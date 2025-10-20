WTI mempertahankan kerugian di dekat $57,00 karena kekhawatiran kelebihan pasokan OPEC+

Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) memangkas kenaikan terbarunya dari sesi sebelumnya, diperdagangkan sekitar $57,00 per barel selama jam perdagangan Asia pada hari Senin. Harga Minyak Mentah menghadapi tantangan di tengah kekhawatiran mengenai pasokan global yang meningkat.
Laporan Badan Energi Internasional (IEA) minggu lalu mengungkapkan ekspektasi bahwa anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, termasuk Rusia, yang dikenal sebagai OPEC+, mungkin akan meningkatkan produksi mereka, mengutip peningkatan proyeksi surplus pasar.
Para pedagang memperhatikan perkembangan lebih lanjut mengenai keputusan India untuk membeli Minyak Rusia. Presiden AS Donald Trump menegaskan kembali pada hari Minggu bahwa Perdana Menteri India Narendra Modi meyakinkannya bahwa India akan berhenti membeli Minyak Rusia, sambil memperingatkan bahwa New Delhi akan menghadapi tarif "besar" jika gagal mematuhinya, menurut Reuters.
Pada hari Kamis, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa India telah memangkas impor Minyak Rusia hingga setengahnya, tetapi sumber-sumber India tidak menyaksikan pengurangan langsung. Reuters juga mengutip sumber-sumber yang mengatakan bahwa kilang minyak India telah menempatkan pesanan untuk pengiriman November, termasuk beberapa yang dijadwalkan tiba pada Desember, menunjukkan bahwa pengurangan apa pun mungkin hanya akan tercermin dalam data impor dari Desember atau Januari.
Perusahaan data komoditas Kpler menunjukkan bahwa impor Minyak Rusia India diperkirakan akan naik sekitar 20% bulan ini menjadi 1,9 juta barel per hari, karena Rusia meningkatkan ekspor setelah drone Ukraina menyerang kilang minyaknya.
FAQ Minyak WTI
Minyak WTI adalah jenis Minyak Mentah yang dijual di pasar internasional. WTI adalah singkatan dari West Texas Intermediate, salah satu dari tiga jenis utama termasuk Brent dan Dubai Crude. WTI juga disebut sebagai "ringan" dan "manis" karena gravitasi dan kandungan sulfur yang relatif rendah. Ini dianggap sebagai Minyak berkualitas tinggi yang mudah disuling. Minyak ini bersumber dari Amerika Serikat dan didistribusikan melalui hub Cushing, yang dianggap sebagai "Persimpangan Pipa Dunia". Ini adalah tolok ukur untuk pasar Minyak dan harga WTI sering dikutip di media.
Seperti semua aset, penawaran dan permintaan adalah pendorong utama harga Minyak WTI. Dengan demikian, pertumbuhan global dapat menjadi pendorong peningkatan permintaan dan sebaliknya untuk pertumbuhan global yang lemah. Ketidakstabilan politik, perang, dan sanksi dapat mengganggu pasokan dan memengaruhi harga. Keputusan OPEC, sekelompok negara penghasil Minyak utama, adalah pendorong harga utama lainnya. Nilai Dolar AS memengaruhi harga Minyak Mentah WTI, karena Minyak sebagian besar diperdagangkan dalam Dolar AS, sehingga Dolar AS yang lebih lemah dapat membuat Minyak lebih terjangkau dan sebaliknya.
Laporan inventaris Minyak mingguan yang diterbitkan oleh American Petroleum Institute (API) dan Energy Information Agency (EIA) memengaruhi harga Minyak WTI. Perubahan inventaris mencerminkan fluktuasi penawaran dan permintaan. Jika data menunjukkan penurunan inventaris, ini dapat menunjukkan peningkatan permintaan, mendorong harga Minyak naik. Inventaris yang lebih tinggi dapat mencerminkan peningkatan pasokan, mendorong harga turun. Laporan API diterbitkan setiap hari Selasa dan EIA pada hari berikutnya. Hasil mereka biasanya serupa, berada dalam 1% satu sama lain 75% dari waktu. Data EIA dianggap lebih dapat diandalkan, karena merupakan lembaga pemerintah.
OPEC (Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak) adalah kelompok 12 negara penghasil Minyak yang secara kolektif memutuskan kuota produksi untuk negara-negara anggota pada pertemuan dua kali setahun. Keputusan mereka sering memengaruhi harga Minyak WTI. Ketika OPEC memutuskan untuk menurunkan kuota, ini dapat memperketat pasokan, mendorong harga Minyak naik. Ketika OPEC meningkatkan produksi, ini memiliki efek sebaliknya. OPEC+ mengacu pada kelompok yang diperluas yang mencakup sepuluh anggota non-OPEC tambahan, yang paling menonjol adalah Rusia.
