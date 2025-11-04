BursaDEX+
Badai Tenang di Balik Penjualan Pra-Jual Kripto yang Sedang Tren Setiap bull run dimulai dengan bisikan, dan yang satu ini terdengar seperti [...] Artikel Alert: Pra-Jual IPO Genie Dibuka. Akankah Ini Menjadi 1000×? pertama kali muncul di Coindoo.

Peringatan: Presale IPO Genie Dibuka. Apakah Ini Akan Menjadi 1000×?

Oleh: Coindoo
2025/11/04 07:50
Badai Sunyi di Balik Prapenjualan Kripto yang Sedang Tren

Setiap bull run dimulai dengan bisikan, dan yang satu ini terdengar seperti IPO Genie ($IPO).
Di seluruh obrolan Telegram dan dasbor analis, sebuah pola sedang terbentuk: dompet terhubung lebih cepat dari yang diharapkan, keterlibatan meningkat jam demi jam, dan para trader menggunakan satu frasa berulang kali prapenjualan kripto yang sedang tren.

Sementara sebagian besar peluncuran baru bergantung pada influencer atau meme, IPO Genie menaiki tangga dengan sesuatu yang lebih langka - data.

Snapshot: Apa yang Membuat IPO Genie Menonjol

  •  Prapenjualan IPO Genie Sudah Aktif! (Hari ini! 3 Nov 2025)
  •  Uji tuntas & penilaian risiko berbasis AI
  •  Akses pasar-privat yang ditokenisasi (aset nyata > hype)
  •  Daya tarik komunitas besar dari penyebutan organik

Mengapa Smart Money Mengawasi Prapenjualan Ini

Frasa "prapenjualan kripto yang sedang tren" biasanya berarti hype dulu, fundamental belakangan.
Kali ini, keadaannya terbalik. Pertumbuhan IPO Genie dimulai di dasbor analitik sebelum menyebar ke feed sosial. Alasannya? Model prapenjualannya menyaring proyek melalui pemeriksaan AI dan verifikasi dunia nyata. Sistem yang meniru cara dana ventura menilai startup.

Bagi trader, itu adalah wilayah baru: prapenjualan di mana transparansi bukan pilihan tetapi direkayasa di dalamnya.

  • AI memeriksa silang data proyek dan identitas pendiri
  • Metrik on-chain mengurutkan peluang berdasarkan kredibilitas
  • Audit smart-contract terintegrasi sebelum listing
  • Umpan balik komunitas memengaruhi eksposur tier

Itulah mengapa para analis menyebutnya "pemikiran institusional, akses komunitas."

IPO Airdrop Sudah Aktif.  Ketenangan Sebelum Lonjakan

Sebelum prapenjualan bahkan dibuka, kampanye IPO Airdrop sudah aktif telah viral.
Peserta menyelesaikan tugas-tugas sosial kecil seperti berbagi dan menandai untuk mendapatkan poin akses awal dan menguji ekosistem. Strateginya bukan tentang hadiah; tetapi tentang loop keterlibatan yang mengubah kesadaran menjadi aktivitas.

Fase airdrop bertindak sebagai pemicu; prapenjualan sekarang menjadi mesin utama.

AI + RWA = Matematika 1000× Baru

Untuk memahami mengapa headline 1000× bukan sekadar clickbait, Anda perlu konteks.
Token berbasis AI mendominasi daftar pemenang 2024, sementara aset dunia nyata yang ditokenisasi (RWA) diam-diam melampaui kapitalisasi pasar $1 triliun. Gabungkan kekuatan tersebut, dan Anda mendapatkan IPO Genie. Prapenjualan kripto AI yang sedang tren yang memanfaatkan aliran kesepakatan terverifikasi dari sektor private equity, fintech, dan DeFi.

AI telah mulai mengubah cara investor mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola peluang. Dengan mengotomatisasi penelitian dan mendeteksi sinyal pasar tersembunyi, AI memberdayakan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat, persis jenis keunggulan yang dibangun IPO Genie ke dalam platformnya.

Anggap saja sebagai jembatan antara dompet ritel dan peluang kelas institusional.

Sinyal Analitis yang Perlu Diperhatikan

  • Valuasi sektor AI global ↑ 40% sejak Q2 2025
  • Pasar RWA yang ditokenisasi diproyeksikan mencapai $2 T pada 2028
  • ROI prapenjualan untuk token AI rata-rata 280% dalam siklus sebelumnya
  • IPO Genie mengintegrasikan kedua narasi ke dalam satu model

Matematikanya terbukti: utilitas + waktu + kelangkaan = potensi eksponensial.

