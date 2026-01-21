Rakuten Medical Memperluas Akses Akademik ke Pewarna IR700 Melalui Ketentuan Berbayar Saja, Kebebasan Publikasi yang Lebih Besar dan Peluang IP & Komersialisasi yang Diperluas

Pewarna IR700 Rakuten Medical yang dapat diaktifkan cahaya adalah komponen tervalidasi klinis yang digunakan dalam obat yang disetujui Akalux

Dengan hidrofilisitas dan toksisitas rendah 1 , pewarna IR700 dapat disesuaikan dengan berbagai modalitas terapi

Akses akademik yang lebih luas terhadap pewarna IR700 akan mempercepat inovasi terbuka dan mendorong penemuan medis baru

SAN DIEGO, 20 Jan. 2026 /PRNewswire/ — Rakuten Medical, Inc., perusahaan bioteknologi global yang mengembangkan dan mengkomersialkan fotoimunoterapi berbasis platform Alluminox®, hari ini mengumumkan bahwa akan menyediakan IRDye® 700DX N-hydroxy succinimide (NHS) ester (pewarna IR700), dengan biaya akuisisi hanya biaya administrasi untuk penelitian akademik dengan fleksibilitas yang lebih besar untuk publikasi, kekayaan intelektual (IP) dan peluang komersialisasi.

Pewarna IR700 adalah komponen penting dari platform Alluminox milik Rakuten Medical, yang dilindungi oleh IP yang mencakup teknologi manufaktur, aplikasi klinis dan komposisi konjugat pewarna I700. Rakuten Medical memproduksi dan memasok pewarna IR700 ke seluruh dunia, memastikan kualitas yang andal dan ketersediaan yang konsisten.

Kualitas dan keamanan pewarna IR700 Rakuten Medical hingga saat ini telah terbukti dapat diterima dalam pertimbangan risiko-manfaat melalui penggunaannya dalam berbagai program pra-klinis dan klinis yang melibatkan aset obat investigasi dan komersial perusahaan. Di antaranya adalah Akalux IV Infusion 250 mg, yang disetujui di Jepang untuk kanker kepala dan leher lanjut lokal atau berulang yang tidak dapat direseksi. Fotoimunoterapi dengan Akalux telah diberikan lebih dari 1.200 kali di bawah cakupan asuransi kesehatan nasional Jepang (per 19 Januari 2026).

Disclaimer: Fotoimunoterapi berbasis platform Alluminox Rakuten Medical bersifat investigasi di luar Jepang.

Melalui inisiatif ini, Rakuten Medical akan:

Menyediakan pewarna IR700 untuk penelitian akademik di bawah model hanya biaya administrasi (Material Transfer Agreement diperlukan)

(Material Transfer Agreement diperlukan) Memungkinkan peneliti akademik untuk mempublikasikan temuan mereka secara bebas dengan pemberitahuan sebelumnya

dengan pemberitahuan sebelumnya Menawarkan kondisi yang menguntungkan untuk hak IP yang timbul dari hasil penelitian

Memperluas peluang komersialisasi untuk inovasi baru

Mickey Mikitani, Chief Executive Officer Rakuten Medical, berkomentar, "Pewarna IR700 adalah aset berpotensi tinggi dengan aplikasi di luar fotoimunoterapi, mencakup berbagai modalitas terapi. Dengan memperluas akses akademik di bawah persyaratan yang lebih fleksibel untuk penelitian, publikasi dan inovasi, kami bertujuan untuk mempercepat pengembangan teknologi perawatan baru dan berkontribusi secara bermakna terhadap kemajuan dalam layanan kesehatan global."

Untuk pertanyaan mengenai penyediaan IR700 untuk tujuan penelitian akademik, silakan kunjungi:

https://rakuten-med.com/us/contact/bd/

Tentang IRDye® 700DX N-hydroxy succinimide (NHS) ester (pewarna IR700)

Pewarna IR700, phthalocyanine yang dimodifikasi, dibedakan oleh struktur hidrofiliknya, toksisitas rendah, dan sifat aktivasi cahaya pada panjang gelombang 690 nm1. Karena cahaya pada sekitar 690 nm dapat menembus jaringan hingga kedalaman tertentu, pewarna IR700 cocok untuk berbagai terapi berbasis cahaya, termasuk fotoimunoterapi. Aplikasinya berkisar dari penelitian dasar di akademik hingga penggunaan dalam uji klinis. Namun, sifat pewarna yang kompleks dan sensitif memerlukan kontrol ketat atas sintesis, produksi massal, konjugasi, dan proses jaminan kualitas yang ketat. Rakuten Medical telah mengembangkan kemampuan manufaktur milik sendiri untuk memastikan pasokan komersial yang stabil.

1. Mitsunaga, Makoto et al. "Cancer cell-selective in vivo near infrared photoimmunotherapy targeting specific membrane molecules." Nature medicine vol. 17,12 1685-91. 6 Nov. 2011, doi:10.1038/nm.2554

Tentang Rakuten Medical, Inc.

