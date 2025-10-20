Prospek Harga XRP: Beruang Mempererat Cengkeraman saat Penurunan Menandakan Kerugian Lebih Dalam

Token tersebut, yang telah bergerak naik dalam saluran kenaikan jangka panjang selama sebagian besar tahun ini, kini berada di ambang wilayah penurunan – dan para analis mengatakan pergerakan selanjutnya bisa tajam.

Tren Rapuh Mulai Terbentuk

Ahli strategi pasar TradingShot mencatat bahwa kegagalan XRP untuk mempertahankan kenaikan di atas $250 telah mengubah nada pasar. Apa yang dimulai sebagai koreksi sehat telah berkembang menjadi pembalikan teknis, dengan token tersebut tergelincir di bawah titik tengah saluran kenaikannya – zona yang sebelumnya bertindak sebagai dukungan dinamis.

Penurunan terbaru ini bertepatan dengan persilangan bearish antara rata-rata pergerakan 50 hari dan 100 hari, formasi yang secara historis mengisyaratkan penurunan besar pada XRP. Terakhir kali pola ini muncul, token tersebut terjun jauh di bawah retracement Fibonacci 0,786, menghapus hampir setengah dari keuntungan sebelumnya.

Jika pola tersebut terulang, analis percaya XRP bisa kembali ke $1,93 atau bahkan memperluas kerugian hingga sekitar $1,70, wilayah yang secara teknis masih berada dalam batas bawah saluran tetapi akan menandai level terlemahnya dalam beberapa bulan.

Tekanan Teknis Meningkat

Pada saat penulisan, XRP melayang di sekitar $2,32, melanjutkan penurunan moderat yang kini telah berlangsung hingga minggu kedua. Rata-rata pergerakan jangka pendek dan jangka panjang – 50 hari ($2,85) dan 200 hari ($2,62) – tetap berada di atas harga saat ini, menegaskan bahwa bias yang lebih luas telah berubah menjadi negatif.

Indikator momentum juga menunjukkan cerita yang perlu diwaspadai. RSI 14 hari, yang berada dekat 30, menunjukkan tekanan jual yang berat tetapi juga mengisyaratkan bahwa XRP mendekati wilayah oversold, di mana pemulihan jangka pendek sering terjadi. Namun, para analis mengatakan bahwa setiap kenaikan kemungkinan akan terhenti di dekat resistensi kecuali sentimen pasar yang lebih luas membaik.

Konteks Pasar yang Lebih Luas

Penurunan ini tidak hanya terjadi pada XRP. Pasar kripto yang lebih luas telah berjuang mencari arah di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara AS dan China, yang telah meredam selera risiko di seluruh ekuitas dan aset digital. Latar belakang makro ini, dikombinasikan dengan likuiditas yang menipis, telah membuat bahkan koin dengan kapitalisasi besar rentan terhadap pergerakan penurunan yang berkepanjangan.

Meskipun demikian, minoritas trader tetap berharap bahwa perburuan harga murah dapat menstabilkan harga di sekitar level saat ini. Jika pembeli mempertahankan rentang $1,90–$1,75 secara meyakinkan, para analis mengatakan XRP dapat memasuki fase konsolidasi sideways sebelum mencoba pemulihan yang lebih luas.

Namun untuk saat ini, lanskap teknis condong ke arah kehati-hatian. Tanpa dorongan yang menentukan di atas $2,60–$2,80, para beruang tetap mengendalikan – dan jalur dengan resistensi paling rendah terus mengarah ke bawah.

