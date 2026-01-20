BursaDEX+
Likuidasi besar di Ethereum dan Bitcoin sebesar total $361 juta berdampak pada dinamika pasar, memengaruhi strategi trader global.Likuidasi besar di Ethereum dan Bitcoin sebesar total $361 juta berdampak pada dinamika pasar, memengaruhi strategi trader global.

Peristiwa Likuidasi Ethereum Mencapai $361 Juta dalam 24 Jam

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/20 22:59
Major
MAJOR$0.12089+2.74%
Likuidasi Ethereum dan Bitcoin Berdampak pada Pasar
Poin Utama:
  • Likuidasi besar Ethereum dan Bitcoin mencapai total $361 juta.
  • Ethereum bergeser secara signifikan dalam jangka waktu 24 jam ini.
  • Strategi trader terdampak di seluruh pasar global.

Total likuidasi mencapai $361,38 juta, dengan dampak dominan pada ETH dan BTC. Ethereum menghadapi risiko likuidasi tinggi dengan likuidasi senilai $153 juta. Staking ETH milik BitMine mengintensifkan tekanan jual, menyebabkan lonjakan 120% pada entri validator.

Inti Berita: Kekhawatiran meningkat karena likuidasi besar mempengaruhi Ethereum dan Bitcoin, menyebabkan strategi bergeser di seluruh pasar. Analis keuangan memantau volatilitas pasar mendadak ini dengan cermat untuk potensi dampak pada tren kripto yang lebih luas.

Dampak Likuidasi pada Pasar

Total likuidasi dalam 24 jam terakhir mencapai $361,38 juta, dengan dampak signifikan pada pasar Ethereum dan Bitcoin. Peristiwa ini terutama melibatkan perdagangan Ethereum berskala besar, mendorong trader untuk mengevaluasi ulang posisi pasar mereka.

Pemain kunci seperti BitMine, yang memegang cadangan ETH substansial, dilaporkan telah mulai melakukan staking sebagian aset mereka. Hal ini telah menyebabkan perubahan signifikan pada antrian entri validator, menunjukkan langkah lindung nilai terhadap likuidasi.

Peristiwa likuidasi memiliki konsekuensi langsung bagi pelaku pasar, dengan trader Ethereum dengan cepat menyesuaikan posisi. Dampak keuangan sangat terasa, terutama di tengah kondisi ekonomi saat ini yang mendukung pendekatan konservatif daripada strategi perdagangan agresif.

Keamanan Jangka Panjang melalui Staking

Selain itu, peningkatan entri validator menandai fokus pada keamanan jangka panjang bagi pemegang ETH. Pergeseran ini tidak hanya menyoroti fleksibilitas dalam adaptasi tetapi juga menekankan pentingnya strategi staking dalam mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar.

Kombinasi aktivitas validator dan tekanan likuidasi menggambarkan gambaran kompleks untuk masa depan langsung Ethereum. Tren historis menunjukkan peristiwa serupa memicu minat baru pada strategi validator, yang berpotensi mengubah pendekatan regulasi dan pasar di bulan-bulan berikutnya.

