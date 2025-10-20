X meluncurkan pasar perdagangan "nama pengguna tidak aktif", dengan akun langka berpotensi bernilai lebih dari satu juta dolar

PANews melaporkan pada 20 Oktober bahwa menurut The Verge, platform X milik Elon Musk akan meluncurkan "X Handle Marketplace" untuk pengguna Premium Plus dan Premium Business, memungkinkan mereka untuk menjelajahi dan mengajukan permohonan untuk nama pengguna yang tidak terpakai. Nama pengguna dibagi menjadi dua kategori: Prioritas (gratis, termasuk nama, frasa, atau kombinasi alfanumerik) dan Langka (berbayar, mulai dari sekitar $2.500 hingga lebih dari tujuh digit, tergantung pada permintaan dan keunikan). Setelah berhasil mengubah nama pengguna Anda, nama pengguna lama akan dibekukan; jika Anda menurunkan langganan Anda, akun Anda akan secara otomatis kembali ke nama pengguna asli. Pejabat telah menyatakan bahwa fitur pengalihan berbayar mungkin tersedia di masa depan.