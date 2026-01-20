BursaDEX+
Zcash (ZEC) Menguji Zona Kunci $375 saat Struktur yang Mengencang Menyoroti Resistensi $440

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/20 14:00
Zcash
ZEC$349.95-5.19%

Zcash (ZEC) mengalami tekanan jangka pendek saat harga mendekati zona support kunci, menarik perhatian dari pasar. ZEC telah terpisah dari pasar kripto yang lebih luas, membuat level teknikal semakin penting.

Pada saat penulisan, ZEC diperdagangkan pada $375,2, turun 3,96% selama 24 jam terakhir, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $1,52 miliar dan kapitalisasi pasar sebesar $6,12 miliar. Meskipun terjadi penurunan baru-baru ini, ZEC terus menarik perhatian karena investor mengamati zona support dan resistance potensial.

image.pngSumber: CoinMarketCap

Zcash Memperhatikan Resistance Kritis Sebelum Rally

Analis kripto populer Tryrex menyoroti bahwa area $375 saat ini menawarkan peluang terbaik untuk posisi long. Seperti yang ditunjukkan analis, ZEC telah mematuhi level resistance dan support di pasar dalam beberapa minggu terakhir.

image.pngSumber: X

Namun, Tryrex juga menekankan kesabaran dengan mengatakan bahwa dia ingin melihat satu konfirmasi jelas lagi sebelum mempertimbangkan entry, dan membagikan setup sebagai ide daripada sebagai peluang.

Dari perspektif teknologi, level resistance penting untuk ZEC di periode mendatang adalah $440. Area ini telah menjadi penghalang utama di masa lalu, dan setiap upaya di atasnya akan menghadapi tekanan jual di wilayah ini.

Menembus $440 bisa menjadi tanda bahwa momentum sedang bergeser, yang dapat membuka jalan untuk rebound yang lebih kuat. Untuk saat ini, ZEC bisa terus mengalami masalah pemulihan.

Baca Juga | Zcash Foundation Cleared as SEC Ends Enforcement Review

Zcash Menghadapi Risiko Penurunan yang Meningkat

Sementara itu, analis lain bernama GainMuse mencatat bahwa risiko penurunan yang meningkat. Dia menunjukkan bahwa tekanan harga perlahan meningkat saat ZEC bergerak lebih rendah dalam kisaran harga yang menyempit.

image.pngSumber: X

Formasi jenis ini biasanya terlihat sebelum pergerakan harga yang kuat, dan jika momentum penjualan terus meningkat di sekitar level breakdown saat ini, harga mungkin turun ke level support yang lebih rendah.

Secara keseluruhan, Zcash berada di titik krusial, dan pergerakan pasarnya didasarkan pada level teknikal penting. Meskipun volume pasar menunjukkan minat yang kuat terhadapnya, pergerakan pasar jangka pendeknya bergantung pada apakah dapat mempertahankan support di $375 atau akan bergerak lebih rendah.

Baca Juga | Zcash Price Crash to $388: Could It Soar to $451 in 2026?

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

