Postingan Harga Bitcoin (BTC) Merosot di Bawah $91K saat Open Interest Meningkat—Apakah Koreksi Lebih Dalam akan Terjadi? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Gelombang baru kekuatan bearish telah memikat pasar kripto. Harga Bitcoin juga menghadapi tekanan ke atas yang signifikan sejak awal hari, dengan para penjual berusaha menyeret harga ke dalam kisaran support kunci di bawah $90.000. Meskipun kondisi pasar bearish, kekhawatiran yang lebih besar bagi para trader bukan hanya penurunan tetapi apa yang terjadi di bawahnya. Derivatif belum mendingin, sementara harga BTC mempertahankan tren bearish yang curam. Kombinasi ini biasanya menandakan bahwa leverage belum terhapus, menjaga risiko penurunan tetap hidup.

Harga Bitcoin Hari Ini: BTC Menguji Ulang $91K saat Bears Mempertahankan Resistance $98K

Harga BTC telah mencetak candle bearish berturut-turut selama hampir seminggu, mengisyaratkan pengaruh bearish yang terus meningkat terhadap token. Dengan ini, harga telah mencapai kisaran harga penting, yang sebelumnya merupakan support kuat. Namun mengingat skenario saat ini, rebound tampaknya lebih jelas dari yang diperkirakan. Saat ini, harga Bitcoin diperdagangkan di sekitar $90.865 dengan pullback lebih dari 2,6%, menunjukkan lebih banyak kemungkinan bearish.

Seperti yang terlihat pada grafik di atas, harga BTC telah menguji resistance atas dari rising channel segera setelah rebound dari level terendah mendekati $80.000. Namun, keadaan berubah ketika harga mulai diperdagangkan dalam band bawah, menandakan kekuatan bulls yang menguras. Saat ini, harga tidak hanya menguji support bawah channel tetapi juga MA 50-hari di $90.430, yang telah menjadi basis kuat selama peristiwa bearish. Di sisi lain, harga belum memasuki zona permintaan yang berada tepat di atas zona support antara $86.400 dan $86.700.

Oleh karena itu, penutupan harian di bawah MA 50-hari dapat melemahkan struktur, memperpanjang koreksi ke level terendah sebelumnya.

Mengapa Selloff Bitcoin Belum Terlihat Seperti Capitulation

Bitcoin kembali merosot, tetapi data derivatif menunjukkan ini bukan panic flush penuh. Open interest meningkat saat harga turun, funding tetap sedikit positif, dan likuidasi long masih relatif kecil. Kombinasi itu biasanya menandakan leverage belum sepenuhnya direset, menjaga risiko penurunan lainnya tetap ada. Setup Price vs OI adalah alasan utama trader tetap berhati-hati.

Peningkatan Open Interest Selama Penurunan BTC = Leverage Baru Masuk

Ketika open interest meningkat sementara harga BTC turun, biasanya berarti trader membuka posisi baru ke dalam penurunan daripada menutup risiko. Itu biasanya menjaga volatilitas tetap tinggi karena leverage dapat dipaksa keluar kemudian.

Funding Positif (0,003) Menunjukkan Long Masih Bertahan

Funding tetap positif sementara harga turun sering kali menyiratkan pasar masih sedikit condong ke long. Dalam washout yang sebenarnya, funding biasanya mendingin tajam atau berbalik negatif saat long keluar dan short mendominasi.

Likuidasi Long (~2K) Terlalu Kecil untuk Bottom "Flush"

Grafik likuidasi long menunjukkan likuidasi terbaru sebagian besar ~1K–3K, tidak mendekati lonjakan besar sebelumnya. Itu mendukung pembacaan "bukan capitulation": pasar belum melihat peristiwa likuidasi paksa yang cukup besar untuk mereset positioning.

Grafik di atas menunjukkan harga BTC turun, tetapi leverage belum dibersihkan. Itu membuat pengujian support saat ini lebih berbahaya, karena pasar mungkin masih memerlukan shakeout yang lebih tajam untuk sepenuhnya mereset sentimen.

Bitcoin di Support Kunci, Tetapi Sinyal Leverage Meningkatkan Risiko Penurunan

Harga Bitcoin mendekati zona support menentukan di dekat $90K–$88K setelah gagal menembus resistance $98K. Meskipun grafik menunjukkan band permintaan kritis yang dapat memicu bouncing, data Price vs OI menunjukkan selloff ini belum menjadi capitulation. Peningkatan open interest, funding positif, dan likuidasi long yang relatif ringan menyiratkan leverage tetap ada dalam sistem. Jika support bertahan dan BTC merebut kembali $98K–$100,6K, pemulihan menuju $110,7K kembali dimungkinkan. Jika tembus, pasar mungkin memerlukan flush yang lebih dalam sebelum bottom yang tahan lama terbentuk.