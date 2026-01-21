Panduan Langkah demi Langkah untuk Membuat Invoice Online

Bagikan

Bagikan

Bagikan

Bagikan

Email

Langkah 1: Pilih Alat Faktur Online

Pilih platform yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Opsi umum meliputi:

Buat faktur online

(misalnya, alat akuntansi, platform freelancer)

Generator faktur online

Template spreadsheet dengan ekspor ke PDF

Tips: Cari fitur seperti perhitungan otomatis, dukungan pajak, dan ekspor PDF/email.

Langkah 2: Atur Informasi Bisnis Anda

Masukkan detail Anda, biasanya di bagian atas faktur:

Nama bisnis

Logo (opsional)

Alamat

Nomor telepon

Email

Nomor NPWP atau PPN (jika berlaku)

Langkah 3: Tambahkan Informasi Klien

Sertakan:

Nama klien atau nama perusahaan

Alamat penagihan

Email klien

Nomor NPWP klien (jika diperlukan)

Langkah 4: Buat Nomor Faktur Unik

Tetapkan nomor faktur unik untuk tujuan pelacakan dan akuntansi.

Contoh:

INV-001

2026-015

Langkah 5: Tetapkan Tanggal Faktur dan Jatuh Tempo

Tanggal Faktur: Ketika faktur diterbitkan

Tanggal Jatuh Tempo: Ketika pembayaran diharapkan (misalnya, Net 7, Net 14, Net 30)

Gunakan tata letak faktur yang jelas dan sederhana.

Buat semua harga transparan dan mudah dibaca.

Selalu periksa kembali detail klien.

Tambahkan metode pembayaran Anda dengan jelas.

Sertakan catatan atau persyaratan pembayaran singkat.

Simpan salinan setiap faktur untuk catatan Anda.

Langkah 6: Daftar Produk atau Layanan

Untuk setiap item, sertakan:

Deskripsi produk/layanan

Jumlah atau jam kerja

Tarif atau harga satuan

Total baris

Pastikan semua detail benar sebelum mengirim.

Gunakan bahasa profesional dan format yang jelas.

Langkah 7: Tambahkan Pajak, Diskon, atau Biaya

Terapkan pajak penjualan atau PPN jika diperlukan

Sertakan diskon, pembuat faktur profesional , pengiriman, atau biaya layanan

Pastikan total diperbarui secara otomatis

tinjau total jumlah dengan cermat dan kirim faktur kepada klien Anda dalam format PDF atau email.



Langkah 8: Tinjau Total Jumlah

Periksa:

Subtotal

Jumlah pajak

Total akhir yang harus dibayar



Keakuratan di sini mencegah keterlambatan pembayaran.

Pilih alat faktur online yang andal sesuai kebutuhan Anda. Masukkan informasi bisnis Anda seperti nama, alamat, logo, dan NPWP. Tambahkan detail klien, termasuk nama, alamat, dan email. Buat nomor faktur unik untuk pencatatan. Tetapkan tanggal faktur dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Daftar semua produk atau layanan dengan jumlah, tarif, dan total. Tambahkan pajak, diskon, atau biaya tambahan jika diperlukan. Tinjau semua jumlah dengan cermat sebelum mengirim faktur sebagai PDF atau email.

Berikut konten Anda ditulis dalam bentuk poin dengan gaya (.) dalam Bahasa Indonesia: Pilih alat faktur online yang andal sesuai kebutuhan Anda. Masukkan informasi bisnis Anda seperti nama, alamat, logo, dan NPWP. Tambahkan detail klien termasuk nama, alamat, dan email. Buat nomor faktur unik untuk pelacakan yang mudah. Tetapkan tanggal faktur dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Daftar semua produk atau layanan dengan jumlah, tarif, dan total. Tambahkan pajak, diskon, atau biaya tambahan jika perlu. Tinjau semua detail dengan cermat sebelum mengirim faktur dalam PDF atau melalui email

Membuat faktur online cepat dan mudah. Cukup pilih alat faktur yang andal, masukkan detail bisnis dan klien Anda, lalu tambahkan nomor faktur unik. Sertakan tanggal faktur dan jatuh tempo, daftar produk atau layanan Anda dengan harga, dan terapkan pajak atau diskon. Terakhir, tinjau total jumlah dengan cermat dan kirim faktur kepada klien Anda dalam format PDF atau email.