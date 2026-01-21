BursaDEX+
MicroStrategy menegaskan kembali kepemilikan Bitcoin-nya, menepis rumor pembelian senilai $2 miliar untuk memastikan kejelasan di pasar cryptocurrency yang volatil.MicroStrategy menegaskan kembali kepemilikan Bitcoin-nya, menepis rumor pembelian senilai $2 miliar untuk memastikan kejelasan di pasar cryptocurrency yang volatil.

MicroStrategy Membantah Laporan Pembelian Bitcoin Senilai $2 Miliar

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/21 11:32
Poin Utama:
  • MicroStrategy mengklarifikasi tidak ada pembelian Bitcoin senilai $2 miliar.
  • Total kepemilikan Bitcoin tetap di 709.715 BTC.
  • Kepemimpinan menegaskan kembali komitmen terhadap strategi yang ada.
microstrategy-dispels-2-billion-bitcoin-purchase-rumors MicroStrategy Menepis Rumor Pembelian Bitcoin Senilai $2 Miliar

Klaim telah muncul bahwa Strategy milik Michael Saylor mengakuisisi 22.305 Bitcoin senilai $2 miliar, namun tanpa sumber primer yang terverifikasi, laporan-laporan ini tetap tidak dikonfirmasi oleh saluran resmi per Januari 2026.

Rumor pembelian Bitcoin telah memicu diskusi pasar tentang dampak potensial pada harga BTC dan strategi leverage perusahaan. Namun, efek nyata langsung pada pasar cryptocurrency tetap tidak jelas.

MicroStrategy, pemain terkemuka di pasar cryptocurrency, baru-baru ini membantah laporan luas yang menyarankan pembelian Bitcoin masif senilai $2 miliar. Perusahaan menegaskan kembali kepemilikan dan strategi cryptocurrency-nya, menepis spekulasi pasar.

Sementara rumor akuisisi Bitcoin senilai $2 miliar oleh MicroStrategy menciptakan kehebohan di kalangan keuangan, perusahaan telah menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada pembelian seperti itu yang terjadi. Perkembangan ini menyoroti pentingnya informasi terverifikasi di pasar cryptocurrency yang volatil.

MicroStrategy Mempertahankan Kepemilikan Bitcoin-nya

Laporan yang menunjukkan pembelian Bitcoin senilai $2 miliar oleh MicroStrategy milik Michael Saylor beredar namun tidak terverifikasi. Data resmi menunjukkan kepemilikan di 709.715 BTC, yang diperoleh dengan biaya rata-rata per BTC.

MicroStrategy, yang dipimpin oleh Chairman Michael Saylor, tidak melaksanakan transaksi 22.305 BTC. Ekspektasi pasar akan akuisisi tidak terpenuhi menurut sumber primer seperti Forbes dan CoinDesk.

Peredaran laporan tidak langsung berdampak pada harga BTC atau aset yang dapat diperdagangkan. Pengamat industri awalnya skeptis tentang klaim pembelian berskala besar seperti itu di platform seperti Twitter.

Cadangan Bitcoin saat ini, yang didokumentasikan di situs MicroStrategy, berjumlah sekitar $53.924 juta. Tidak ada inisiatif pendanaan baru yang berkaitan dengan akuisisi yang dirumor-rumorkan tercatat dalam data resmi yang tersedia.

Meskipun pembelian spekulatif menyarankan pergeseran pasar, akuisisi besar sebelumnya mencatat dampak harga. Pola historis telah mencerminkan reli harga sebesar 10-20% pasca-pembelian.

Badan regulasi belum berkomentar tentang klaim pembelian. Komunitas keuangan mengamati komitmen Saylor terhadap strategi Bitcoin namun menunggu informasi kredibel untuk memverifikasi pembelian besar seperti itu.

