Chase Briscoe NASCAR Mendapat Saran Kejuaraan Dari Pahlawannya Tony Stewart

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/26 06:32
Chase Briscoe merayakan kemenangannya di NASCAR Cup Series YellaWood 500 pada 19 Oktober 2025 di Talladega SuperSpeedway di Talladega, AL. (Foto oleh Jeff Robinson/Icon Sportswire via Getty Images)

Icon Sportswire via Getty Images

Setelah memastikan tempat di "Championship 4" NASCAR akhir pekan depan di Phoenix Raceway, Chase Briscoe dari Joe Gibbs Racing menerima pesan teks dari juara NASCAR Cup Series tiga kali Tony Stewart awal minggu ini.

Stewart meminta sesama pembalap Indiana tersebut untuk meneleponnya.

Briscoe segera meneleponnya kembali.

"Satu-satunya orang yang saya ajak bicara adalah Tony Stewart dan saya berbicara dengannya semalam," kata Briscoe Sabtu sore di Martinsville Speedway, lokasi Xfinity 500 hari Minggu. Ini adalah balapan penyisihan terakhir dari NASCAR Cup Series Playoffs menuju NASCAR Cup Series Championship Race 2 November di Phoenix Raceway. "Saya berbicara dengan Tony selama 20 menit. Saya berbicara dengannya karena rasa hormat karena dia mengirim pesan untuk memastikan saya meneleponnya sebelum Phoenix.

"Ketika pahlawan Anda menghubungi ingin memberi nasihat, Anda pasti akan meneleponnya kembali.

"Saya mengambil apa yang bisa saya ambil dari perkataannya, tetapi Tony dan saya adalah dua kepribadian yang berbeda. Apa yang mungkin berhasil untuknya, mungkin tidak berhasil untuk saya. Itu bahkan yang Tony maksudkan. Dia mengatakan lakukan apa yang berhasil untuk saya, jadi saya tidak berencana mengubah apa pun selama tujuh atau delapan bulan."

Chase Briscoe Dan Tony Stewart Adalah Bagian Dari Warisan Balap Indiana

Baik Stewart dan Briscoe adalah bintang balap Indiana dari Negara Bagian Hoosier. Stewart berasal dari Columbus, Indiana dan Briscoe dari Mitchell, Indiana, tempat kelahiran astronot NASA "Original Seven" Gus Grissom.

Stewart adalah mantan pembalap IndyCar Series yang memenangkan kejuaraan 1997 sebelum pindah ke NASCAR Cup Series, di mana dia memenangkan kejuaraan pada 2002, 2005, dan 2011. Dia juga memenangkan satu lagi sebagai pemilik ketika pembalapnya, Kevin Harvick, memenangkan NASCAR Cup Series Championship pada 2014.

Tony Stewart berpose dengan trofi Kejuaraan setelah memenangkan NASCAR Sprint Cup Series Ford 400 dan Kejuaraan Seri 2011 di Homestead-Miami Speedway pada 21 November 2011 di Homestead, Florida. (Foto oleh Chris Graythen/Getty Images)

Getty Images

Briscoe membalap untuk Stewart di Stewart Haas Racing dari 2021 hingga 2024. Dia memenangkan dua balapan selama waktu itu.

Stewart memutuskan untuk menutup tim itu pada akhir 2024 dan Briscoe pindah ke Toyota No. 19 di Joe Gibbs Racing.

Apa yang Dipertaruhkan di Martinsville

Briscoe muncul musim ini dengan tiga kemenangan termasuk kesempatan untuk memperebutkan Kejuaraan NASCAR Cup Series 2025.

Briscoe dan rekan setim Joe Gibbs Racing Denny Hamlin adalah dua pembalap yang telah memastikan tempat di "Championship 4" NASCAR karena masing-masing pembalap memenangkan dua balapan pertama dari Putaran 8 saat ini. Hamlin menang di Las Vegas Motor Speedway pada 12 Oktober, dan Briscoe memenangkan YellaWood 500 di Talladega Superspeedway pada 19 Oktober.

Itu berarti dia tidak perlu berpartisipasi dalam lingkungan penuh tekanan yang mencakup enam pembalap yang harus menang di Martinsville untuk masuk atau akan menjadi pembalap terakhir yang masuk berdasarkan poin.

