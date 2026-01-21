Stablecoin, bukan XRP, diperkirakan akan menggerakkan penyelesaian global, kata Long dari Ripple

Monica Long dari Ripple mengatakan stablecoin akan menjadi jangkar penyelesaian global saat kripto memasuki 'era produksi' 2026, menimbulkan pertanyaan tentang peran XRP.

Ringkasan Monica Long mengatakan stablecoin akan menjadi lapisan penyelesaian inti saat Visa, Stripe dan bank mengintegrasikannya ke dalam alur pembayaran B2B.​

Dia memprediksi 'era produksi' 2026 di mana ETF, Treasury yang ditokenisasi, dan kesepakatan kustodian akan menarik perbendaharaan Fortune 500 ke on-chain.​

Pemegang XRP mempertanyakan apakah penyelesaian berbasis stablecoin mengesampingkan XRP, sementara yang lain berpendapat aset jembatan masih penting untuk FX dan interoperabilitas.

Dalam thread baru di X, presiden Ripple Monica Long berargumen bahwa "stablecoin akan menjadi fondasi untuk penyelesaian global, bukan jalur alternatif," membingkai token yang dipatok fiat sebagai tulang punggung pergerakan uang lintas batas daripada eksperimen sampingan. Dia menunjuk pada Visa, Stripe dan "institusi besar" yang sudah "mengintegrasikan mereka ke dalam alur pembayaran," dan mengidentifikasi transaksi bisnis-ke-bisnis sebagai "mesin pertumbuhan – dengan korporasi menggunakan dolar digital untuk membuka likuiditas real-time dan efisiensi modal."​

Tesis Long sejalan dengan postingan yang lebih luas di situs Ripple, di mana dia menulis bahwa dalam sekitar lima tahun, stablecoin akan "sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem pembayaran global" dan berfungsi sebagai lapisan penyelesaian default untuk incumbent serta fintech. Secara paralel, analis lain mencatat bahwa stablecoin yang diatur semakin dirancang untuk terhubung langsung ke jalur bank dan jaringan kartu, mengaburkan garis antara infrastruktur kripto dan sistem kliring tradisional.​

Dari spekulasi ke lapisan operasi

Long berpendapat bahwa industri ini keluar dari fase spekulatif murni dan memasuki apa yang dia sebut "era produksi" kripto. "Setelah salah satu tahun paling menggembirakan kripto (dan Ripple), industri ini memasuki era produksinya," tulisnya, memprediksi bahwa "pada 2026 kita akan melihat institusionalisasi kripto — infrastruktur terpercaya dan utilitas nyata akan mendorong bank, korporasi, dan penyedia dari pilot ke skala."​

"Kripto tidak lagi spekulatif – ini menjadi lapisan operasi keuangan modern," tambahnya dalam postingan lanjutan, memperkirakan bahwa sekitar 50% perusahaan Fortune 500 akan memiliki beberapa bentuk eksposur aset digital atau "strategi DAT" formal pada 2026. Eksposur tersebut, dia menyarankan, akan mencakup aset yang ditokenisasi, Treasury bills on-chain, stablecoin dan instrumen "keuangan yang dapat diprogram" yang tertanam langsung ke dalam perbendaharaan korporasi dan alur kerja pasar modal.​

ETF, M&A dan konsolidasi kustodian

Presiden Ripple juga menyoroti akses pasar modal sebagai pendorong utama kedua institusionalisasi, berargumen bahwa dana yang diperdagangkan di bursa kripto memiliki "eksposur yang meningkat, namun hanya mewakili bagian kecil dari pasar yang lebih luas, menggarisbawahi ruang untuk pertumbuhan besar." Long mengharapkan lebih banyak basis investor ETF tradisional untuk memperlakukan produk ini sebagai jembatan ke agunan on-chain dan yield yang ditokenisasi, terutama saat produk spot berkembang melampaui bitcoin dan ether.​

Dari sisi struktural, dia mengutip sekitar 8,6 miliar dolar dalam volume M&A kripto pada 2025 sebagai bukti pasar yang matang dan memprediksi kustodian akan menjadi "pendorong konsolidasi besar berikutnya." Saat penyimpanan aset digital menjadi komoditas, Long memperkirakan "integrasi vertikal dan strategi multi-kustodian," dengan sekitar setengah dari 50 bank teratas dunia diharapkan untuk meresmikan setidaknya satu pengaturan kustodian aset digital pada 2026.​

Ketegangan seputar XRP dan stablecoin

Pernyataan Long telah memicu perdebatan di dalam komunitas Ripple sendiri, khususnya seputar peran XRP di dunia yang dijangkar oleh stablecoin. Satu balasan yang mendapat perhatian bertanya, "Lalu bagaimana dengan XRP? Untuk waktu yang lama, telah banyak dibahas bahwa XRP dimaksudkan untuk digunakan sebagai aset penyelesaian global," memperingatkan bahwa pernyataan seperti itu "terasa menyesatkan dan membingungkan" dan berisiko membuat pemegang berkecil hati.​

Pengguna lain menyuarakan frustrasi yang lebih tajam: "Jadi saya perlu menjual xrp saya? Yang saya dengar hanya stablecoin. Saya mulai berpikir xrp hanya agar retail bisa mendanai bisnis ripple." Pendukung membantah bahwa "stablecoin adalah yang akan membawa bisnis ke on-chain" dan bahwa proliferasi token yang dipatok fiat sebenarnya dapat meningkatkan permintaan untuk "jembatan penyelesaian yang mengonversi stablecoin misalnya RLUSD ke euro dll," secara implisit mempertahankan peran untuk aset jembatan netral dan ledger yang dapat beroperasi bersama.​

2026 sebagai titik balik institusional

Pandangan tertulis Long di Ripple mengikat tema-tema ini bersama-sama, menggambarkan 2026 sebagai tahun yang menentukan di mana "stablecoin akan menggerakkan penyelesaian global," aset yang ditokenisasi akan bermigrasi ke neraca institusional dan kustodian akan "menjangkar kepercayaan" untuk bank, manajer aset dan korporasi. Dia juga menekankan persilangan yang berkembang antara blockchain dan AI dalam mengotomatiskan proses back-office yang "saat ini menahan pasar," sebuah tren yang mencerminkan langkah-langkah terbaru oleh bursa dan perusahaan perdagangan untuk memasangkan eksekusi algoritmik dengan penyelesaian on-chain.​

Pivot institusional tersebut datang di tengah perkembangan paralel di seluruh industri, dari peluncuran ETF kripto spot dan leverage baru hingga bank yang menguji coba deposit yang ditokenisasi dan eksperimen mata uang digital bank sentral di Eropa, Asia dan Timur Tengah. Untuk Ripple, yang telah membangun mereknya di sekitar pembayaran lintas batas dan blockchain perusahaan, pesan Long jelas: fase pertumbuhan berikutnya akan diukur lebih sedikit oleh aksi harga token dan lebih banyak oleh seberapa dalam infrastruktur kripto terjalin ke dalam neraca dan alur pembayaran sistem keuangan lama.