Prediksi harga MemeCore – Resistensi baru M berarti INI bagi trader!

Aksi harga MemeCore (M) baru-baru ini mendapatkan daya tarik. Harga token mencatat lonjakan harian 8% setelah rebound dari konfluensi kunci dukungan teknis di sekitar $1,5.

Pergerakan ini mengikuti pembalikan sukses dari zona konfluensi trendline naik dan dukungan Exponential Moving Average (EMA) kunci. Retest eksplosif ini menandai pergeseran jelas dalam momentum jangka pendek setelah seminggu konsolidasi ketat.

Selama beberapa sesi terakhir, MemeCore diperdagangkan dalam kisaran ketat sambil menguji dukungan strukturalnya. Faktanya, harga M telah melakukan konsolidasi pada pola pennant sejak akhir Desember.

Namun, pada saat penulisan, kecepatan konsolidasi tampaknya mendekati akhir pada grafik harian. Pantulan terbaru kini menempatkan pembeli kembali mengendalikan, dengan harga bergerak stabil menuju zona teknis berikutnya yang menarik – Kemungkinan besar, level resistensi di $1,90.

Sumber: TradingView

$1,90 muncul sebagai tes kritis berikutnya

Setelah rebound dari zona konfluensi, zona resistensi $1,90 telah menjadi target kunci berikutnya. Level resistensi kini menandai area terdekat di mana penjual dapat memiliki kesempatan untuk mengambil alih lagi.

Pendekatan berkelanjutan altcoin terhadap zona ini telah membawanya ke fokus trader, karena reaksi di sini dapat menentukan masa depan dekat M.

Meskipun momentum harga tetap konstruktif, pelaku pasar tetap fokus pada bagaimana MemeCore akan bertindak di sekitar zona resistensi ini.

Volume futures melonjak seiring partisipasi meningkat

Tidak hanya itu, menurut Coinglass, Volume Futures Harian MemeCore naik sebesar $2,4 juta menjadi $36,63 juta. Ini mengisyaratkan keterlibatan trader yang terus berkembang dan minat jangka pendek mereka terhadap pergerakan jangka pendek kripto.

Volume yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan volatilitas. Ini kemudian dapat memperbesar besarnya breakout yang sedang berlangsung jika pembeli tetap mengendalikan.

Sumber: Coinglass

Divergensi on-chain memperkenalkan kehati-hatian

Akhirnya, sementara aksi harga tampak bullish, data on-chain tampaknya memberikan sinyal berbeda. Misalnya – Divergensi DAA harga yang disesuaikan untuk MemeCore memiliki pembacaan -82% pada saat pers.

Temuan ini mengacu pada penyimpangan antara pergerakan harga saat pers dan valuasi pasar token – Faktor divergensi yang biasanya dilihat sebagai semacam peringatan selama rally kuat.

Persentase negatif yang lebih tinggi biasanya menunjukkan bahwa harga token mungkin terlalu tinggi. Ini dapat membatasi minat investor. Seperti yang terjadi, sementara struktur pasar M tetap bullish, momentum bisa melambat karena sinyal on-chain yang beragam.

Sumber: Santiment

Pemikiran Akhir

MemeCore rebound sebesar 8% setelah mempertahankan trendline kritis dan konfluensi EMA.

Sementara volume Futures yang meningkat mengisyaratkan minat trader yang kuat, trader harus waspada dan tetap berhati-hati