Bagaimana Prapenjualan AI Berbeda dari yang Tradisional

Prapenjualan tradisional berkembang dengan pemasaran; prapenjualan AI berkembang dengan metrik.
Token meme membutuhkan hype komunitas; prapenjualan kripto AI membutuhkan data bersih.
Mesin IPO Genie mengaudit proyek sebelum token bahkan mencapai pasar, artinya ia melakukan kurasi daripada penumpukan.

Proyek tren lainnya seperti BullZilla atau ChainVerse membangun ketenaran melalui kecepatan.
IPO Genie membangun umur panjang melalui kejelasan sinyal, mengubah wawasan algoritmik menjadi filter investasi.

Bagi investor sehari-hari, pergeseran itu penting.
Anda tidak menebak tim mana yang nyata; algoritma sudah memeriksanya.

Panduan Cara IPO. Masuk Sebelum Tier 1 Ditutup

  1. Kunjungi  IPO Genie ($IPO)
  2. Hubungkan dompet (MetaMask / WalletConnect)
  3. Pilih tier Anda dan konfirmasi pembelian

Harga Tahap 1 adalah titik masuk terendah. Setelah terjual habis, algoritma secara otomatis berpindah ke kelangkaan bracket berikutnya yang dibangun ke dalam kode.

Pro Tip: Bergabunglah dengan komunitas Telegram untuk melacak proyek yang disaring AI yang ditambahkan ke dasbor Genie secara real time.

Mengapa Prapenjualan Ini Terasa Berbeda dari yang Lain

Dalam sebagian besar peluncuran, investor mendengar cerita. Dalam yang ini, mereka melihat data.
Tangkapan layar dasbor, tautan audit, dan analitik dompet yang berbicara. Kredibilitas itu memicu viralitas. Jenis terbaik dari prapenjualan kripto yang sedang tren.

Metrik Smart Money yang Penting

  • Verifikasi AI mengurangi risiko prapenjualan
  • Integrasi aset yang ditokenisasi menambah nilai nyata
  • Pertumbuhan komunitas = organik, bukan bot berbayar
  • Waktu peluncuran selaras dengan fase pemulihan pasar
  • Sistem tier transparan memberi penghargaan kepada pemegang awal

Sinyal Menit Terakhir yang Tidak Bisa Anda Abaikan FOMO Hari Peluncuran

Jam tidak lagi berdetak, tapi berjalan panas.
Likuiditas berotasi ke token baru, dan para analis menyebut jendela ini "48 jam paling aktif dari Q4."

Aksi Langsung. Pasar Bergerak Cepat

  • Prapenjualan IPO Genie Aktif hari ini
  • Tier pertama bergerak lebih cepat dari yang diharapkan
  • Prapenjualan kripto AI mengungguli IDO rata-rata sebesar >200%
  • Narasi RWA menarik arus institusional
  • Partisipasi ritel melonjak di seluruh TikTok & X

Momentum seperti ini jarang bertahan; ia berkembang.

Jam-jam Terakhir. Ketika Akses Awal Menjadi Sejarah

Dalam kripto, penyesalan tidak membayar apa-apa.
Entri terpintar terjadi dengan diam-diam, pada hari peluncuran seperti ini, sebelum headline mengubah "potensi" menjadi "Anda melewatkannya".

Fondasi berbasis AI IPO Genie, audit transparan, dan tautan aset dunia nyata menjadikannya salah satu dari sedikit peluncuran siklus ini yang didukung oleh logika serta keberuntungan.

Kunjungi  IPO Genie ($IPO) untuk meninjau whitepaper dan mengamankan alokasi Anda sebelum Tier 1 ditutup.
Karena di pasar ini, data, bukan hype, adalah jin baru dalam lampu.

Untuk informasi lebih lanjut dan menjadi bagian dari IPO Genie, silakan klik IPO Genie ($IPO), Telegram, atau  IPO di X. 

Selalu lakukan penelitian sebelum berinvestasi, tetapi masuk lebih awal pada prapenjualan yang tepat bisa menjadi salah satu langkah kripto terpintar tahun ini.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain apa pun di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan penelitian Anda sendiri.

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Smart Blockchain
SMART$0.003349+0.44%
XRP
XRP$2.2792-0.58%
Griffin AI
GAIN$0.004963-5.78%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2792-0.58%
FINANCE
FINANCE$0.0002945-13.93%
DeFi
DEFI$0.000788+1.80%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut pemantauan data on-chain, "Brother Machi" terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long Ethereum-nya dengan leverage 25x, dan posisinya saat ini telah meningkat menjadi 3900.3333 ETH, dengan nilai posisi sebesar $13,238 juta dan harga likuidasi $3.322,35.
Ethereum
ETH$3,445.8+1.14%
Belong
LONG$0.05825-10.10%
Nowchain
NOW$0.00206+1.47%
Bagikan
PANews2025/11/09 18:04

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

