BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Temukan mengapa bank-bank bertaruh pada XRP dan Paydax (PDP), saat Ripple mendapatkan kemitraan baru.Temukan mengapa bank-bank bertaruh pada XRP dan Paydax (PDP), saat Ripple mendapatkan kemitraan baru.

Ripple Untuk Mempercepat Adopsi Institusional Dengan Kesepakatan Baru, Inilah Mengapa Bank-Bank Bertaruh Besar Pada XRP Dan Paydax (PDP)

Oleh: Cryptodaily
2025/10/13 18:51
SphereX
HERE$0.000119--%
WHY
WHY$0.00000002379--%
XRP
XRP$2.2931+0.68%

Kemitraan terbaru Ripple menandakan fase baru dalam adopsi blockchain institusional. Kesepakatan terbaru ini telah menarik perhatian bank-bank besar, yang kini meningkatkan eksposur mereka terhadap XRP. Pada saat yang sama, Paydax (PDP) muncul sebagai sekutu strategis dalam ruang pembayaran global. Bersama dengan Ripple (XRP), bank DeFi generasi berikutnya ini membentuk kembali bagaimana keuangan tradisional mendekati likuiditas digital, dan uang pintar mulai memperhatikannya.

Bergabunglah dalam Presale Paydax (PDP) Hanya dengan $0.015 Hari Ini

Ripple (XRP) Dan Paydax (PDP): Menarik Perhatian Pemain Institusional

Selama beberapa tahun, Ripple (XRP) telah berada di garis depan dalam membawa efisiensi blockchain ke keuangan global. Raksasa solusi pembayaran lintas batas ini menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan transaksi transparan, menciptakan jembatan antara sistem perbankan tradisional dan aset digital melalui tokennya, XRP. Fokus Ripple telah pada membangun jaringan tepercaya dengan kejelasan regulasi dan kasus penggunaan dunia nyata yang menarik bagi institusi keuangan besar yang mencari solusi blockchain yang dapat diskalakan.

Sementara itu, Paydax (PDP) membuat gelombang dengan mengatasi beberapa masalah keuangan paling persisten yang dihadapi institusi dan pengguna saat ini: akses likuiditas, manajemen risiko, dan efisiensi modal. Dengan memungkinkan pengguna untuk meminjam, meminjamkan, dan mengasuransikan aset dalam ekosistem yang aman dan tanpa batas, Paydax memberdayakan individu, menghilangkan campur tangan perantara. 

Fitur yang menarik perhatian adalah pendekatan Paydax terhadap likuiditas: alih-alih memaksa pengguna menjual aset untuk mendapatkan uang tunai, Paydax memungkinkan mereka membuka likuiditas dengan meminjam dengan jaminan aset mereka. Pendekatan ini mempertahankan posisi investasi jangka panjang sambil membebaskan modal kerja, keuntungan penting bagi pengguna dan institusi yang ingin mempertahankan eksposur terhadap aset digital atau tradisional tanpa mengorbankan fleksibilitas operasional.

Paydax (PDP): Tolak Ukur Transparansi Dan Keamanan

Dalam dunia keuangan digital, transparansi dan keamanan tidak bisa ditawar. Paydax (PDP) telah membangun platformnya berdasarkan prinsip-prinsip dasar ini, memposisikan dirinya sebagai gerbang tepercaya bagi individu dan institusi yang bergerak ke keuangan terdesentralisasi (DeFi). Bank DeFi ini telah mengambil beberapa langkah kunci, termasuk:

  • Audit Kontrak Menyeluruh: Setiap kontrak pintar di platform Paydax telah diaudit secara ketat oleh tiga perusahaan audit paling dihormati: Rapid Innovation, QuillAudits, dan Hacken, tanpa penyimpangan yang terdeteksi. 

  • Tim Teridentifikasi: Tim Paydax telah menjalani audit KYC penuh dan telah teridentifikasi. Ini membantu meningkatkan kepercayaan investor karena proyek yang diaudit KYC hampir tidak terlibat dalam rug pull dan penipuan.    

  • Kemitraan Strategis: Paydax bermitra dengan Brink's, Sotheby's, dan Onfido untuk memastikan keamanan pengguna dan keamanan semua item fisik yang dijaminkan.

  • dApp Langsung: Paydax dApp v1.0 sudah aktif dan berfungsi. Ini menekankan sifat layak dari proyek tersebut, menepis anggapan bahwa itu hanya bersifat teoretis. 

