Pendle Menargetkan Adopsi Lebih Luas Dengan Peningkatan Tata Kelola sPENDLE

Pendle mengganti vePENDLE dengan sPENDLE untuk memperluas akses dan mengurangi hambatan tata kelola.

sPENDLE menambahkan staking likuid, transferabilitas, dan opsi keluar instan dengan biaya.

Hingga 80% dari pendapatan protokol akan mendanai pembelian kembali PENDLE dan hadiah tata kelola.

Pemegang vePENDLE menerima sPENDLE yang ditingkatkan sementara selama migrasi bertahap.

Model emisi baru mengurangi output sebesar 30% dan menargetkan pool dengan permintaan nyata.

Pendle memulai pembaruan tokenomics besar saat mempersiapkan penggantian vePENDLE dengan sPENDLE untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan efisiensi. Protokol mengonfirmasi transisi bertahap yang bertujuan untuk menyederhanakan tata kelola dan mengurangi hambatan di seluruh ekosistemnya. Selain itu, sPENDLE akan berfungsi sebagai aset staking likuid dan tata kelola baru serta mendukung komposabilitas yang lebih luas.

Model sPENDLE Memperkenalkan Likuiditas dan Tata Kelola Fleksibel

Pendle memperkenalkan sPENDLE untuk menghilangkan hambatan yang diciptakan oleh vePENDLE dan mendukung kerangka kerja yang lebih terbuka. Protokol menyoroti bahwa sPENDLE menyediakan staking likuid dengan periode penarikan 14 hari dan penebusan instan opsional dengan biaya. Model ini menawarkan fitur yang dapat dipertukarkan dan ditransfer yang memungkinkan penggunaan DeFi yang lebih luas.

sPENDLE juga akan menjadi token tata kelola utama dan akan memandu peningkatan masa depan dalam struktur yang efisien. Pemegang akan mempertahankan kelayakan hadiah kecuali mereka mengabaikan proposal tata kelola aktif, yang disebut PPP. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga partisipasi tetap sederhana sambil menjunjung pengawasan protokol.

Protokol akan mengarahkan hingga 80% pendapatan untuk pembelian kembali PENDLE yang kemudian akan mendanai hadiah tata kelola. sPENDLE juga akan menerima hadiah dari biaya ekosistem sebagai bagian dari model baru. Peningkatan ini bermaksud untuk memperluas penggunaan sambil mempertahankan keselarasan pendapatan jangka panjang.

Transisi Dari vePENDLE Dimulai Dengan Snapshot dan Jeda Penguncian

Protokol akan menjeda penguncian vePENDLE baru pada 29 Januari saat mempersiapkan ekosistem untuk migrasi sPENDLE. Snapshot dari semua saldo vePENDLE akan mendukung transisi dan menentukan peningkatan khusus untuk pemegang. Setelah langkah itu, Pendle akan meluncurkan tata kelola sPENDLE secara penuh.

Pengguna vePENDLE saat ini akan menerima saldo sPENDLE yang ditingkatkan berdasarkan durasi penguncian yang tersisa untuk menjaga keadilan. Peningkatan akan dimulai pada 4x untuk jangka waktu maksimum yang tersisa dan menurun hingga setiap penguncian berakhir. Selain itu, peningkatan ini akan berfungsi sebagai langkah sementara yang mempertahankan posisi pengguna selama transisi.

Pendle mengonfirmasi bahwa sPENDLE yang ditingkatkan tidak dapat ditransfer dan akan dihapus sepenuhnya dalam dua tahun. Protokol mengharapkan sPENDLE menjadi satu-satunya token tata kelola setelah periode ini berakhir. Selain itu, peningkatan hadiah LP yang terkait dengan vePENDLE akan berlanjut hanya untuk pool yang ada hingga jatuh tempo.

Pergeseran Tokenomics Mencari Efisiensi Lebih Baik dan Kasus Penggunaan Lebih Luas

Pendle menyatakan bahwa vePENDLE menciptakan tantangan efisiensi karena penguncian yang lama, desain yang tidak dapat ditransfer, dan permintaan pemungutan suara mingguan. Pendapatan platform tumbuh selama dua tahun terakhir, namun hanya sebagian kecil pengguna yang terlibat karena kompleksitas. Tim merancang sPENDLE untuk mengurangi hambatan dan meningkatkan penggunaan modal.

sPENDLE memungkinkan integrasi dengan protokol DeFi lain, yang meningkatkan interoperabilitas dan memperkuat potensi restaking. Ini juga menyelesaikan kendala yang membatasi distribusi hadiah sebelumnya dan berkontribusi pada tingkat partisipasi yang rendah. Selain itu, pergeseran integrasi ini dapat memperluas jangkauan Pendle di seluruh platform eksternal.

Pendle akan memperkenalkan model emisi algoritmik yang mengurangi output sekitar 30% dan meningkatkan akurasi alokasi. Kerangka kerja ini akan mengarahkan emisi ke pool dengan kebutuhan kinerja yang terukur daripada mengandalkan pemungutan suara manual. Selain itu, protokol mengharapkan pendekatan ini untuk meningkatkan keberlanjutan dan menyelaraskan insentif di seluruh pasarnya.

