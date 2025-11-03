BursaDEX+
Saham Robinhood (HOOD): Lonjakan 400% Yang Menarik Perhatian Wall Street

Oleh: Coincentral
2025/11/03 17:48
TLDR

  • Saham Robinhood telah naik lebih dari 400% selama tahun lalu
  • Perusahaan bergabung dengan indeks S&P 500 pada September 2025
  • Laba bersih mencapai $386 juta pada Q2 2025, lebih dari dua kali lipat tahun sebelumnya
  • Profitabilitas tahunan mencapai $1,4 miliar pada 2024 setelah kerugian $541 juta pada 2023
  • Pendapatan naik 45% year over year menjadi $989 juta pada kuartal terakhir

Robinhood Markets telah berubah arah. Platform perdagangan yang menjadi terkenal selama kegilaan saham meme kini beroperasi sebagai perusahaan yang menguntungkan dengan posisi di meja para pemain besar.


HOOD Stock Card
Robinhood Markets, Inc., HOOD

Angka-angkanya menceritakan kisahnya. Robinhood menghasilkan $1,4 miliar pada 2024. Itu perubahan besar dari kerugian $541 juta yang dibukukan perusahaan pada 2023.

Pemulihan berlanjut hingga 2025. Pendapatan bersih melonjak 45% year over year pada Q2 2025. Perusahaan menghasilkan $989 juta selama kuartal tersebut.

Laba lebih dari dua kali lipat menjadi $386 juta pada Q2 2025. Hasil ini menunjukkan bahwa Robinhood dapat tumbuh dan menghasilkan uang pada saat yang sama.

Harga saham perusahaan mencerminkan perubahan ini. Saham telah melonjak lebih dari 400% dalam setahun terakhir. Pergerakan seperti itu menarik perhatian.

September 2025 membawa tonggak sejarah lainnya. Robinhood bergabung dengan indeks S&P 500. Dana indeks sekarang harus membeli saham secara otomatis.

Lebih dari Sekadar Perdagangan

Robinhood bukan lagi sekadar aplikasi perdagangan. Platform ini melayani lebih dari 26 juta pengguna di berbagai produk keuangan.

Perusahaan kini menawarkan rekening tabungan dan kartu debit. Produk-produk ini lebih mirip perbankan tradisional daripada layanan broker.

Robinhood bahkan mengumumkan rencana untuk mengirimkan uang tunai ke rumah pelanggan saat mereka melakukan penarikan. Ini adalah langkah tidak biasa yang menunjukkan sejauh mana perusahaan bersedia melangkah.

Perdagangan cryptocurrency telah menjadi pendorong pertumbuhan. Volume aset digital meningkat seiring pemulihan pasar crypto pada 2024 dan 2025.

Perusahaan sedang mengeksplorasi penawaran saham tokenized di Eropa. Ini menunjukkan bahwa manajemen melihat blockchain sebagai lebih dari sekadar tren sesaat.

Sumber pendapatan semakin meluas. Payment for order flow dulunya merupakan aliran pendapatan utama. Sekarang pendapatan bunga, langganan, dan aktivitas crypto semuanya berkontribusi.

Aliran Pendapatan Baru

Langganan Robinhood Gold menghasilkan pendapatan berulang. Jenis pendapatan ini lebih dapat diprediksi daripada biaya transaksi.

Margin kotor perusahaan berada di 88,35%. Itu angka yang sehat untuk platform fintech.

Kapitalisasi pasar telah mencapai $130 miliar. Saham diperdagangkan pada $146,78 per 31 Oktober 2025.

Volume tetap kuat. Perdagangan harian menunjukkan minat investor aktif pada saham tersebut.

Rentang 52 minggu berkisar dari $23,54 hingga $153,86. Harga saat ini berada di dekat puncak rentang tersebut.

Manajemen sedang membangun platform keuangan alih-alih hanya aplikasi perdagangan. Campuran produk kini mencakup layanan perbankan di samping operasi perdagangan inti.

Integrasi cryptocurrency memposisikan perusahaan untuk adopsi blockchain yang lebih luas. Platform ini menawarkan pengguna akses ke aset digital dalam aplikasi yang sama yang mereka gunakan untuk saham.

Perusahaan menghadapi persaingan dari bank-bank mapan dan startup yang lebih baru. Perusahaan lain menginginkan bagian dari pasar perdagangan ritel.

Persyaratan regulasi bervariasi di seluruh lini produk. Robinhood harus menavigasi aturan untuk perbankan, perdagangan, dan cryptocurrency secara bersamaan.

Investor muda tetap menjadi basis pengguna inti. Platform ini mempertahankan daya tariknya di kalangan pedagang ritel yang menginginkan akses mobile yang sederhana.

Model zero-commission mengubah seluruh industri broker. Pesaing harus menyesuaikan harga untuk mempertahankan pelanggan.

Hasil Q2 2025 Robinhood menunjukkan bahwa bisnis dapat menghasilkan keuntungan yang konsisten. Perusahaan tidak lagi beroperasi dengan kerugian saat mengejar pertumbuhan.

Postingan Robinhood (HOOD) Stock: Lonjakan 400% Yang Membuat Wall Street Memperhatikan pertama kali muncul di CoinCentral.

