Akses Grok dipulihkan di Filipina setelah pengembang menjamin perubahan

Grok telah meyakinkan pihak berwenang Filipina tentang peningkatan langkah keamanan, yang mengarah pada kesepakatan negara tersebut untuk memulihkan akses ke chatbot AI, namun regulator mengisyaratkan pengawasan yang lebih ketat akan terus berlanjut.

Pihak berwenang di Filipina mengatakan bahwa keputusan ini muncul setelah pengembang berkomitmen untuk menghapus fitur manipulasi gambar dari platform yang memicu kekhawatiran dan mendorong pemblokiran sementara.

Dalam sebuah pernyataan, Cybercrime Investigation and Coordinating Center (CICC) mengungkapkan bahwa Grok AI menghubungi mereka yang menunjukkan bahwa platform "tidak akan lagi menggunakan manipulasi konten apa pun."

Filipina akan terus mengawasi Grok dengan cermat

Meskipun mencabut larangan, regulator akan terus memantau platform untuk kepatuhan penuh.

CICC mengatakan bahwa: "Bahkan setelah mencabut larangan, CICC akan tetap memantau aplikasi dengan ketat untuk memastikan mereka mematuhi aturan dan regulasi di negara kami," menggarisbawahi kehati-hatian.

Minggu lalu, Grok dilarang beroperasi di Filipina karena kekhawatiran terkait materi seksual dan atau kemungkinan membuat anak-anak terpapar konten yang diproduksi secara otomatis.

Pemerintah di seluruh Eropa dan Asia telah memberikan tekanan pada Grok untuk menciptakan sistem guna melindungi pengguna dari manipulasi gambar, yang digunakan untuk menghasilkan konten eksplisit. Pihak berwenang juga telah berjanji untuk terus memantau sistem tersebut.

Pada 5 Januari, Komisi Eropa, yang telah vokal sebagai pengawas digital UE, juga menyuarakan kekhawatiran atas platform tersebut, mengatakan bahwa mereka "sangat serius" melihat keluhan tersebut.

"Grok sekarang menawarkan 'mode pedas' yang menampilkan konten seksual eksplisit dengan beberapa output yang dihasilkan dengan gambar seperti anak-anak. Ini bukan pedas. Ini ilegal. Ini mengerikan. Ini tidak memiliki tempat di Eropa," kata juru bicara urusan digital UE Thomas Regnier saat itu.

Selama periode pemantauan, Grok ditugaskan untuk menunjukkan kepatuhan yang diperlukan sesuai dengan komitmen mereka. Pihak berwenang mengatakan pemulihan layanan tidak menunjukkan kelonggaran tetapi kepercayaan bahwa Grok akan mematuhi hukum.

"Aplikasi Grok AI telah menghubungi kami dan menyatakan bahwa platformnya tidak akan lagi menggunakan manipulasi konten apa pun," pengembang berjanji akan melakukan perubahan, meyakinkan pihak berwenang.

Melalui penggabungan pemulihan akses dengan pemantauan, Filipina bertujuan untuk menyeimbangkan inovasi dan perlindungan, memberi sinyal bahwa platform AI harus beradaptasi dengan harapan publik.

Pemerintah lain mengangkat ancaman hukum atas gambar Grok

Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India mengeluarkan peringatan resmi kepada X, menuntut tinjauan lengkap atas Grok dan kemampuannya untuk menghasilkan ketelanjangan, materi seksual, atau apa pun yang melanggar hukum.

Bloomberg mengklaim melihat salinan pemberitahuan tersebut, tertanggal 2 Januari, yang memberikan X waktu 72 jam untuk menyerahkan laporan lengkap tentang tindakan yang diambil. Surat tersebut memperingatkan tentang potensi tuntutan pidana dan hukuman tambahan berdasarkan undang-undang TI negara tersebut.

Seperti yang dilaporkan oleh Cryptopolitan, pemerintah Prancis juga tidak tinggal diam. Pejabat mengatakan pada hari Jumat bahwa Grok telah menghasilkan materi seksual "jelas ilegal" di X tanpa persetujuan orang. Mereka mengatakan perilaku chatbot tersebut kemungkinan melanggar Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa, yang menuntut platform besar mengambil tindakan kuat untuk membatasi konten ilegal.

Sementara itu, baru bulan lalu, Uni Eropa mendenda X €120 juta (sekitar $140 juta) karena melanggar Undang-Undang Layanan Digital. Denda tersebut untuk desain tanda centang biru yang menyesatkan, sistem periklanan yang tidak transparan, dan penolakan untuk memberikan akses data kepada peneliti. Namun Elon tetap meledak di platform tersebut.

Dalam satu balasan ke postingan resmi UE, Elon hanya menulis: "Omong kosong!" Kemudian keesokan harinya, dia memposting, "UE harus dibubarkan dan kedaulatan dikembalikan ke masing-masing negara, sehingga pemerintah dapat mewakili rakyat mereka dengan lebih baik."

