Parlemen Kenya Mengesahkan RUU Aset Digital Pertama saat Adopsi Kripto Afrika Melonjak

Anggota parlemen Kenya telah menyetujui rancangan undang-undang untuk membentuk kerangka regulasi bagi cryptocurrency dan aset digital lainnya. Undang-undang baru, yang disebut Rancangan Undang-Undang Penyedia Layanan Aset Virtual, akan menempatkan Bank Sentral Kenya dalam peran otoritas perizinan untuk stablecoin dan aset digital lainnya sementara regulator pasar modal akan mengawasi bursa cryptocurrency dan platform perdagangan terkait. Menurut laporan dari Reuters, rancangan undang-undang tersebut telah disahkan parlemen tetapi masih perlu ditandatangani menjadi undang-undang oleh presiden Kenya William Ruto. Anggota parlemen Kenya telah mengesahkan rancangan undang-undang untuk mengatur aset digital seperti cryptocurrency, kata seorang anggota parlemen senior pada hari Senin, karena negara tersebut berupaya meningkatkan investasi ke sektor ini dengan menetapkan aturan yang jelas untuk industri yang sedang berkembang. https://t.co/cM8ts08gWJ — Reuters Africa (@ReutersAfrica) 13 Oktober 2025 Crypto Meningkat di Kenya Meskipun tidak memiliki regulasi cryptocurrency sebelumnya, Kenya memiliki pasar cryptocurrency dan aset digital yang berkembang pesat. Pada tahun 2023, negara tersebut menerapkan pajak aset digital (DAT) sebesar 1,5% untuk pedagang crypto sebagai bagian dari Undang-Undang Keuangan yang diperbarui. Pada tahun 2024, Kenya memiliki tingkat adopsi crypto keempat tertinggi di Afrika dengan Nigeria, Ethiopia, dan Maroko di depan, dan peringkat ke-28 di dunia, menurut data dari Business Insider. Seperti yang dilaporkan Coinspeaker pada Januari 2025, Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak Kenya untuk menyelaraskan regulasi crypto-nya dengan standar global untuk mengatasi risiko yang meningkat terkait dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan perlindungan konsumen. Tampaknya anggota parlemen Kenya mengindahkan peringatan IMF dan, per 13 Oktober, berada di ambang penerapan undang-undang cryptocurrency pertama negara tersebut. Afrika Merangkul Cryptocurrency Peningkatan pesat adopsi Kenya sejalan dengan tren yang melanda seluruh benua, terutama di Afrika timur, di mana cryptocurrency telah menjadi standar warga untuk pengiriman uang lintas batas dan transaksi internasional. Stablecoin menyumbang sekitar 43% dari semua transaksi cryptocurrency di Afrika Sub-Sahara pada tahun 2024. 