Harga Pendle berpotensi breakout di atas resistance $2,35 saat model staking baru diluncurkan

<div class="post-detail__content blocks"> <p>Harga Pendle menunjukkan tanda-tanda pemulihan di atas level resistance kunci saat protokol meluncurkan model staking baru.</p> <div id="cn-block-summary-block_904645882da8042e4bf99bbac6c73f62" class="cn-block-summary"> <div class="cn-block-summary__nav tabs"> <span class="tabs__item is-selected">Ringkasan</span> </div> <div class="cn-block-summary__content"> <ul class="wp-block-list"> <li>Pendle naik 9% pada hari itu seiring volume dan open interest meningkat.</li> <li>Peluncuran sPENDLE menggantikan kunci token jangka panjang dengan liquid staking.</li> <li>Harga berkonsolidasi di bawah $2,35, dengan kemungkinan breakout atau penolakan.</li> </ul> </div> </div> <p>Pendle diperdagangkan pada $2,07 pada saat berita ini diturunkan, naik 9% selama 24 jam terakhir, karena peningkatan open interest dan perombakan tokenomics besar menempatkan level resistance $2,35 kembali menjadi fokus.</p> <p>Token ini bergerak dalam kisaran tujuh hari dari $1,86 hingga $2,31 dan turun 2,9% selama seminggu terakhir. Namun, masih tetap 9% lebih tinggi dalam 30 hari, menunjukkan pemulihan stabil setelah pullback bulan lalu.</p> <p>Aktivitas perdagangan meningkat seiring dengan pergerakan harga. Volume spot 24 jam Pendle (PENDLE) naik 34% menjadi $63 juta, menunjukkan partisipasi yang diperbarui daripada keuntungan tipis dengan likuiditas rendah.</p> <p>Data derivatif dari CoinGlass menambahkan konteks pada pergerakan tersebut. Meskipun volume perdagangan derivatif turun sekitar 9% menjadi $67 juta, open interest naik hampir 10% menjadi $45 juta.</p> <p>Kombinasi tersebut biasanya menunjukkan trader membuka posisi baru alih-alih keluar dari posisi lama, menunjukkan meningkatnya kepercayaan pada pergerakan harga saat ini.</p> <h2 class="wp-block-heading">Apa yang mendorong pergerakan terbaru</h2> <p>Rally terjadi saat Pendle meluncurkan pembaruan menyeluruh pada model staking dan tata kelolanya.</p> <p>Pada 20 Januari, protokol mengumumkan bahwa vePENDLE akan digantikan oleh sPENDLE, token liquid staking yang dirancang untuk menghilangkan kunci multi-tahun. Sebagai gantinya, sPENDLE memperkenalkan periode penarikan 14 hari, dengan opsi untuk penebusan instan dengan biaya.</p> <p>Dalam struktur baru, pendapatan protokol akan digunakan untuk pembelian kembali PENDLE dan didistribusikan kepada pemegang sPENDLE yang memenuhi syarat. Sistem voting gauge manual juga akan digantikan oleh model emisi algoritmik, yang menurut Pendle akan memotong emisi token sekitar 30% sambil meningkatkan efisiensi modal.</p> <p>Pemegang vePENDLE yang ada tidak ditinggalkan. Mereka akan menerima saldo sPENDLE yang ditingkatkan hingga 4x, tergantung pada durasi kunci yang tersisa, yang ditangkap melalui snapshot yang dijadwalkan pada 29 Januari ketika kunci vePENDLE baru akan dijeda.</p> <p>Pendle mengatakan perubahan tersebut mengatasi masalah lama dengan vePENDLE, termasuk partisipasi rendah, inefisiensi modal, dan proses voting mingguan yang kompleks yang menguntungkan sekelompok kecil pengguna tingkat lanjut.</p> <h2 class="wp-block-heading">Analisis teknikal harga Pendle</h2> <p>Dari sudut pandang teknikal, Pendle tetap dalam konsolidasi yang lebih luas setelah penjualan tajam sebelumnya. Harga telah menemukan pijakannya di atas tanda $2,00, dengan aktivitas beli-saat-turun yang berulang menunjukkan pengembangan basis jangka pendek. </p><img width="1024" height="489" src="https://media.crypto.news/2026/01/Image-20-01-2026-at-07.24.webp" alt="Pendle price eyes breakout above $2.35 resistance as new staking model goes live - 1" class="wp-image-14445643"> <p>Pada saat yang sama, token mencoba untuk tetap di atas moving average 20 hari, level yang sebelumnya membatasi keuntungan selama pullback baru-baru ini. Bollinger Bands terus mengencang, menunjukkan kompresi volatilitas dan pergerakan yang lebih besar ke depan.</p> <p>Indikator momentum juga stabil. Relative strength index telah pulih dari level oversold dan melayang di dekat zona netral 45–50. Pergerakan di atas 50 akan menambah bobot lebih lanjut pada prospek bullish. </p> <p>Zona breakdown sebelumnya antara $2,30 dan $2,35, yang sering membatasi upaya rally baru-baru ini, adalah satu area yang harus diperhatikan. Pergerakan menuju $2,60 dapat terjadi dari penutupan harian di atas kisaran ini, yang akan menunjukkan perubahan signifikan dalam momentum.</p> <p>Namun, bertahan lama di bawah $1,95 akan mengurangi kemungkinan pemulihan dan menunjukkan bahwa penjual mulai mengambil kembali kendali. Sampai salah satu level tersebut ditembus secara decisif, Pendle kemungkinan akan bergerak sideways.</p> </div>