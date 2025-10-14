BursaDEX+
Mimpi Investor Shiba Inu $0.001 Menghadapi Kenyataan Pahit — Inilah Alasannya

Oleh: Coinstats
2025/10/14 07:29
Banyak investor Shiba Inu terus berharap untuk kebebasan finansial jika token mencapai $0,001. Namun, beberapa faktor pasar dan struktural menunjukkan bahwa tonggak ini masih jauh dari jangkauan. Meskipun ada upaya komunitas dan pertumbuhan ekosistem, fundamental proyek dan posisi pasar menciptakan hambatan signifikan. Tanpa perubahan besar dalam pasokan, utilitas, dan dukungan institusional, tujuan $0,001 mungkin tetap tidak tercapai.

Pasokan Token yang Sangat Besar dan Adopsi Institusional yang Lemah

Hambatan paling signifikan bagi Shiba Inu adalah jumlah token koin yang sangat besar. Meskipun telah membakar lebih dari 41% dari pasokan asli, sebagian besar melalui pembakaran signifikan Vitalik Buterin pada 2021, sekitar 589 triliun token tetap beredar. Mungkin butuh puluhan atau bahkan ratusan tahun untuk menurunkan pasokan ke tingkat yang akan mempertahankan $0,001 pada level saat ini. Setiap reli harga membutuhkan arus masuk modal yang besar, dan sulit untuk mempertahankan momentum.

Masalah lain adalah adopsi institusional. Tidak seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana, yang telah menarik investasi institusional yang signifikan, pasar Shiba Inu tetap didominasi oleh peserta ritel. Valour Inc., penerbit ETP Swedia, meluncurkan produk yang diperdagangkan di bursa yang berfokus pada SHIB di Spotlight Stock Market Swedia. Eksposurnya rendah dan belum mampu memikat modal institusional tinggi atau meningkatkan kredibilitas di kalangan investor tradisional.

Kekhawatiran Kepemimpinan dan Utilitas Ekosistem yang Terbatas

Masalah transparansi dan kepemimpinan juga menimbulkan tanda bahaya dalam komunitas Shiba Inu. Struktur kepemimpinan anonim Shiba Inu terus menghalangi modal institusional serius untuk memasuki ekosistem. Proyek ini beroperasi di bawah kepemimpinan pseudonim, dengan Shytoshi Kusama sebagai pemimpin.

Sementara anonimitas awalnya selaras dengan etos kripto, sekarang menimbulkan kekhawatiran akuntabilitas. Proyek blockchain terkemuka seperti Ethereum dan Cardano mendapat manfaat dari pemimpin yang terlihat dan bertanggung jawab, sesuatu yang masih kurang dimiliki Shiba Inu.

Meskipun telah memperkenalkan Shibarium, ShibaSwap, dan Shib Metaverse, para ahli mengatakan proyek-proyek ini belum menghasilkan utilitas atau adopsi yang berarti di luar perdagangan spekulatif. Perhatian tim pengembangan tampaknya terbagi di beberapa proyek. Dukungan sebelumnya dari Kusama terhadap SHY, token meme terpisah, mengalihkan fokus komunitas dan likuiditas dari ekosistem inti SHIB. Tindakan seperti itu mengurangi kepercayaan investor dan memecah sumber daya komunitas.

Ketegangan internal dalam tim kepemimpinan telah muncul secara publik. Pengembang Kaal Dhairya mengakui perselisihan ini, mencatat bahwa "beberapa yang disebut pemimpin yang mendapat manfaat dari Shiba Inu telah pergi." Konflik tim biasanya mengakibatkan penundaan tonggak pengembangan dan pengurangan kepercayaan komunitas.

Kombinasi dari pasokan token yang berlebihan, tidak adanya dukungan institusional, kepemimpinan anonim, utilitas terbatas, dan konflik internal menciptakan hambatan besar untuk target $0,001. Setiap faktor secara independen menghadirkan tantangan signifikan.

