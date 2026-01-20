UEA dan India Tetapkan Target Perdagangan Bilateral $200 miliar

Untuk memperdalam hubungan seiring meningkatnya ketegangan geopolitik

UEA dan India telah menyepakati target baru untuk menggandakan perdagangan bilateral menjadi $200 miliar pada tahun 2032, dengan tujuan memperdalam hubungan komersial di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.

Keputusan tersebut diambil pada pertemuan antara Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan dan Perdana Menteri India Narendra Modi di New Delhi.

UEA dan India menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (Cepa) pada Mei 2022, setelah itu perdagangan bilateral melampaui $100 miliar pada tahun fiskal 2024-2025, naik dari $72 miliar pada tahun 2022.

Beberapa perjanjian di sektor antariksa, pertahanan, pertanian, perdagangan, dan energi baru ditandatangani di hadapan kedua pemimpin.

Adnoc Gas menandatangani kesepakatan 10 tahun untuk memasok 0,5 juta metrik ton per tahun (mmtpa) gas alam cair kepada Hindustan Petroleum Corporation Limited yang dimiliki pemerintah India.

Pakta tersebut bernilai antara $2,5 miliar dan $3 miliar, membawa total kontrak anak perusahaan Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) dengan perusahaan-perusahaan India menjadi $20 miliar.

LNG akan dikirim dari fasilitas pencairan Das Island, yang memiliki kapasitas produksi 6 mmtpa.

Surat niat ditandatangani antara kementerian investasi UEA dan pemerintah Gujarat, negara bagian asal Modi, untuk mengembangkan Dholera Special Investment Region.

Sekretaris luar negeri India Vikram Misri mengatakan kepada media lokal bahwa UEA akan terlibat dalam pembangunan bandara internasional, sekolah pelatihan pilot, kawasan perkotaan pintar, dan proyek-proyek terkait konektivitas kereta api dan infrastruktur energi.

Kedua negara telah sepakat untuk mendirikan kluster superkomputer di India, katanya, menambahkan bahwa First Abu Dhabi Bank dan DP World akan membuka kantor di Gift City, Gujarat.

Awal minggu ini Etihad Water and Electricity (EtihadWE) yang didukung negara Emirat mengatakan berencana melakukan studi kelayakan untuk interkoneksi listrik bawah laut yang diusulkan antara UEA dan India.

Pada bulan Desember, kementerian perdagangan dan industri India mengatakan diskusi antara Gulf Cooperation Council dan India sedang berlangsung untuk menyelesaikan kerangka acuan untuk perjanjian perdagangan bebas yang potensial.

Oman dan India baru-baru ini menandatangani Cepa yang tertunda lama yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara kedua negara.

Para analis telah memberi tahu AGBI bahwa hubungan perdagangan India-UEA perlu terdiversifikasi di luar batu mulia, perhiasan, dan minyak agar hubungan dapat berkembang.

Sahitya Chaturvedi, sekretaris jenderal Indian Business and Professional Council, memberi tahu AGBI tahun lalu bahwa ada beberapa segmen pasar yang masih bisa dieksplorasi, termasuk perdagangan nilai tambah di mana produk setengah jadi seperti marmer India dapat dikirim ke UEA, diproses, dan diekspor kembali dengan sertifikasi kualitas.

Satish Kumar Sivan, konsul jenderal India untuk Dubai, juga mengatakan pendidikan siap untuk ekspansi, dengan lebih banyak perusahaan India diharapkan akan berdiri di UEA.

UEA adalah rumah bagi lebih dari 4,3 juta ekspatriat India, yang menyumbang sekitar sepertiga dari populasi negara Teluk, menurut kedutaan India di Abu Dhabi.