BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
UEA dan India telah menyepakati target baru untuk menggandakan perdagangan bilateral menjadi $200 miliar pada tahun 2032, dengan tujuan memperdalam hubungan perdagangan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitikUEA dan India telah menyepakati target baru untuk menggandakan perdagangan bilateral menjadi $200 miliar pada tahun 2032, dengan tujuan memperdalam hubungan perdagangan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik

UEA dan India Tetapkan Target Perdagangan Bilateral $200 miliar

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/20 16:01
Polytrade
TRADE$0.05355-1.54%
ArchLoot
AL$0.011-2.65%
  • Untuk memperdalam hubungan seiring meningkatnya ketegangan geopolitik
  • Kesepakatan di bidang antariksa, pertahanan, pertanian, dan energi
  • Adnoc Gas menandatangani pakta pasokan 10 tahun

UEA dan India telah menyepakati target baru untuk menggandakan perdagangan bilateral menjadi $200 miliar pada tahun 2032, dengan tujuan memperdalam hubungan komersial di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.

Keputusan tersebut diambil pada pertemuan antara Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan dan Perdana Menteri India Narendra Modi di New Delhi.

UEA dan India menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (Cepa) pada Mei 2022, setelah itu perdagangan bilateral melampaui $100 miliar pada tahun fiskal 2024-2025, naik dari $72 miliar pada tahun 2022.

Beberapa perjanjian di sektor antariksa, pertahanan, pertanian, perdagangan, dan energi baru ditandatangani di hadapan kedua pemimpin.  

Adnoc Gas menandatangani kesepakatan 10 tahun untuk memasok 0,5 juta metrik ton per tahun (mmtpa) gas alam cair kepada Hindustan Petroleum Corporation Limited yang dimiliki pemerintah India.

Pakta tersebut bernilai antara $2,5 miliar dan $3 miliar, membawa total kontrak anak perusahaan Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) dengan perusahaan-perusahaan India menjadi $20 miliar.

LNG akan dikirim dari fasilitas pencairan Das Island, yang memiliki kapasitas produksi 6 mmtpa.

Surat niat ditandatangani antara kementerian investasi UEA dan pemerintah Gujarat, negara bagian asal Modi, untuk mengembangkan Dholera Special Investment Region.  

Sekretaris luar negeri India Vikram Misri mengatakan kepada media lokal bahwa UEA akan terlibat dalam pembangunan bandara internasional, sekolah pelatihan pilot, kawasan perkotaan pintar, dan proyek-proyek terkait konektivitas kereta api dan infrastruktur energi.

Bacaan lebih lanjut:

  • Opec meraih kembali pangsa di India seiring anjloknya impor minyak Rusia
  • GCC dan India menyelesaikan persyaratan untuk memulai pembicaraan perdagangan bebas
  • Oman dan India menandatangani Cepa untuk memperluas hubungan perdagangan

Kedua negara telah sepakat untuk mendirikan kluster superkomputer di India, katanya, menambahkan bahwa First Abu Dhabi Bank dan DP World akan membuka kantor di Gift City, Gujarat.

Awal minggu ini Etihad Water and Electricity (EtihadWE) yang didukung negara Emirat mengatakan berencana melakukan studi kelayakan untuk interkoneksi listrik bawah laut yang diusulkan antara UEA dan India.

Pada bulan Desember, kementerian perdagangan dan industri India mengatakan diskusi antara Gulf Cooperation Council dan India sedang berlangsung untuk menyelesaikan kerangka acuan untuk perjanjian perdagangan bebas yang potensial.

Oman dan India baru-baru ini menandatangani Cepa yang tertunda lama yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara kedua negara.

Para analis telah memberi tahu AGBI bahwa hubungan perdagangan India-UEA perlu terdiversifikasi di luar batu mulia, perhiasan, dan minyak agar hubungan dapat berkembang.

Sahitya Chaturvedi, sekretaris jenderal Indian Business and Professional Council, memberi tahu AGBI tahun lalu bahwa ada beberapa segmen pasar yang masih bisa dieksplorasi, termasuk perdagangan nilai tambah di mana produk setengah jadi seperti marmer India dapat dikirim ke UEA, diproses, dan diekspor kembali dengan sertifikasi kualitas.

Satish Kumar Sivan, konsul jenderal India untuk Dubai, juga mengatakan pendidikan siap untuk ekspansi, dengan lebih banyak perusahaan India diharapkan akan berdiri di UEA.

UEA adalah rumah bagi lebih dari 4,3 juta ekspatriat India, yang menyumbang sekitar sepertiga dari populasi negara Teluk, menurut kedutaan India di Abu Dhabi.

Peluang Pasar
Logo Polytrade
Harga Polytrade(TRADE)
$0.05355
$0.05355$0.05355
-0.64%
USD
Grafik Harga Live Polytrade (TRADE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Pertumbuhan AS Di Bawah Pengawasan Meski Sedikit Meningkat, Pasar Kripto Bereaksi Sedikit

Prakiraan Pertumbuhan AS Di Bawah Pengawasan Meski Sedikit Meningkat, Pasar Kripto Bereaksi Sedikit

Dana Moneter Internasional (IMF) telah menerbitkan prakiraan pertumbuhan terbaru untuk tahun 2026, yang menampilkan beberapa ekonomi maju dan berkembang. Namun, yang
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/20 14:38
Peraturan Kripto SEC Nigeria Dijelaskan: Apakah Bursa Lokal Berisiko?

Peraturan Kripto SEC Nigeria Dijelaskan: Apakah Bursa Lokal Berisiko?

Postingan Nigeria SEC Crypto Rules Explained: Are Local Exchanges at Risk? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Industri kripto Nigeria menghadapi kenyataan yang sulit
Bagikan
CoinPedia2026/01/20 18:32
Pelatih kepala Phoenix baru Charles Tiu akan terus membimbing Benilde

Pelatih kepala Phoenix baru Charles Tiu akan terus membimbing Benilde

Pelatih kepala baru Phoenix Charles Tiu berusaha menyeimbangkan dua peran saat ia menerima posisi pelatih kepala PBA pertamanya
Bagikan
Rappler2026/01/20 17:42