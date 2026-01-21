BursaDEX+
Nansen Meluncurkan Trading Kripto AI Otonom di Base dan Solana

Penulis: Crypto Breaking NewsSumber: Crypto Breaking News
2026/01/21 16:50
Nansen Meluncurkan Perdagangan Kripto AI Otonom di Base dan Solana

Nansen telah meluncurkan alat perdagangan otonom yang memungkinkan pengguna menerapkan agen AI dan perintah bahasa alami untuk mengeksekusi perdagangan cryptocurrency langsung dari aplikasi selulernya. Ekspansi ini menandai pergeseran dari analitik yang berpusat pada data menuju eksekusi transaksi end-to-end, dengan tujuan memperluas akses bagi trader ritel. Sambil terus menyajikan sinyal on-chain dan riset, Nansen kini menawarkan jalur percakapan yang disederhanakan ke pasar—yang mempertahankan pengawasan pengguna dan bertujuan mempersingkat jarak antara wawasan dan tindakan.

Poin-Poin Penting

  • Eksekusi perdagangan berbasis AI diluncurkan di Base dan Solana, dengan rencana untuk diperluas ke jaringan tambahan.
  • Nansen AI menganalisis sinyal on-chain dan memberikan wawasan berbasis data sebelum trading, dalam model yang disebut perusahaan sebagai "vibe trading."
  • Eksekusi cross-chain melalui Jupiter, OKX, dan LI.FI; Nansen Wallet tertanam yang didukung oleh Privy.
  • Ketersediaan dimulai sekarang, dengan pembatasan regulasi yang mengecualikan yurisdiksi tertentu karena alasan kepatuhan.

Sentimen: Netral

Dampak harga: Netral. Tidak ada data pergerakan harga langsung yang diungkapkan.

Konteks pasar: Peluncuran ini sejalan dengan dorongan industri yang lebih luas menuju perdagangan berbantuan AI karena platform berupaya mendemokratisasi akses bagi peserta ritel dan merampingkan alur kerja dari keputusan ke tindakan.

Nansen menambahkan eksekusi perdagangan berbasis AI

Nansen telah memperkenalkan alat perdagangan otonom yang memungkinkan pengguna melakukan trading melalui perintah percakapan di aplikasi selulernya, meluas dari analitik ke eksekusi. Kemampuan ini dirancang untuk pengguna ritel yang mencari rute lebih sederhana ke pasar kripto tanpa harus menavigasi grafik atau buku pesanan tradisional.

Nansen AI dapat menganalisis sinyal on-chain dan memberikan wawasan berbasis data untuk memandu keputusan investor, sebelum mengeksekusi perdagangan dalam apa yang disebut perusahaan sebagai "vibe trading." Pendekatan ini memadukan analitik dengan eksekusi otomatis sambil memastikan pengguna tetap memegang kendali atas setiap langkah.

Antarmuka perdagangan pada awalnya akan mendukung aktivitas di blockchain Base dan Solana, dengan rencana untuk berkembang ke jaringan tambahan di masa depan, kata Nansen.

Antarmuka AI memanfaatkan basis data on-chain milik Nansen, yang menurut klaim perusahaan berisi ratusan juta alamat blockchain yang telah diberi label, yang bertujuan menawarkan analisis pasar yang lebih andal daripada model AI tujuan umum.

"Selama bertahun-tahun, Nansen telah fokus pada penyajian sinyal on-chain berkualitas tinggi untuk investor," kata Alex Svanevik, co-founder dan CEO Nansen. "Peluncuran ini memungkinkan pengguna untuk bertindak berdasarkan wawasan tersebut langsung dalam produk kami."

Untuk eksekusi perdagangan cross-chain di Solana dan Base, Nansen bermitra dengan Jupiter, bursa kripto OKX, dan protokol cross-chain LI.FI, yang akan memfasilitasi dukungan untuk lebih banyak jaringan blockchain yang akan datang.

Perdagangan ditangani melalui Nansen Wallet tertanam, yang didukung oleh pengalaman wallet self-custodied Privy.

Perusahaan mengatakan perdagangan otonom akan tersedia untuk pengguna mulai hari Rabu, dengan mengecualikan penduduk dari yurisdiksi tertentu, termasuk Singapura, Kuba, Iran, Korea Utara, Suriah, Rusia dan bagian dari Ukraina, mengutip pembatasan regulasi.

Peluncuran menyoroti kebangkitan AI

Peluncuran ini datang di tengah meningkatnya minat pada perdagangan berbantuan AI di seluruh industri kripto, karena perusahaan bereksperimen dengan strategi otomatis dan antarmuka percakapan untuk menurunkan hambatan bagi partisipasi ritel.

Pengujian terbaru telah menunjukkan bahwa model AI Tiongkok berbiaya lebih rendah dapat mengungguli sistem Barat yang lebih besar dalam tugas perdagangan kripto. Dalam kompetisi perdagangan otonom, model termasuk QWEN3 MAX dan DeepSeek menghasilkan hasil yang lebih kuat daripada beberapa chatbot AI yang lebih terkenal, dengan QWEN3 menjadi satu-satunya model yang mencatat hasil positif.

Hasilnya menyoroti keterbatasan berkelanjutan dalam eksekusi pasar real-time di antara sistem AI tujuan umum yang paling canggih sekalipun.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Nansen Debuts Autonomous AI Crypto Trading on Base and Solana di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.

