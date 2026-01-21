Chainlink Turun ke $12,50, Tetapi Paus Terbesar Sedang Mengakumulasi

Data on-chain menunjukkan paus Chainlink terbesar telah melakukan akumulasi baru-baru ini meskipun harga cryptocurrency tersebut telah turun di bawah $13.00.

100 Paus Chainlink Teratas Telah Memperluas Pasokan Mereka

Dalam postingan baru di X, perusahaan analitik on-chain Santiment telah membahas tren terbaru dalam kepemilikan 100 alamat terbesar yang ada di jaringan Chainlink.

Kategori pemegang ini secara alami mencakup paus besar, investor yang membawa jumlah yang cukup signifikan untuk memiliki pengaruh tertentu pada blockchain. Dengan demikian, pasokan gabungan mereka dapat layak untuk diamati.

Di bawah ini adalah grafik yang dibagikan oleh Santiment yang menunjukkan tren pasokan 100 alamat Chainlink terbesar selama beberapa bulan terakhir.

Seperti yang ditampilkan dalam grafik, pasokan Chainlink yang dipegang oleh 100 alamat teratas naik pada bulan November ketika harga cryptocurrency tersebut anjlok, kemungkinan merupakan tanda bahwa investor besar sedang mengumpulkan.

Paus-paus ini melepaskan sebagian kepemilikan mereka pada bulan Desember dan minggu pertama Januari, tetapi baru-baru ini, mereka telah menunjukkan tanda-tanda akumulasi baru ketika harga LINK turun di bawah level $13.00. Dibandingkan dengan awal November, kepemilikan kelompok ini naik 16,1 juta token.

"Karena ritel menjual karena ketidaksabaran & FUD, adalah umum untuk melihat uang pintar mengumpulkan lebih banyak $LINK untuk mempersiapkan (atau menyebabkan) pump berikutnya," jelas perusahaan analitik tersebut. Sekarang masih harus dilihat apakah akumulasi ini akan memiliki efek pada cryptocurrency tersebut.

Chainlink bukan satu-satunya aset yang telah melihat pergerakan dari investor besar baru-baru ini. Seperti yang disorot Santiment dalam postingan X lainnya, hiu dan paus Bitcoin telah berpartisipasi dalam pembelian bersih selama sembilan hari terakhir.

Dalam konteks BTC, hiu dan paus didefinisikan sebagai investor yang memegang antara 10 hingga 10.000 token. Di bawah ini adalah grafik yang menunjukkan bagaimana pasokan investor ini telah berubah sejak akhir Juli.

Seperti yang terlihat dalam grafik, hiu dan paus Bitcoin telah meningkatkan pasokan gabungan mereka sebesar 36.322 BTC dalam sembilan hari terakhir, setara dengan peningkatan 0,27%. Menariknya, investor besar telah bertahan meskipun faktanya harga aset telah mengalami retrace selama beberapa hari terakhir.

Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk ujung pasar yang berlawanan, entitas ritel. Investor ini, yang sesuai dengan alamat yang memegang kurang dari 0,01 BTC, telah melepaskan 132 BTC (0,28%) dalam jangka waktu yang sama.

Harga LINK

Pada saat penulisan, Chainlink berada di sekitar $12,33, turun lebih dari 10% dalam tujuh hari terakhir.