satu angka.

Kerangka kedua Chifoi adalah musiman, berpusat pada jendela sekitar 20 Januari (plus atau minus beberapa hari) yang meluas hingga akhir Maret atau awal April. Ia mengatakan telah melacak ini sebagai titik keputusan utama sejak awal 2026, dan membingkainya sebagai persimpangan antara dua jalur: Bitcoin rally ke tanggal tersebut untuk menetapkan pivot high dan berguling, atau membentuk pivot low di sekitar tanggal tersebut dan kemudian mendorong lebih tinggi ke pivot waktu berikutnya.

"Pump ke 20 Januari, di atas $100-$110k akan berarti pivot high dan kelanjutan turun ke pivot waktu berikutnya," tulisnya. Alternatifnya, katanya, adalah "pivot low 20 Januari, dan kemudian kelanjutan naik ke pivot waktu berikutnya," menambahkan ia mengamati aksi harga minggu ini "hingga Jumat" untuk konfirmasi.

Pada saat penulisan, Chifoi cenderung ke interpretasi yang terakhir. "Untuk saat ini tampaknya cukup jelas bahwa kita sedang mengembangkan pivot low, dan langkah selanjutnya adalah kebalikan dari apa yang kita alami dari 6 Oktober hingga sekarang," katanya.

Chifoi menempatkan sebagian besar pelaku pasar ke dalam dua "kubu": mereka yang menyerukan supercycle atau menyatakan kerangka siklus rusak, dan mereka yang menegaskan bear market dimulai pada Oktober dan berakhir pada Oktober 2026 "sama seperti 2022." Ia berargumen bahwa keduanya bisa terpaksa masuk ke posisi yang buruk jika Bitcoin mencetak high baru dalam beberapa minggu mendatang sebelum turun setelah April.

Kasus risikonya sendiri lebih luas dan lebih fokus pada waktu: high baru diikuti oleh penurunan berkelanjutan hingga akhir 2026 atau awal 2027, yang ia sebut "pivot waktu penting berikutnya." Dalam konteks itu, kesimpulan operasional kurang tentang memprediksi bear market hari ini dan lebih tentang membiarkan rebound berikutnya dan jendela Januari-ke-musim semi mendefinisikan apakah ini adalah reset di dalam uptrend yang lebih luas atau awal dari transisi distribusi-ke-downtrend yang lebih lama.

"Perhatikan beberapa minggu ke depan," tulis Chifoi. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi rencananya sudah disiapkan dan akan menyesuaikan posisi saya sesuai dengan skenario mana pun yang terjadi, karena saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dalam kedua kasus tersebut."

Pada saat pers, BTC diperdagangkan di $92.836.