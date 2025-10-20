Harga Avalanche berisiko menjelang pembukaan kunci AVAX senilai $35 juta

Harga Avalanche telah bergerak ke pasar bearish bulan ini setelah turun 45% dari titik tertingginya pada September, dan penurunan ini mungkin berlanjut menjelang pembukaan token besar.

Jaringan akan membuka token senilai hampir $35 juta minggu ini.

Analisis teknis menunjukkan penurunan lebih lanjut seiring transaksi menurun.

Token Avalanche (AVAX) turun ke titik psikologis di $20, turun tajam dari level tertinggi September di $36. Token ini berada di titik terendahnya pada 11 Oktober.

Katalis utama untuk harga AVAX minggu ini akan menjadi pembukaan kunci pada 24 Oktober. Ini akan membuka 1,67 juta token yang saat ini bernilai hampir $35 juta.

Avalanche kini telah membuka sekitar 60% dari semua tokennya, dan proses ini akan berlanjut setidaknya hingga 2030. Pembukaan token sering dianggap bearish, karena meningkatkan jumlah token yang beredar.

Harga AVAX juga mundur karena data menunjukkan pertumbuhan ekosistem telah menurun. Menurut Nansen, jumlah transaksi di jaringan turun 18% dalam tujuh hari terakhir menjadi 11,1 juta.

Kejatuhan ini telah mempengaruhi pendapatan jaringan dari biaya. Biayanya turun 61% dalam tujuh hari terakhir menjadi $345.000. Di sisi positif, biaya bulanan Avalanche telah melonjak 120% menjadi $2,14 juta.

Biaya Avalanche berdampak pada token karena jaringan membakar semuanya. Akibatnya, data terbaru menunjukkan tingkat pembakaran telah meningkat, dengan total kumulatif melewati tonggak penting di 4,87 juta.

Harga Avalanche memiliki katalis potensial lain yang mungkin membantu mengimbangi dampak dari pembukaan yang akan datang. Misalnya, Avalanche telah menjadi pemain utama dalam industri stablecoin, di mana pasokan yang beredar telah melonjak menjadi $1,7 miliar.

Avalanche telah muncul sebagai salah satu blockchain terkemuka untuk tokenisasi aset dunia nyata (RWA), kini menampung lebih dari $740 juta dalam aset yang ditokenisasi dan berada di antara lima besar jaringan RWA.

Institusi keuangan besar seperti SkyBridge Capital dan Grove Finance telah berkontribusi pada pertumbuhan itu dengan mentokenisasi hedge fund dan produk kredit senilai lebih dari $550 juta di platform tersebut.

Baru-baru ini, Wyoming meluncurkan FRNT, stablecoin pertama yang diterbitkan negara bagian AS, di Avalanche—menandai tonggak regulasi dan operasional untuk pembayaran pemerintah yang dilakukan on-chain.

Analisis teknis harga Avalanche

Grafik timeframe harian menunjukkan bahwa harga AVAX telah mengalami tekanan dalam beberapa minggu terakhir. Harganya jatuh dari level tertinggi $36 pada 23 September ke level terendah $17 saat pasar kripto anjlok.

Titik terendahnya bulan ini patut dicatat karena bertepatan dengan ayunan terendah di April, Juni, dan Oktober. Harga juga telah bergerak di bawah Rata-rata Bergerak Tertimbang 50 hari dan 200 hari.

Penurunan lebih lanjut dapat membuatnya berisiko membentuk pola death cross, yang sering mengarah ke penurunan lebih lanjut. Oleh karena itu, skenario yang paling mungkin adalah di mana koin tersebut turun ke level terendah Oktober di $17. Penembusan di bawah level itu akan menunjukkan penurunan lebih lanjut, berpotensi ke $15.