MYRO Menguji Support $0,005087 Setelah Double Bottom Terbentuk, Mengisyaratkan Breakout yang Akan Datang dari Downtrend

Analis kripto terkemuka Sangita hari ini mengidentifikasi pola double bottom yang akan datang pada Myro (MYRO), formasi yang menunjukkan momentum harga substansial kemungkinan akan datang. Token MYRO, sebuah meme coin berbasis blockchain Solana, baru-baru ini mengalami kesulitan pasar. Menurut metrik dari CoinGecko, harga MYRO telah turun 32,6% dan 6,8% selama seminggu dan sebulan terakhir, menunjukkan pergerakan penurunannya. Juga, hari ini aset virtual tersebut mencatat penurunan 1,6%, saat ini membuat harganya berada di $0,005087.

Indikator Double Bottom dan Artinya

Saat ini, harga tahunan Myro turun 88,2%. Akibatnya, kinerjanya jauh lebih rendah dibandingkan Dogecoin dan meme coin utama lainnya seperti Shiba Inu, MemeCore, PEPE, dan lainnya dalam siklus ini, menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. Salah satu katalis utama di balik kinerja buruk ini adalah kurangnya minat pengguna terhadap meme coin secara keseluruhan selama setahun terakhir, dengan MYRO menjadi salah satu korban yang paling menderita.

Sektor meme coin mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025 karena volatilitas dan kekhawatiran makroekonomi menyebabkan investor ritel beralih dari aset yang sangat spekulatif. Hanya untuk menunjukkan indikator penurunan ini, per 19 Desember 2025, kapitalisasi pasar keseluruhan meme coin turun menjadi $35 miliar (titik terendah tahun ini), mewakili penurunan 65% dari rekor tertinggi tahun ini. Ini adalah perbedaan tajam dibandingkan dengan pola perdagangan yang terlihat selama tahun sebelumnya. Pada Hari Natal 2024, kapitalisasi pasar aset meme telah mencapai $100 miliar.

Dalam perkembangan signifikan untuk pasar kripto, kerangka waktu mingguan MYRO sekarang menampilkan pola double bottom yang kuat, menunjukkan bahwa aset tersebut siap mengalami potensi rebound pasar besar menuju level resistensi yang lebih tinggi segera.

Peserta pasar kripto biasanya menganggap aset meme sebagai termometer (indikator) dari selera risiko ritel. Penurunan substansial dalam kapitalisasi pasar yang tercatat pada tahun 2025 menandakan lingkungan yang lebih berhati-hati di pasar kripto selama tahun itu karena ketidakpastian makro-ekonomi seperti kekhawatiran tarif perdagangan yang terjadi pada bulan April, Juni, dan Oktober. Ketidakpastian ini berdampak buruk pada sentimen pasar tahun lalu.

Hari ini, seorang analis pasar terkemuka yang dikenal sebagai Sangita membagikan pandangannya tentang langkah MYRO selanjutnya, menunjukkan bahwa rebound bisa terjadi jika beberapa level teknis bertahan. Analis mengidentifikasi bahwa MYRO tampaknya membentuk pola double bottom. Pola double bottom berfungsi sebagai sinyal pembalikan bullish, menunjukkan bahwa tren turun yang sedang berlangsung akan berakhir, membuka jalan bagi lintasan harga yang akan datang.

Analisis Faktor di Balik Lonjakan MYRO yang Akan Datang

Harga Myro saat ini adalah $0,005087.

Pembentukan pola double bottom pada grafik perdagangan MYRO menandakan tren bullish yang mendekat, didorong oleh akumulasi token yang terus bertambah dan membangun sentimen pasar positif di kalangan pengguna kripto. Ini menunjukkan bahwa investor ritel secara bertahap mengakumulasi MYRO sementara investor institusional juga menambahkan token tersebut ke portofolio mereka.

Aktivitas pembelian yang meningkat (seperti yang diidentifikasi oleh analis) diatur untuk memperkuat harga MYRO dan memungkinkan token untuk memulai kenaikan berkelanjutan yang akan datang. Salah satu pendorong di balik momentum ini adalah meningkatnya selera pengguna untuk perdagangan meme coin sejak awal tahun baru.