FSC Korea Selatan Izinkan Investasi Korporat dalam VDA, Apa Artinya untuk Kripto?

FSC Korea Selatan diperkirakan akan menerbitkan pedoman investasi korporat VDA pada Februari 2026.

Ini dapat menempatkan batas 5% dalam modal ekuitas pada aset digital.

Ini mengakui penyelarasan global dan mendukung adopsi yang berkembang di wilayah tersebut.

Financial Services Commission, atau FSC, Korea Selatan dilaporkan berencana mengizinkan perusahaan terdaftar dan investor profesional untuk berinvestasi dalam kripto. Ini dapat dilakukan dengan mencabut larangan yang telah berlangsung bertahun-tahun, dengan pedoman diperkirakan akan diluncurkan pada bulan depan, yaitu Februari 2026.

Kripto, atau cryptocurrency, diperkirakan akan mendapatkan pengakuan yang lebih tinggi di Korea Selatan dan selaras dengan sikap pro-kripto global.

FSC Korea Selatan tentang Investasi VDA

Korea Selatan melarang investasi korporat dalam VDA, singkatan dari Virtual Digital Assets, pada tahun 2017, dengan alasan masalah terkait pencucian uang. Hampir 7 tahun kemudian, negara Asia Timur tersebut sedang mengerjakan draf untuk mencabut larangan tersebut.

FSC diperkirakan akan mengizinkan investasi korporat hingga 5%. Ini menargetkan 20 saham teratas dalam hal kapitalisasi pasar, dengan keputusan tentang Stablecoin Dolar AS yang belum diambil. Pedoman dalam hal ini diperkirakan akan diluncurkan pada Februari 2026, diikuti oleh perdagangan, yang dapat dimulai pada akhir tahun ini.

Anggota komunitas telah bereaksi terhadap perkembangan ini, seperti yang juga disorot oleh Bharat Web3 Association. Mereka menyebut ini sebagai pendekatan untuk menyeimbangkan regulasi dan inovasi. Anggota lain menyebut ini sebagai langkah yang hati-hati namun signifikan.

Penyelarasan Global

Pencabutan larangan menandakan pendekatan bullish; namun, pada tingkat makro, ini mengisyaratkan penyelarasan segmen Korea Selatan dengan dunia. Donald Trump dikenal dengan sikap pro-kriptonya, mengingat dia berkomitmen untuk menjadikan Amerika sebagai ibu kota kripto dunia.

Negara lain yang dilaporkan mengambil langkah untuk memajukan segmen kripto mereka masing-masing adalah Jepang, Inggris, dan Eropa. Cukup untuk dikatakan, pencucian uang mungkin telah menjadi kekhawatiran selama 7-8 tahun, tetapi tampaknya akan ditangani dengan pedoman yang direvisi dan lebih kuat yang dijadwalkan akan diumumkan segera.

Adopsi sebagai Faktor

Juga menjadi faktor adalah komponen adopsi setelah Korea Selatan melompat ke posisi ke-15 pada tahun 2025, naik dari posisi ke-19 pada tahun 2024. Ini sesuai dengan Crypto Adoption Index 2025 oleh Chainalysis. Sebagai referensi cepat, India dan AS adalah dua negara teratas dalam daftar dengan skor indeks masing-masing 1 dan 0,671.

Meskipun demikian, pasar kripto global tetap volatil dengan BTC dan ETH turun di bawah level support masing-masing. Kapitalisasi pasar semakin mendekati angka $3 triliun, mengingat penurunan baru-baru ini sebesar 2,04% dalam nilai.

