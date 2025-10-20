WTI mempertahankan kerugian di dekat $57,00 karena kekhawatiran kelebihan pasokan OPEC+

Postingan WTI mempertahankan kerugian di sekitar $57,00 karena kekhawatiran kelebihan pasokan OPEC+ muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Minyak West Texas Intermediate (WTI) memangkas kenaikan terbarunya dari sesi sebelumnya, diperdagangkan sekitar $57,00 per barel selama jam perdagangan Asia pada hari Senin. Harga Minyak Mentah menghadapi tantangan di tengah kekhawatiran tentang peningkatan pasokan global. Laporan Badan Energi Internasional (IEA) minggu lalu mengungkapkan ekspektasi bahwa anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, termasuk Rusia, yang dikenal secara populer sebagai OPEC+, mungkin meningkatkan produksi mereka, mengutip peningkatan proyeksi surplus pasar. Pedagang memperhatikan perkembangan lebih lanjut tentang keputusan India untuk membeli Minyak Rusia. Presiden AS Donald Trump menegaskan kembali pada hari Minggu bahwa Perdana Menteri India Narendra Modi meyakinkannya India akan berhenti membeli Minyak Rusia, sambil memperingatkan bahwa New Delhi akan menghadapi tarif "besar" jika gagal mematuhi, menurut Reuters. Pada hari Kamis, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa India telah memangkas impor Minyak Rusia hingga setengahnya, tetapi sumber-sumber India belum menyaksikan pengurangan langsung. Reuters juga mengutip sumber-sumber yang mengatakan bahwa kilang minyak India telah menempatkan pesanan untuk pengiriman November, termasuk beberapa yang dijadwalkan tiba pada Desember, menunjukkan bahwa pengurangan apa pun mungkin hanya tercermin dalam data impor dari Desember atau Januari. Perusahaan data komoditas Kpler menunjukkan bahwa impor Minyak Rusia India diperkirakan akan naik sekitar 20% bulan ini menjadi 1,9 juta barel per hari, karena Rusia meningkatkan ekspor setelah drone Ukraina menyerang kilang minyaknya. FAQ Minyak WTI Minyak WTI adalah jenis Minyak Mentah yang dijual di pasar internasional. WTI adalah singkatan dari West Texas Intermediate, salah satu dari tiga jenis utama termasuk Minyak Mentah Brent dan Dubai. WTI juga disebut sebagai "ringan" dan "manis" karena gravitasi yang relatif rendah dan kandungan sulfur yang rendah. Ini dianggap sebagai Minyak berkualitas tinggi yang mudah disuling. Minyak ini bersumber dari Amerika Serikat dan didistribusikan melalui... Postingan WTI mempertahankan kerugian di sekitar $57,00 karena kekhawatiran kelebihan pasokan OPEC+ muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Minyak West Texas Intermediate (WTI) memangkas kenaikan terbarunya dari sesi sebelumnya, diperdagangkan sekitar $57,00 per barel selama jam perdagangan Asia pada hari Senin. Harga Minyak Mentah menghadapi tantangan di tengah kekhawatiran tentang peningkatan pasokan global. Laporan Badan Energi Internasional (IEA) minggu lalu mengungkapkan ekspektasi bahwa anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, termasuk Rusia, yang dikenal secara populer sebagai OPEC+, mungkin meningkatkan produksi mereka, mengutip peningkatan proyeksi surplus pasar. Pedagang memperhatikan perkembangan lebih lanjut tentang keputusan India untuk membeli Minyak Rusia. Presiden AS Donald Trump menegaskan kembali pada hari Minggu bahwa Perdana Menteri India Narendra Modi meyakinkannya India akan berhenti membeli Minyak Rusia, sambil memperingatkan bahwa New Delhi akan menghadapi tarif "besar" jika gagal mematuhi, menurut Reuters. Pada hari Kamis, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa India telah memangkas impor Minyak Rusia hingga setengahnya, tetapi sumber-sumber India belum menyaksikan pengurangan langsung. Reuters juga mengutip sumber-sumber yang mengatakan bahwa kilang minyak India telah menempatkan pesanan untuk pengiriman November, termasuk beberapa yang dijadwalkan tiba pada Desember, menunjukkan bahwa pengurangan apa pun mungkin hanya tercermin dalam data impor dari Desember atau Januari. Perusahaan data komoditas Kpler menunjukkan bahwa impor Minyak Rusia India diperkirakan akan naik sekitar 20% bulan ini menjadi 1,9 juta barel per hari, karena Rusia meningkatkan ekspor setelah drone Ukraina menyerang kilang minyaknya. FAQ Minyak WTI Minyak WTI adalah jenis Minyak Mentah yang dijual di pasar internasional. WTI adalah singkatan dari West Texas Intermediate, salah satu dari tiga jenis utama termasuk Minyak Mentah Brent dan Dubai. WTI juga disebut sebagai "ringan" dan "manis" karena gravitasi yang relatif rendah dan kandungan sulfur yang rendah. Ini dianggap sebagai Minyak berkualitas tinggi yang mudah disuling. Minyak ini bersumber dari Amerika Serikat dan didistribusikan melalui...