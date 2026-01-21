BursaDEX+
Blockchain Noble beralih dari Cosmos untuk meluncurkan EVM mandiri

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/21 12:53
Noble, sebuah blockchain stablecoin, telah mengumumkan bahwa mereka akan berpindah dari ekosistem Cosmos ke Ethereum, dengan alasan kebutuhan untuk mengakses tumpukan teknologi yang lebih baik dan komunitas pengembang yang lebih luas.

Noble mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka akan memigrasikan blockchain berbasis Cosmos SDK mereka ke layer 1 EVM (Ethereum Virtual Machine) yang mandiri, dengan rencana peluncuran pada 18 Maret.

Noble adalah blockchain yang didukung modal ventura yang awalnya dirancang sebagai hub likuiditas netral untuk penerbitan stablecoin dan aset dunia nyata yang ditokenisasi. 

