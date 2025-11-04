BursaDEX+
Cepat Sebelum Habis: Presale $HUGS Milk Mocha Kini Aktif Setelah Mencapai 50 Juta Penggemar di Seluruh Dunia

Oleh: Blockonomi
2025/11/04 02:54
Penjualan awal Milk Mocha ($HUGS) telah dimulai, dan para penggemar berebut untuk masuk sebelum slot terakhir menghilang. Penjualan awal proyek ini kini telah aktif, menjadi salah satu acara terbesar yang digerakkan komunitas pada tahun 2025. Apa yang dimulai sebagai koin meme yang menyenangkan menampilkan beruang paling menggemaskan di dunia telah berubah menjadi gerakan finansial nyata yang didukung oleh keterlibatan, hadiah, dan kelangkaan.

Pembeli global bergegas untuk mendapatkan akses awal, dan tanpa persyaratan KYC atau batasan, partisipasi tidak bisa lebih mudah. Setiap pendaftaran menawarkan kesempatan untuk mengunci harga terendah sebelum tahap penjualan awal berikutnya dimulai. Dengan penjualan awal yang kini aktif, jumlah pemegang Milk Mocha yang terus bertambah membuktikan satu hal: keimutan dapat menggerakkan pasar.

Peluncuran Penjualan Awal Memicu Penggemar Berlomba dengan Waktu

Tidak seperti kebanyakan penjualan awal yang menciptakan hambatan melalui verifikasi panjang atau pembelian minimum, Milk Mocha membuatnya sederhana, hanya email dan alamat dompet. Mereka yang bergabung dengan Whitelist diberi akses prioritas ke penjualan awal 40 tahap, dimulai dari $0,0002 per token, bersama dengan hadiah staking dan bonus papan peringkat. Token yang tidak terjual secara otomatis dibakar, mengurangi pasokan dan memperkuat nilai jangka panjang token.

Dengan penjualan awal yang kini aktif, rasa urgensi untuk membeli sangat terasa di seluruh media sosial. Para penggemar mendesak yang lain untuk berpartisipasi sebelum harga naik di tahap berikutnya. Dengan whitelist yang sudah ditutup, hanya mereka yang bergabung lebih awal yang dapat mengakses insentif eksklusif.

Token yang Memadukan Keimutan dengan Kemampuan

Di balik brandingnya yang menggemaskan, token $HUGS dari Milk Mocha memiliki fungsionalitas serius. Dibangun dengan model deflasi, token ini menggabungkan staking, NFT, tata kelola, dan sistem hadiah yang menciptakan utilitas dan permintaan konstan. Pemegang dapat melakukan staking token dengan APY mengesankan sebesar 50%, dengan penggabungan harian dan penarikan hadiah instan, menjadikannya fleksibel dan menguntungkan.

Setiap transaksi, dari pembelian NFT hingga interaksi mini-game, berkontribusi pada pembakaran token, menjaga pasokan tetap terkendali dan memastikan ekosistem tetap sehat seiring waktu. Tokenomics proyek ini memberi hadiah partisipasi daripada spekulasi, mendorong keterlibatan jangka panjang. Di ruang di mana koin meme sering mengandalkan hype semata, $HUGS menonjol karena memberikan nilai nyata. Ini tidak hanya imut; ini dikodekan untuk keberlanjutan, pelukan digital yang benar-benar membayar Anda kembali.

Ketika Penggemar Menjadi Pembangun

Keajaiban Milk Mocha selalu ada pada komunitasnya. Dengan jutaan penggemar di berbagai platform seperti Instagram dan LINE, duo beruang ini sudah mendapatkan pengakuan global sebelum memasuki kripto. Sekarang, para penggemar tersebut berubah menjadi kontributor aktif, membantu memperluas dan memperkuat jejak proyek. Melalui program referral seumur hidup 10%, pengguna mendapatkan bonus setiap kali undangan mereka membeli token, menciptakan siklus pertumbuhan organik. Komunitas juga memilih pengembangan masa depan melalui HugVotes, memutuskan segala hal mulai dari desain NFT hingga donasi amal. Ini memberikan setiap peserta suara, bukan hanya dompet.

Kumpulan hadiah harian dan hadiah papan peringkat menambahkan lapisan kegembiraan lain, mengubah loyalitas menjadi peluang. Bagi penggemar, $HUGS bukan hanya investasi; ini adalah kesempatan untuk membentuk dunia yang sudah mereka sukai. Daya tarik emosional merek ini sekarang menjadi mesin pertumbuhan terbesarnya.

Penjualan Awal Telah Aktif: Tapi Bagaimana Cara Kerjanya?

Penjualan awal $HUGS dibagi menjadi putaran progresif, di mana harga meningkat dan ketersediaan menurun. Analis memperkirakan pembeli awal akan melihat keuntungan 150x atau lebih pada tahap akhir, berkat permintaan yang meningkat dan pembakaran token yang berkelanjutan.

Roadmap ke depan mencakup peluncuran NFT, peluncuran dashboard staking, dan integrasi yang membawa hadiah token ke game dan acara virtual. Setiap milestone akan memperluas utilitas sambil mempertahankan mekanisme deflasi, memastikan penciptaan nilai berkelanjutan.

Bagi mereka yang melewatkan tahap awal penjualan awal, akses di masa depan akan datang dengan harga lebih tinggi dengan bonus lebih sedikit. Perbedaan antara bergabung sekarang dan menunggu nanti bisa sangat besar, baik dalam biaya maupun potensi hadiah. Ini benar-benar sekarang atau tidak sama sekali bagi mereka yang menginginkan titik masuk terbaik.

Pelukan Terakhir Sebelum Pintu Tertutup!

Dengan whitelist Milk Mocha's $HUGS yang kini ditutup dan penjualan awal yang telah aktif, kegembiraan mencapai puncaknya. Penjualan awal ini membentuk salah satu peluncuran terbesar yang digerakkan komunitas tahun ini. Tidak seperti koin meme tipikal yang mengandalkan hype sesaat, $HUGS mendukung pesonanya dengan mekanisme nyata, staking APY 50%, utilitas NFT, pembakaran deflasi, dan tata kelola komunitas. Ini adalah keseimbangan sempurna antara hati dan utilitas, memberikan penggemar alasan untuk bertahan melampaui hype.

Ini adalah tahap akhir, dan hitungan mundur sedang berjalan. Akses awal, harga, dan hadiah eksklusif akan menghilang. Bagi siapa pun yang menunggu di pinggir lapangan, inilah saatnya untuk bertindak. Karena di dunia Milk Mocha, setiap pelukan dihitung, dan yang satu ini bisa bernilai jauh lebih dari yang Anda pikirkan.

Website: ​​https://www.milkmocha.com/
X: https://x.com/Milkmochahugs
Telegram: https://t.me/MilkMochaHugs
Instagram: https://www.instagram.com/milkmochahugs/