Bergabunglah dalam Presale Paydax (PDP) Hanya dengan $0.015 Hari Ini

Keunggulan Strategis: Apa yang Membuat Paydax (PDP) Menarik bagi Investor

Paydax (PDP) mendapatkan perhatian investor karena alasan yang sama Ripple (XRP) menjadi landasan dalam keuangan institusional — ia menyelesaikan masalah keuangan nyata. Dirancang untuk utilitas, bukan spekulasi, Paydax menawarkan rangkaian layanan peminjaman, pinjaman, dan asuransi yang memungkinkan pengguna membuka likuiditas tanpa menjual aset mereka dan juga menghasilkan hingga 15,2% APY.

Harga tokennya yang rendah, hanya $0,015 per token PDP dalam presale-nya juga telah menarik perhatian investor ritel dan whale, yang dengan cepat beralih ke platform Paydax untuk memperoleh token. Menariknya, dengan kode promo - PD25BONUS, peserta awal mendapatkan bonus 25% dalam token.

Selain itu, daya tarik Paydax (PDP) untuk memberi penghargaan kepada investor telah memberikannya keunikan tersendiri. Di luar potensi keuntungan yang bisa dihasilkan investor, pemegang PDP akan menikmati manfaat seperti:

  • Hadiah likuidasi

  • Biaya pinjaman lebih rendah + persyaratan lebih baik

  • Hadiah token

  • Hak tata kelola atas keputusan kunci

  • Rasio loan-to-value (LTV) yang lebih tinggi, dll.

Pemikiran Akhir: Mengapa Bank Meningkatkan Investasi Pada Ripple (XRP) Dan Mengawasi Paydax (PDP) Dengan Seksama

Seiring dengan terus berkembangnya lanskap keuangan digital, bank dan lembaga keuangan tidak lagi hanya mengamati inovasi blockchain; mereka menjadi peserta aktif. XRP Ripple telah membuktikan kekuatannya dalam utilitas dunia nyata, memungkinkan penyelesaian lebih cepat dan membuka efisiensi baru untuk pembayaran lintas batas. 

Pada saat yang sama, proyek yang sedang berkembang seperti Paydax (PDP) menarik perhatian karena pendekatan inovatif mereka terhadap transaksi digital yang mulus dan menyelesaikan masalah keuangan utama. Sementara XRP memimpin dalam adopsi institusional, Paydax menawarkan sekilas tentang generasi berikutnya dari ekosistem pembayaran blockchain yang dirancang untuk peminjaman, pinjaman, dan asuransi aset yang mulus.

Melangkah Ke Dunia Baru, Bergabunglah Dengan Komunitas Paydax:

Website: https://pdprotocol.com/

Telegram: https://t.me/PaydaxCommunity

X (Twitter): https://x.com/Paydaxofficial

Whitepaper: https://paydax.gitbook.io/paydax-whitepaper

Disclaimer: Ini adalah artikel yang disponsori dan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak mencerminkan pandangan Crypto Daily, juga tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, atau keuangan.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

PANews melaporkan pada 9 November, mengutip Coindesk, bahwa Penjaga Sipil Spanyol menangkap seorang pria yang diduga memimpin skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta. Dia dituduh mengoperasikan penipuan investasi internasional bernama "Madeira Invest Club." Skema Ponzi ini menarik lebih dari 3.000 korban dengan menawarkan pengembalian yang dijamin terkait dengan seni digital, kendaraan mewah, wiski, real estate, dan cryptocurrency. Penyelidikan, yang melibatkan Europol dan badan penegak hukum internasional, mengungkap jaringan kompleks perusahaan cangkang dan rekening bank yang mencakup setidaknya 10 negara.
Matrix AI Network
MAN$0.00448-11.28%
Solana Retardz
SCAM$0.0000194-16.37%
Pixel Canvas
CLUB$0.00351--%
Bagikan
PANews2025/11/09 21:26
Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00208+2.97%
Bitcoin
BTC$103,273.8+1.23%
Major
MAJOR$0.1+2.45%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,024.30
$103,024.30$103,024.30

+1.29%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,508.83
$3,508.83$3,508.83

+3.91%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.17
$160.17$160.17

+2.23%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2931
$2.2931$2.2931

+1.62%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$627.76
$627.76$627.76

+22.83%