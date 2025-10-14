Parlemen Kenya Mengesahkan RUU Aset Digital Pertama saat Adopsi Kripto Afrika Melonjak

Anggota parlemen di Kenya telah menyetujui rancangan undang-undang untuk membentuk kerangka regulasi bagi cryptocurrency dan aset digital lainnya.
Undang-undang baru, yang disebut Rancangan Undang-Undang Penyedia Layanan Aset Virtual, akan menempatkan Bank Sentral Kenya dalam peran otoritas perizinan untuk stablecoin dan aset digital lainnya sementara regulator pasar modal akan mengawasi bursa cryptocurrency dan platform perdagangan terkait.
Menurut laporan dari Reuters, rancangan undang-undang tersebut telah disahkan parlemen tetapi masih perlu ditandatangani menjadi undang-undang oleh presiden Kenya William Ruto.
Meskipun tidak memiliki regulasi cryptocurrency sebelumnya, Kenya memiliki pasar cryptocurrency dan aset digital yang berkembang pesat. Pada 2023, negara tersebut menerapkan pajak aset digital (DAT) sebesar 1,5% untuk pedagang crypto sebagai bagian dari Undang-Undang Keuangan yang diperbarui.
Pada 2024, Kenya memiliki tingkat adopsi crypto keempat tertinggi di Afrika dengan Nigeria, Ethiopia, dan Maroko di depan, dan peringkat ke-28 di dunia, menurut data dari Business Insider.
Seperti dilaporkan Coinspeaker pada Januari 2025, Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak Kenya untuk menyelaraskan regulasi crypto-nya dengan standar global untuk mengatasi risiko yang meningkat terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, dan perlindungan konsumen.
Tampaknya anggota parlemen Kenya mengindahkan peringatan IMF dan, per 13 Oktober, berada di ambang penerapan undang-undang cryptocurrency pertama negara tersebut.
Peningkatan pesat adopsi Kenya sejalan dengan tren yang melanda seluruh benua, terutama di Afrika timur, di mana cryptocurrency telah menjadi standar warga untuk pengiriman uang lintas batas dan transaksi internasional.
Stablecoin menyumbang sekitar 43% dari semua transaksi cryptocurrency di Afrika Sub-Sahara pada 2024. Sementara itu, di Afrika Selatan, Altvest Capital menjadi perusahaan Afrika yang terdaftar publik pertama yang mengadopsi Bitcoin BTC $114 722 Volatilitas 24j: 0,3% Kapitalisasi pasar: $2,29 T Vol. 24j: $84,36 M sebagai aset treasuri pada Mei 2025.next