Christopher Bell dari Joe Gibbs Racing berada di posisi ketiga dalam poin, 37 di atas garis batas dan Kyle Larson dari Hendrick Motorsports berada di posisi keempat, 36 poin di depan garis batas.

Empat pembalap yang berada di bawah garis batas memasuki Martinsville adalah William Byron dari Hendrick Motorsport, tertinggal 36 poin, juara NASCAR Cup Series tiga kali Joey Logano dari Team Penske, tertinggal 38. Dua pembalap terakhir bahkan lebih jauh tertinggal, termasuk Ryan Blaney di posisi ketujuh, juara NASCAR Cup Series 2023 yang tertinggal 47 poin dan Chase Elliott dari Hendrick Motorsports, tertinggal 62 poin.

Bagi pembalap di bawah garis batas, mereka harus menang untuk masuk. Tetapi jika salah satu pembalap tersebut memenangkan balapan, maka Bell dan Larson harus berjuang untuk posisi terakhir yang akan diberikan kepada pembalap dengan posisi tertinggi yang tidak terkunci oleh kemenangan.

Jika Hamlin, Briscoe, atau pembalap lain yang tidak berada di Putaran 8 menang, maka dua posisi terakhir akan didasarkan pada poin.

Chase Briscoe Fokus Pada Balapan Kejuaraan

Keluar dari tekanan di Martinsville, dia akan masuk ke dalam api minggu depan di Phoenix.

"Senang rasanya tidak berada dalam tekanan minggu ini," kata Briscoe kepada saya Sabtu di Martinsville. "Bahkan sebelum balapan Talladega, tujuannya adalah untuk tidak berada di garis batas karena di sini, melihat delapan orang ini, semua delapan bisa dengan mudah menang di Martinsville dan kita semua berlari di depan sepanjang hari. Jumlah putaran yang dipimpin di sini selama era NextGen, kedelapan dari kita berada di posisi sembilan teratas.

"Siapa pun dari kedelapan dari kita bisa menang dan saya senang tidak harus menjadi bagian dari itu.

"Saya ingin menang Minggu ini, tetapi saya juga ingin cerdas."

Tahun yang Luar Biasa untuk Olahraga di Indiana

Sejauh ini, ini adalah tahun olahraga yang hebat untuk Negara Bagian Indiana karena Indiana Pacers berada di Final NBA sebelum kalah dari Oklahoma City Thunder dalam tujuh pertandingan. Indianapolis Colts memulai dengan rekor 6-1 di National Football League, dan Indiana University Hoosiers adalah kekuatan besar dalam sepak bola perguruan tinggi, menempati peringkat No. 2 di negara ini dalam jajak pendapat Associated Press terbaru.

Jika Briscoe memenangkan NASCAR Cup Series Championship, dia akan melanjutkan rentetan kesuksesan dalam olahraga di Negara Bagian Hoosier.

"Bagi kami untuk memiliki kesempatan satu banding empat untuk melakukan itu sangat istimewa," kata Briscoe kepada saya. "Semoga kami bisa pergi ke Phoenix dan melakukannya.

"Ini adalah tahun yang hebat. Saya ingin mengakhirinya dengan kejuaraan, tetapi saya hanya mengemudikan mobil balap. Ada lebih banyak hal dalam hidup daripada menang dan kalah. Akan sangat bagus untuk memenangkan kejuaraan, tetapi saya juga bisa bekerja di pabrik sekarang."

Jika Briscoe berhasil memenangkan NASCAR Cup Series Championship 2025, dia akan menjadi pembalap pertama dari Indiana yang memenangkan gelar tersebut sejak Stewart pada 2011.

Chase Briscoe merayakan dengan keluarga melalui ponsel di victory lane setelah memenangkan NASCAR Cup Series YellaWood 500 di Talladega Superspeedway pada 19 Oktober 2025 di Talladega, Alabama. (Foto oleh Sean Gardner/Getty Images)

Getty Images

Sumber: https://www.forbes.com/sites/brucemartin/2025/10/25/nascars-chase-briscoe-gets-championship-advice-from-hero-tony-stewart/

