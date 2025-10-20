Saham QuantumScape (QS): Apa yang Diharapkan dari Pendapatan 22 Oktober?

TLDR

QuantumScape melaporkan pendapatan Q3 2025 pada 22 Oktober dengan perkiraan kerugian $0,20 per saham

Saham telah naik 196% year-to-date dan 312% selama enam bulan meskipun tidak ada pendapatan

Kemitraan terbaru dengan Murata Manufacturing dan Corning berfokus pada produksi separator keramik

Analis mempertahankan peringkat Hold dengan target harga $9, mengimplikasikan penurunan 47% dari level saat ini

Short interest tinggi sebesar 51% dan trader opsi mengharapkan pergerakan 22% setelah pengumuman pendapatan

QuantumScape merilis hasil keuangan kuartal ketiga 2025 setelah penutupan pasar pada 22 Oktober. Wall Street memperkirakan pengembang baterai solid-state ini akan membukukan kerugian $0,20 per saham.

Angka ini dibandingkan dengan kerugian $0,23 pada kuartal yang sama tahun lalu. Perusahaan diperkirakan tidak akan melaporkan pendapatan karena masih dalam tahap pra-komersial.

QuantumScape Corporation (QS)

Saham ditutup pada $15,07 pada 17 Oktober setelah turun 16% pada hari sebelumnya. Ini terjadi setelah saham mencapai puncak terbaru di $19.

Meskipun mengalami penurunan baru-baru ini, QS telah naik 196% year-to-date dan 312% selama enam bulan terakhir. Kenaikan ini mencerminkan antusiasme investor terhadap teknologi baterai solid-state perusahaan.

Trader opsi mengantisipasi volatilitas tinggi sekitar pengumuman pendapatan. Mereka memperkirakan pergerakan 22% ke salah satu arah berdasarkan harga opsi saat ini.

Kemitraan Manufaktur Menandakan Kemajuan Produksi

QuantumScape mengumumkan kesepakatan pengembangan bersama dengan Murata Manufacturing minggu lalu. Perusahaan elektronik Jepang ini akan membantu memperluas produksi separator keramik yang digunakan dalam baterai solid-state perusahaan.

Separator ini meningkatkan keamanan baterai, kecepatan pengisian, dan kepadatan energi. Mereka mewakili komponen kunci dalam desain baterai.

Beberapa minggu sebelumnya, QS bermitra dengan Corning untuk teknologi serupa. Kedua perusahaan akan bersama-sama mengembangkan kemampuan manufaktur separator keramik untuk produksi skala besar.

PowerCo milik Volkswagen juga mempertahankan kemitraan dengan QuantumScape. Produsen mobil tersebut menunjukkan baterai solid-state QSE-5 di konferensi IAA Mobility.

Tantangan Keuangan Berlanjut

Perusahaan melaporkan kerugian bersih $0,20 per saham pada kuartal terakhir. Ini merupakan sedikit peningkatan dari kerugian $0,25 pada periode tahun sebelumnya.

Return on equity berada pada angka negatif 41,5%. Analis memperkirakan kerugian setahun penuh sebesar $0,82 per saham untuk 2025.

Tidak ada pendapatan yang diharapkan hingga 2026 ketika pengujian komersial dimulai. Perusahaan mempertahankan posisi kas di atas $800 juta.

Saham memiliki beta 60-bulan sebesar 4,85, menjadikannya jauh lebih volatil dibandingkan pasar secara keseluruhan. Short interest telah mencapai 51% dari float.

QuantumScape memiliki Piotroski F-Score sebesar 3. Skor rendah ini menunjukkan tantangan operasional dan pertanyaan tentang kualitas pendapatan.

Analis Wall Street mempertahankan peringkat Hold pada saham tersebut. Konsensus mencakup satu peringkat Buy, dua Hold, dan satu Sell dari tiga bulan terakhir.

Target harga rata-rata berada di $9,00. Ini mengimplikasikan potensi penurunan 47% dari level saat ini.

Investor akan mengawasi pembaruan tentang kemajuan pengujian baterai dan pengembangan pabrik. Setiap pengumuman tentang kesepakatan dengan produsen mobil dapat mempengaruhi harga saham setelah pengumuman pendapatan.

Artikel QuantumScape (QS) Stock: What to Expect from Earnings October 22? pertama kali muncul di Blockonomi.