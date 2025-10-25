Perjalanan Shiba Inu Menuju $0.0001 Menghadapi Tanjakan Curam di Tengah Penurunan Pasar

TLDR

Target harga Shiba Inu sebesar $0,0001 kini tampak jauh karena penurunan signifikan dalam nilai pasar.

Kondisi pasar saat ini mengharuskan SHIB naik 885% dari level saat ini untuk mencapai tonggak $0,0001.

Pasokan besar Shiba Inu sebanyak 589,24 triliun token membuat kenaikan harga sulit memberikan dampak signifikan.

Aktivitas dalam ekosistem Shiba Inu telah melambat, dengan transaksi harian turun di bawah 20.000.

Shiba Inu menghadapi persaingan yang semakin ketat dari cryptocurrency berbasis meme lainnya, mengurangi dominasi pasarnya.

Perjalanan Shiba Inu menuju tonggak $0,0001 tampak semakin jauh. Token yang mencapai harga tertinggi sepanjang masa (ATH) sebesar $0,00008845 ini kini menghadapi pendakian yang jauh lebih curam. Analis awalnya memprediksi bahwa SHIB akan mencapai $0,0001 tahun ini, tetapi kondisi pasar saat ini membuat tujuan itu terasa sulit dicapai.

Shiba Inu saat ini diperdagangkan pada $0,00001015, turun 52,1% dari awal tahun. Untuk mencapai $0,0001, SHIB harus naik 885%, prestasi yang menantang mengingat trajektori token saat ini. Analis sebelumnya mengharapkan token tersebut melampaui $0,0001 dan bahkan mencapai kisaran $0,00017 hingga $0,00032 pada 2025, tetapi tujuan ini tampaknya semakin jauh dari jangkauan.

Shiba Inu Menghadapi Kesulitan Dengan Valuasi Pasar

Salah satu tantangan utama bagi Shiba Inu adalah pasokannya yang sangat besar. Dengan 589,24 triliun token yang beredar, setiap kenaikan signifikan membutuhkan kapitalisasi pasar dan likuiditas yang sama besarnya. Kenaikan ke $0,0001 akan mendorong valuasi pasar SHIB menjadi $58,92 miliar, target yang sangat besar mengingat pasokan saat ini.

Namun, pengurangan dalam pasokan SHIB yang beredar dapat membuat target ini lebih mudah dicapai. Jika pasokan dikurangi menjadi sekitar 100 triliun, kapitalisasi pasar sebesar $10 miliar akan cukup untuk mencapai $0,0001. Meskipun ada upaya untuk membakar token, pasokan yang sangat besar terus melemahkan kenaikan harga SHIB.

Situasi semakin rumit dengan penurunan aktivitas dalam ekosistem Shiba Inu. Total nilai terkunci (TVL) di Shibarium tetap di bawah $1 juta sejak 8 Oktober. Transaksi harian telah turun di bawah 20.000, penurunan tajam dari 4 juta yang tercatat pada awal tahun ini.

Menurunnya Antusiasme dan Aktivitas Ekosistem

Selain ekosistem yang melambat, momentum komunitas yang dulunya bersemangat di balik Shiba Inu juga telah berkurang. Banyak pendukung SHIB menjadi kecewa dengan kemajuan proyek. Antusiasme yang menyebabkan kenaikan historis SHIB pada 2021 tidak lagi sekuat sekarang, membuat masa depan token tidak pasti.

Tim Shiba Inu juga menghadapi kritik karena kurangnya transparansi. Pengembang utama Shytoshi Kusama tetap berprofil rendah, bahkan mengatur akun X-nya menjadi privat. Kritikus berpendapat bahwa kurangnya visibilitas ini telah berkontribusi pada erosi kepercayaan investor, mempersulit untuk menarik minat institusional.

Seiring persaingan dari cryptocurrency berbasis meme lainnya yang semakin intensif, posisi dominan SHIB kini terancam. Koin meme baru, seperti Official Trump token (TRUMP), telah mulai menarik investor dari Shiba Inu. Pergeseran sentimen investor ini membuat SHIB semakin sulit untuk mencapai kenaikan yang substansial.

Apa yang Dibutuhkan SHIB untuk Mencapai $0,0001?

Untuk secara realistis mencapai $0,0001, beberapa faktor harus selaras bagi Shiba Inu. Pembakaran token skala besar, yang mengurangi pasokan yang beredar, dapat membantu mendorong harga naik. Kenaikan pasar yang lebih luas juga dapat memberikan momentum yang diperlukan agar SHIB mendapatkan daya tarik.

Selain itu, kebangkitan antusiasme komunitas dapat menyalakan kembali kenaikan. Jika pendukung SHIB berkumpul kembali di sekitar proyek, token tersebut mungkin mendapatkan kembali sebagian momentum lamanya. Selain itu, transparansi dan komunikasi yang lebih besar dari tim pengembang dapat membantu mengembalikan kepercayaan investor.

Sebagai kesimpulan, meskipun jalan Shiba Inu menuju $0,0001 secara teknis masih mungkin, perjalanan tersebut tampak seperti maraton tanpa garis finish. Dinamika pasar token saat ini, termasuk pasokannya yang sangat besar dan aktivitas ekosistem yang menurun, menghadirkan hambatan signifikan. Sampai tantangan ini diatasi, pertumbuhan harga SHIB kemungkinan akan tetap terbatas.