Rakuten Medical, Inc. adalah perusahaan bioteknologi global yang mengembangkan dan mengkomersialkan fotoimunoterapi berbasis platform Alluminox®, yang dalam studi pra-klinis telah terbukti menginduksi pembunuhan sel yang cepat dan selektif. Fotoimunoterapi Rakuten Medical saat ini bersifat investigasi di luar Jepang. Rakuten Medical berkomitmen pada misinya untuk menaklukkan kanker dengan mengembangkan perawatan perintisnya secepat mungkin untuk sebanyak mungkin pasien di seluruh dunia. Perusahaan ini memiliki kantor di 5 negara/wilayah, termasuk Amerika Serikat, tempat kantor pusatnya berada, Jepang, Taiwan, Swiss dan India. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.rakuten-med.com.

Tentang platform Alluminox®

Platform Alluminox® adalah platform teknologi investigasi Rakuten Medical yang menggabungkan farmasi, perangkat medis, teknologi medis, dan teknologi periferal lainnya. Rakuten Medical mengembangkan fotoimunoterapi berbasis platform Alluminox, yang melibatkan dua langkah kunci: 1) pemberian obat dan 2) iluminasi terarah menggunakan perangkat medis. Komponen obat terdiri dari moiety penargetan sel yang dikonjugasikan dengan pewarna yang dapat diaktifkan cahaya, seperti IRDye® 700DX (IR700), yang secara selektif mengikat permukaan sel yang ditargetkan, seperti sel tumor. Komponen perangkat terdiri dari sumber cahaya yang secara lokal menerangi sel yang ditargetkan dengan cahaya merah (690nm) untuk mengaktifkan obat secara sementara. Data pra-klinis Rakuten Medical telah menunjukkan bahwa aktivasi ini memicu nekrosis cepat dan selektif dari sel yang ditargetkan melalui proses biofisik yang mengganggu integritas membran sel yang ditargetkan. Terapi yang dikembangkan pada platform Alluminox juga dapat menghasilkan aktivasi kekebalan bawaan dan adaptif lokal dan sistemik karena kematian sel imunogenik dari sel tumor yang ditargetkan dan/atau penghapusan sel imunosupresif yang ditargetkan dalam lingkungan mikro tumor. Fotoimunoterapi awalnya dikembangkan oleh Dr. Hisataka Kobayashi dan timnya di National Cancer Institute di Amerika Serikat. Di luar Jepang, fotoimunoterapi berbasis platform Alluminox Rakuten Medical bersifat investigasi.

Pernyataan Berwawasan Ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan yang sesuai dengan ketentuan safe harbor dari Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Pernyataan ini mencakup berbagai risiko, ketidakpastian, dan asumsi yang dapat menyebabkan rencana bisnis dan hasil Rakuten Medical berbeda dari hasil dan ekspektasi yang diantisipasi yang dinyatakan dalam pernyataan ini. "Pernyataan berwawasan ke depan" ini berisi informasi tentang status dan pengembangan produk kami, termasuk platform Alluminox®, serta upaya otorisasi regulasi dan pemasaran lainnya, manfaat potensial, kemanjuran, dan keamanan terapi yang dibuat menggunakan platform Alluminox, dan status pengajuan regulasi. Persetujuan dan kesuksesan komersial produk mungkin tidak tercapai. Pernyataan berwawasan ke depan berkaitan dengan manfaat potensial, kemanjuran, dan keamanan terapi kami, dan status pengajuan regulasi. Pernyataan tersebut dapat mencakup kata-kata seperti "mengharapkan," "percaya," "berharap," "memperkirakan," "tampaknya," "mengantisipasi," "bermaksud," "mungkin," "menyarankan," "merencanakan," "strategi," "akan," dan "melakukan", dan didasarkan pada keyakinan kami saat ini. Selain itu, siaran pers ini menggunakan istilah seperti "penting," "penting," dan "abnormal" untuk mengungkapkan pendapat tentang data uji klinis. Studi uji klinis yang sedang berlangsung mencakup berbagai risiko dan ketidakpastian, khususnya, masalah yang muncul selama tahap manufaktur terapi kami, terjadinya kejadian keamanan yang merugikan, situasi kegagalan menunjukkan manfaat terapi, dan berbagai risiko dan ketidakpastian lainnya, baik yang wajar maupun tidak wajar. Untuk alasan ini, hasil aktual, termasuk persetujuan regulasi dan ketidakpastian dalam proses komersialisasi terapi kami, mungkin berbeda dari informasi yang dipublikasikan. Kecuali sejauh diwajibkan oleh hukum yang berlaku, kami tidak berkewajiban untuk memperbarui secara publik ini atau pernyataan berwawasan ke depan lainnya, baik karena informasi baru, perkembangan atau peristiwa masa depan, perubahan asumsi, perubahan faktor yang mempengaruhi pernyataan berwawasan ke depan. Jika satu atau lebih pernyataan berwawasan ke depan diperbarui, tidak ada kesimpulan yang harus ditarik bahwa pembaruan tambahan akan dilakukan pada pernyataan berwawasan ke depan tersebut atau lainnya.

