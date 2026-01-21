Panduan Langkah demi Langkah untuk Membuat Invoice Online

Langkah 1: Pilih Alat Faktur Online
Pilih platform yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Opsi umum meliputi:
- Buat faktur online
(misalnya, alat akuntansi, platform freelancer)
- Generator faktur online
- Template spreadsheet dengan ekspor ke PDF
Tips: Cari fitur seperti perhitungan otomatis, dukungan pajak, dan ekspor PDF/email.
Langkah 2: Atur Informasi Bisnis Anda
Masukkan detail Anda, biasanya di bagian atas faktur:
- Nama bisnis
- Logo (opsional)
- Alamat
- Nomor telepon
- Nomor NPWP atau PPN (jika berlaku)
Langkah 3: Tambahkan Informasi Klien
Sertakan:
- Nama klien atau nama perusahaan
- Alamat penagihan
- Email klien
- Nomor NPWP klien (jika diperlukan)
Langkah 4: Buat Nomor Faktur Unik
Tetapkan nomor faktur unik untuk tujuan pelacakan dan akuntansi.
Contoh:
- INV-001
- 2026-015
Langkah 5: Tetapkan Tanggal Faktur dan Jatuh Tempo
- Tanggal Faktur: Ketika faktur diterbitkan
- Tanggal Jatuh Tempo: Ketika pembayaran diharapkan (misalnya, Net 7, Net 14, Net 30)
-
Gunakan tata letak faktur yang jelas dan sederhana.
-
Buat semua harga transparan dan mudah dibaca.
-
Selalu periksa kembali detail klien.
-
Tambahkan metode pembayaran Anda dengan jelas.
-
Sertakan catatan atau persyaratan pembayaran singkat.
-
Simpan salinan setiap faktur untuk catatan Anda.
Langkah 6: Daftar Produk atau Layanan
Untuk setiap item, sertakan:
- Deskripsi produk/layanan
- Jumlah atau jam kerja
- Tarif atau harga satuan
- Total baris
-
Pastikan semua detail benar sebelum mengirim.
-
Gunakan bahasa profesional dan format yang jelas.
Langkah 7: Tambahkan Pajak, Diskon, atau Biaya
- Terapkan pajak penjualan atau PPN jika diperlukan
- Sertakan diskon, pembuat faktur profesional , pengiriman, atau biaya layanan
- Pastikan total diperbarui secara otomatis
tinjau total jumlah dengan cermat dan kirim faktur kepada klien Anda dalam format PDF atau email.
Langkah 8: Tinjau Total Jumlah
Periksa:
- Subtotal
- Jumlah pajak
- Total akhir yang harus dibayar
Keakuratan di sini mencegah keterlambatan pembayaran.
-
Pilih alat faktur online yang andal sesuai kebutuhan Anda.
-
Masukkan informasi bisnis Anda seperti nama, alamat, logo, dan NPWP.
-
Tambahkan detail klien, termasuk nama, alamat, dan email.
-
Buat nomor faktur unik untuk pencatatan.
-
Tetapkan tanggal faktur dan tanggal jatuh tempo pembayaran.
-
Daftar semua produk atau layanan dengan jumlah, tarif, dan total.
-
Tambahkan pajak, diskon, atau biaya tambahan jika diperlukan.
-
Tinjau semua jumlah dengan cermat sebelum mengirim faktur sebagai PDF atau email.
Berikut konten Anda ditulis dalam bentuk poin dengan gaya (.) dalam Bahasa Indonesia:
-
Pilih alat faktur online yang andal sesuai kebutuhan Anda.
-
Masukkan informasi bisnis Anda seperti nama, alamat, logo, dan NPWP.
-
Tambahkan detail klien termasuk nama, alamat, dan email.
-
Buat nomor faktur unik untuk pelacakan yang mudah.
-
Tetapkan tanggal faktur dan tanggal jatuh tempo pembayaran.
-
Daftar semua produk atau layanan dengan jumlah, tarif, dan total.
-
Tambahkan pajak, diskon, atau biaya tambahan jika perlu.
-
Tinjau semua detail dengan cermat sebelum mengirim faktur dalam PDF atau melalui email
Membuat faktur online cepat dan mudah. Cukup pilih alat faktur yang andal, masukkan detail bisnis dan klien Anda, lalu tambahkan nomor faktur unik. Sertakan tanggal faktur dan jatuh tempo, daftar produk atau layanan Anda dengan harga, dan terapkan pajak atau diskon. Terakhir, tinjau total jumlah dengan cermat dan kirim faktur kepada klien Anda dalam format PDF atau email.