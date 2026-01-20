Struktur Pasar XRP Menyerupai Februari 2022, Peringatan Glassnode

Glassnode mengatakan XRP kembali tergelincir ke konfigurasi basis biaya yang terakhir terlihat pada Februari 2022, dengan pembeli baru mengakumulasi pada level yang membuat "puncak" kohort sebelumnya semakin merugi, sebuah pengaturan on-chain yang dapat membentuk tekanan jual di sekitar zona harga kunci.

Dalam catatan yang dibagikan Senin melalui X, firma analitik tersebut menunjuk pada rotasi harga terealisasi berdasarkan kelompok usia. "Struktur pasar XRP saat ini sangat mirip dengan Februari 2022," tulis Glassnode. Firma tersebut menambahkan bahwa "tekanan psikologis pada pembeli puncak terbentuk seiring waktu," membingkai kondisi saat ini sebagai situasi di mana kesabaran sedang diuji daripada dihargai.

Apa Artinya Ini Untuk Harga XRP

Pengamatan inti firma tersebut adalah bahwa dompet yang aktif dalam jangka waktu pendek, kira-kira kohort 1 minggu hingga 1 bulan, mengakumulasi di bawah basis biaya pemegang dalam band 6 bulan hingga 12 bulan. Dalam praktiknya, ini berarti permintaan baru masuk pada harga yang lebih murah daripada apa yang dibayar oleh sebagian besar pemegang jangka menengah.

Hubungan tersebut penting karena kohort cenderung berperilaku berbeda ketika harga kembali mengunjungi basis biaya mereka. Ketika harga spot diperdagangkan di bawah harga terealisasi kohort, kohort tersebut, rata-rata, mengalami kerugian. Jika pasar rally kembali menuju level tersebut, sebagian dari pasokan itu bisa menjadi bersemangat untuk mengurangi risiko ke titik impas, menciptakan likuiditas overhead yang dapat membatasi kenaikan hingga diserap.

Grafik "Realized Price by Age" Glassnode (rata-rata bergerak 7 hari) memvisualisasikan dinamika ini dengan merencanakan harga terealisasi kohort terhadap spot. Fitur yang menonjol adalah kesenjangan antara basis biaya jangka pendek dan 6–12 bulan selama konsolidasi terkini, menggema perbandingan Februari 2022 firma tersebut.

Dengan harga XRP kembali diperdagangkan sedikit di bawah angka $2, sebuah postingan oleh Glassnode dari 24 Nov 2025 juga kembali menjadi fokus. Glassnode mengutip postingan X lama ini di mana firma tersebut menyoroti $2 sebagai level di mana tekanan kohort ini paling terlihat dalam arus. "Level $2,0 tetap menjadi zona psikologis utama bagi pemegang Ripple," kata firma tersebut. "Sejak awal 2025, setiap pengujian ulang $2 melihat $0,5B–$1,2B per minggu dalam kerugian," pengingat bahwa banyak pemegang telah keluar dengan kerugian saat harga kembali mengunjungi angka tersebut.

Perkiraan kerugian terealisasi tersebut adalah kualifikasi kunci: mereka menunjukkan bahwa $2 bukan hanya level grafik, tetapi level perilaku, di mana keputusan pengeluaran berubah dan di mana kapitulasi (atau pengurangan risiko paksa) dapat mengelompok.

Perlu dicatat, pada Februari 2022, XRP mengalami perjalanan pulang pergi yang tajam: setelah tergelincir ke sekitar $0,6034 pada 2 Feb, harga melonjak lebih tinggi ke puncak bulan mendekati $0,8758 pada 8 Feb, kemudian berbalik ke paruh kedua bulan seiring risiko makro meningkat. Kemudian, XRP kembali sekitar $0,70 pada 23–24 Feb (sekitar 20% dari puncak 8 Feb), sebelum memantul menjelang akhir bulan mendekati $0,7856 pada 28 Feb.

Penurunan akhir bulan bertepatan dengan eskalasi Rusia–Ukraina dan invasi 24 Feb, yang menghantam aset berisiko secara luas dan mendorong kripto utama lebih rendah secara intraday, konsisten dengan dorongan risk-off yang terlihat di seluruh pasar kripto.

Pada saat berita ini ditulis, XRP diperdagangkan pada $1,9294.