Ekuitas preferen Strategy melampaui utang konversi untuk pertama kalinya

Strategy mengumumkan ekuitas preferen mereka telah melampaui utang konversi. Struktur ekuitas ini dapat memberi lebih banyak waktu bagi Strategy untuk terus melacak siklus BTC.

Strategy mengumumkan ekuitas preferen mereka memiliki bobot yang lebih besar dalam portofolionya, melampaui tingkat utang konversi.

Ekuitas preferen berkembang menjadi $8,36 miliar, sementara utang konversi yang beredar berada di $8,214 miliar. Strategy mempresentasikan laporan terbaru mereka tentang kredit yang beredar, mencatat keseimbangan yang membaik.

Pengumuman tersebut datang tepat setelah pembelian BTC senilai $2 miliar, yang terbesar dalam tujuh bulan terakhir. Dalam beberapa minggu terakhir, Strategy juga menggunakan penjualan saham biasa untuk meningkatkan cadangannya atau menggunakan dana tersebut untuk pembelian mingguan.

Saham preferen juga telah meningkatkan volume perdagangan mereka dalam beberapa minggu terakhir, sebagian besar mengandalkan STRC untuk sebagian besar aktivitas. Peralihan dari utang ke saham preferen memberikan lebih banyak kelonggaran bagi Strategy untuk mengalihkan dana pembeli ke BTC, tanpa batasan jatuh tempo utang dan dengan opsi untuk mengkonversi utang.

STRC Strategy adalah saham preferen yang paling banyak diperdagangkan, baru-baru ini naik di atas nilai nominal dengan minat yang diperbarui. | Sumber: Bitcoinquant

Pada bulan Januari, saham preferen STRC kembali ke kisaran $99-$101 dan telah bertahan pada harga tersebut selama berminggu-minggu. STRC adalah saham preferen yang paling banyak diperdagangkan dari Strategy, dan baru-baru ini kembali diperdagangkan di atas nilai nominal. STRC masih aktif dipromosikan dan diperdagangkan, karena dianggap sebagai eksposur risiko rendah dan dividen tinggi terhadap Strategy dan BTC.

Strategy membeli lebih banyak waktu dengan ekuitas preferen

Strategy memiliki serangkaian periode jatuh tempo utang yang dimulai dari tahun 2028. Strategy telah mengamankan pembayaran bunga dan dividennya, tetapi utang adalah faktor yang telah menciptakan kekhawatiran terbesar tentang model perusahaan. Jika BTC turun dalam jumlah yang lebih besar, kreditor dapat menuntut pembayaran kembali dan memicu beberapa penjualan BTC.

Ekuitas preferen memiliki keuntungan tidak ada tanggal jatuh tempo, tidak memerlukan pembayaran kembali pokok. Sebaliknya, saham preferen harus membayar dividen berkelanjutan yang murah hati. Untuk Strategy, pangsa ekuitas preferen yang lebih tinggi berarti risiko pembiayaan kembali yang lebih rendah.

Strategy juga memposting kepemilikan BTC mereka terhadap utangnya. Pada harga saat ini, kepemilikan tersebut menutupi kewajiban berkali-kali lipat. Bahkan apresiasi BTC yang lebih kecil dapat membuat struktur utang layak dan menjaga Strategy tetap solven.

Strategy juga berhenti menerbitkan utang konversi baru, sebagai gantinya mengandalkan portofolio saham preferen dengan dividen dan senioritas serta profil risiko yang bervariasi.

Pemegang saham biasa Strategy menyerap kerugian

Sementara utang Strategy bukan masalah saat ini, saham biasa MSTR turun menjadi $160. Saham tersebut diperdagangkan pada titik terendah enam bulan, setelah berbulan-bulan dilusi.

MSTR berada tepat di atas posisi terendah 12 bulan, dan mungkin memperkuat penurunan BTC baru-baru ini ke kisaran $88.000.

Sebelumnya, MSTR diperdagangkan sekitar $400 sementara BTC diperdagangkan pada $95.000. Karena dilusi dan sentimen yang memburuk, rasio yang sama tidak dipertahankan. Strategy masih mempertahankan rasio mNAV 1,06 poin, meskipun setiap minggu, akses ke pembiayaan dipantau dengan cermat untuk tanda-tanda masalah.

Perbendaharaan strategi playbook secara total memegang 867.258 BTC, di mana 709.715 BTC berada di perbendaharaan Strategy. Untuk hampir semua perusahaan lain, pembelian baru telah melambat secara signifikan.

