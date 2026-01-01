Sinyal On-Chain Solana Menunjukkan Rebound Bullish Meskipun Turun di Bawah $130

Pendahuluan

SOL Solana sempat turun di bawah 130 karena kelemahan pasar yang lebih luas membebani aset berisiko, menandai titik terendah intraday yang baru. Namun indikator on-chain menggambarkan gambaran yang lebih bernuansa: akumulasi oleh pemegang besar terus berlanjut, cadangan exchange menyusut, dan aktivitas di jaringan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Secara keseluruhan, dinamika ini menunjukkan potensi kenaikan lebih lanjut bahkan di tengah volatilitas jangka pendek.

Poin-poin penting

SOL turun di bawah 130 di tengah penarikan pasar secara keseluruhan, tetapi whale sedang mengumpulkan saat penurunan, menandakan kepercayaan pada rebound.

Pasokan SOL di exchange telah turun ke level terendah dalam dua tahun, menunjukkan berkurangnya tekanan jual dari pemegang.

Aktivitas on-chain meningkat, dengan permintaan SOL didukung oleh penggunaan aplikasi terdesentralisasi dan layanan staking yang terus berkembang.

Akumulasi pemegang jangka panjang tetap kuat, dengan kelompok Address kunci memperluas kepemilikan SOL mereka dan menandakan optimisme untuk pergerakan harga di masa depan.

Ticker yang disebutkan

Ticker yang disebutkan: SOL

Sentimen

Sentimen: Bullish

Dampak harga

Dampak harga: Positif. Indikator menunjukkan potensi kenaikan karena akumulasi tumbuh dan tekanan jual berkurang.

Ide trading (Bukan Nasihat Keuangan)

Ide trading (Bukan Nasihat Keuangan): Hold.

Konteks pasar

Konteks pasar: Tesis SOL sejalan dengan pola yang lebih luas dari aktivitas on-chain yang diperbaharui dan dinamika likuiditas di altcoin selama lingkungan risk-off, dengan likuiditas mengalir ke ekosistem yang menunjukkan kasus penggunaan yang tahan lama.

Isi artikel yang ditulis ulang

SOL Solana sempat diperdagangkan di bawah level $130, pelanggaran pertama sejak awal Januari, karena penarikan pasar yang luas membebani aset kripto. Namun, perubahan harga diimbangi oleh sinyal on-chain yang menunjukkan pemulihan potensial sedang terbentuk. Pemegang besar terus mengakumulasi di belakang penurunan terbaru, dan saldo yang dipegang di exchange telah menyusut, menunjukkan tekanan jual jangka pendek yang lebih tipis.

Tren akumulasi SOL menguat

Aktivitas whale telah meningkat saat harga mundur, dengan investor menggunakan penurunan akhir 2025 menuju level $120 sebagai kesempatan untuk meningkatkan eksposur. Data Glassnode menunjukkan bahwa alamat yang memegang antara 1.000 dan 10.000 SOL telah meningkat sejak akhir November 2025, secara kolektif mengendalikan sekitar 48 juta SOL — sekitar 9% dari pasokan yang beredar. Secara paralel, alamat yang memegang 100.000 SOL atau lebih telah tumbuh menjadi 362 juta SOL, naik dari 347 juta pada 17 November 2025, mewakili sekitar 64% dari total pasokan.

Di luar pemegang berpengalaman ini, metrik on-chain yang lebih luas menunjukkan fase akumulasi jangka panjang. Perubahan posisi bersih Hodler telah positif sejak minggu-minggu terakhir Desember 2025, mencapai puncak 3,85 juta SOL pada hari Minggu baru-baru ini karena investor berkomitmen kembali untuk memegang SOL dengan antisipasi harga yang lebih tinggi. Terakhir kali level seperti itu tercapai adalah Oktober 2024, periode yang mendahului reli sekitar 95% di SOL.

Pasokan SOL di exchange pada level terendah dua tahun

Saldo SOL di exchange terus menurun sejak akhir November 2025. Pada 14 Januari, saldo berada di sekitar 26,06 juta SOL, level yang tidak terlihat sejak Januari 2023, menurut Glassnode. Saldo exchange yang menyusut diinterpretasikan sebagai tanda bahwa pemegang kurang cenderung untuk menjual, yang dapat membantu mendukung pergerakan harga ke atas jika permintaan tetap utuh.

Aktivitas jaringan Solana menunjukkan tanda-tanda pemulihan

Metrik on-chain menunjukkan ekosistem yang lebih aktif dan terlibat. Alamat aktif harian naik sekitar 51% selama seminggu terakhir melebihi 5 juta, menandakan keterlibatan pengguna yang kuat dengan aplikasi terdesentralisasi dan layanan staking Solana, menurut data dari Nansen. Transaksi rata-rata harian meningkat 20% dalam periode yang sama, mencapai sekitar 78 juta—level yang tidak terlihat sejak pertengahan Agustus 2025—menyoroti skalabilitas dan adopsi Solana yang terus berkembang.

Pasokan stablecoin Solana telah melonjak lebih dari 15% selama tujuh hari terakhir, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa mendekati $15 miliar, menurut Token Terminal. Peningkatan likuiditas stablecoin ini menandakan permintaan on-chain yang diperbaharui dan masuknya modal ke ekosistem Solana, memperkuat kasus bullish untuk SOL.

Analis mencatat bahwa jejak stablecoin yang meningkat mencerminkan likuiditas yang tumbuh memasuki jaringan, yang dapat diterjemahkan menjadi aktivitas on-chain yang lebih tinggi, biaya yang lebih besar, dan adopsi yang lebih luas. Artikel Cointelegraph baru-baru ini tentang pasar stablecoin yang lebih luas menggarisbawahi bagaimana likuiditas yang meluas dapat memicu reli kripto, dengan Solana diposisikan untuk mendapat manfaat karena likuiditas bermigrasi ke ekosistem layer-1.

Kombinasi pasokan exchange yang menyusut, aktivitas on-chain yang meningkat, dan akumulasi berkelanjutan oleh pemegang menggambarkan gambaran konstruktif untuk SOL dalam jangka pendek, meskipun volatilitas harga tetap menjadi fitur dari latar belakang makro saat ini. Pasar mengamati aktivitas yang berkelanjutan dan arus masuk modal untuk mengonfirmasi apakah tren saat ini dapat berkembang menjadi reli yang lebih jelas dalam beberapa minggu ke depan.

Artikel ini tidak mengandung nasihat atau rekomendasi investasi. Setiap investasi dan langkah trading melibatkan risiko, dan pembaca harus melakukan riset mereka sendiri ketika membuat keputusan. Meskipun kami berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, publikasi tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keandalan informasi apa pun dalam artikel ini. Pernyataan berwawasan ke depan tunduk pada risiko dan ketidakpastian.

