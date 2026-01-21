Trump Berjanji Akan Menandatangani RUU Bitcoin Besar 'Segera,' Mengatakan AS Harus Tetap Menjadi Ibu Kota Kripto

Bitcoin Magazine



Trump Berjanji Menandatangani RUU Bitcoin Besar 'Segera', Mengatakan AS Harus Tetap Menjadi Ibu Kota Kripto

Presiden AS Donald Trump mengatakan Rabu bahwa ia ingin menandatangani legislasi struktur pasar cryptocurrency yang luas "segera", dengan alasan bahwa aset digital merupakan prioritas politik dan medan pertempuran strategis dalam persaingan ekonomi Amerika Serikat dengan China.

Berbicara dalam pidato luas kepada para pemimpin dunia dan eksekutif keuangan di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Trump membingkai dukungan pemerintahannya terhadap kripto sebagai pusat untuk mempertahankan kepemimpinan AS dalam inovasi keuangan.

Komentarnya datang saat bitcoin melonjak di atas $90.000, memperpanjang keuntungan di tengah optimisme bahwa regulasi AS yang lebih jelas dapat lebih melegitimasi kelas aset tersebut.

"Untuk melepaskan inovasi dan tabungan serta pembiayaan, saya juga bekerja untuk memastikan Amerika tetap menjadi ibu kota kripto dunia," kata Trump.

Ia menunjuk pada legislasi yang ia katakan telah ditandatangani tahun lalu — GENIUS Act, yang berfokus pada stablecoin — sebagai langkah dasar menuju tujuan tersebut, sambil memberi sinyal bahwa aturan struktur pasar kripto yang lebih luas sekarang hampir menjadi undang-undang.

"Kongres bekerja sangat keras pada legislasi struktur pasar kripto — bitcoin, semuanya — yang saya harap dapat saya tandatangani segera," kata Trump, menambahkan bahwa upaya tersebut akan membuka jalur baru bagi warga Amerika untuk mencapai apa yang ia gambarkan sebagai "kebebasan finansial."

Trump secara terbuka mengakui perhitungan politik di balik dukungannya terhadap kripto, mengatakan itu memberikan "dukungan politik yang luar biasa", tetapi menekankan bahwa persaingan geopolitik adalah pendorong yang lebih penting.

"China juga menginginkan pasar itu," katanya. "Sama seperti mereka menginginkan AI. Dan kami telah mendapatkan pasar itu, menurut saya, cukup terkunci dengan baik."

Ia juga menyerang mantan Presiden Joe Biden, mengklaim Demokrat hanya melembutkan sikap mereka terhadap kripto di akhir siklus pemilihan 2024 setelah menyadari berapa banyak pemilih yang peduli tentang aset digital.

"Tiba-tiba mereka sangat menyukainya, tetapi sudah terlambat," kata Trump. "Mereka gagal."

Dukungan Trump untuk legislasi kripto di Amerika Serikat

Pernyataan Trump datang saat para pembuat undang-undang AS terus menegosiasikan kerangka kerja yang ditunggu-tunggu untuk menentukan bagaimana cryptocurrency diatur, termasuk apakah token termasuk dalam hukum sekuritas atau komoditas dan lembaga mana yang akan mengawasi sektor tersebut.

Senat saat ini memajukan legislasi struktur pasar melalui beberapa komite, meskipun bahasa final belum dirilis dan markup terus tertunda.

Komite aksi politik yang didukung oleh perusahaan kripto menghabiskan ratusan juta dolar selama siklus pemilihan 2024 dan sudah memobilisasi menjelang pemilihan paruh waktu 2026.

Saat Trump berbicara, Bitcoin diperdagangkan pada $89.942, turun 1% selama 24 jam terakhir dengan volume $60 miliar, meninggalkannya sekitar 1% di bawah tertinggi tujuh hari sebesar $90.778 dan 2% di atas terendah tujuh hari sebesar $87.902.

