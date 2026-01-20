BursaDEX+
MakinaFi menyarankan pengguna untuk menarik likuiditas dari pool Curve DUSD dan telah mengaktifkan mode keamanan untuk mengatasi insiden kerentanan.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/20 14:50
PANews melaporkan pada 20 Januari bahwa, menurut pernyataan resmi dari MakinaFi, platform menerima laporan insiden keamanan yang diduga melibatkan pool Curve $DUSD. Penilaian awal menunjukkan masalah hanya mempengaruhi posisi likuiditas DUSD; tidak ada anomali yang terdeteksi pada aset atau deployment lainnya. Sebagai tindakan pencegahan, platform telah mengaktifkan mode keamanan untuk semua Machines dan menyarankan penyedia likuiditas pool DUSD untuk menarik dana mereka sesegera mungkin. Pernyataan resmi menunjukkan investigasi penuh terhadap dampak insiden tersebut, dan pembaruan serta solusi terperinci akan dirilis kemudian.

