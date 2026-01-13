Prediksi Harga 雪球 (雪球) (USD)

Dapatkan prediksi harga 雪球 untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan 雪球 dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Prediksi Harga 雪球 untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga 雪球 (雪球) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, 雪球 kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.016713 pada tahun 2026. Prediksi Harga 雪球 (雪球) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, 雪球 kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.017548 pada tahun 2027. Prediksi Harga 雪球 (雪球) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, 雪球 diproyeksikan mencapai $ 0.018426 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga 雪球 (雪球) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, 雪球 diproyeksikan mencapai $ 0.019347 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga 雪球 (雪球) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target 雪球 pada tahun 2030 adalah $ 0.020314 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga 雪球 (雪球) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga 雪球 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.033090. Prediksi Harga 雪球 (雪球) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga 雪球 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.053901.

2027 $ 0.017548 5.00%

2028 $ 0.018426 10.25%

2029 $ 0.019347 15.76%

2030 $ 0.020314 21.55%

2031 $ 0.021330 27.63%

2032 $ 0.022397 34.01%

2033 $ 0.023516 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.024692 47.75%

2035 $ 0.025927 55.13%

2036 $ 0.027223 62.89%

2037 $ 0.028584 71.03%

2038 $ 0.030014 79.59%

2039 $ 0.031514 88.56%

2040 $ 0.033090 97.99%

Prediksi Harga 雪球 Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan

January 14, 2026(Besok) $ 0.016715 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.016729 0.10%

Prediksi Harga 雪球 (雪球) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk 雪球 pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.016713 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga 雪球 (雪球) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk 雪球, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.016715 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga 雪球 (雪球) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk 雪球, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.016729 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga 雪球 (雪球) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk 雪球 adalah $0.016781 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga 雪球 Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.016713$ 0.016713 $ 0.016713 Perubahan Harga (24 Jam) +18.89% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 56.84K$ 56.84K $ 56.84K Volume (24 Jam) -- Harga 雪球 terbaru adalah $ 0.016713. Perubahan 24 jamnya sebesar +18.89%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 56.84K. Selanjutnya, suplai beredar 雪球 adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga 雪球 Live

Harga Lampau 雪球 Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live 雪球, harga 雪球 saat ini adalah 0.016767USD. Suplai 雪球(雪球) yang beredar adalah 0.00 雪球 , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.42% $ 0.005271 $ 0.017851 $ 0.012514

7 Hari 0.22% $ 0.003256 $ 0.030224 $ 0.009466

30 Days 7.93% $ 0.015850 $ 0.030224 $ 0.002 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, 雪球 telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.005271 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.42% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, 雪球 trading pada harga tertinggi $0.030224 dan terendah $0.009466 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.22% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut 雪球 di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, 雪球 telah mengalami perubahan 7.93% , mencerminkan sekitar $0.015850 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa 雪球 dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga 雪球 lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga 雪球 Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga 雪球 (雪球 )? Modul Prediksi Harga 雪球 adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga 雪球 di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap 雪球 pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan 雪球, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga 雪球. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan 雪球. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum 雪球 untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan 雪球.

Mengapa Prediksi Harga 雪球 Penting?

Prediksi Harga 雪球 sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi 雪球 sekarang? Menurut prediksi Anda, 雪球 akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga 雪球 bulan depan? Menurut alat prediksi harga 雪球 (雪球), prakiraan harga 雪球 akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 雪球 pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 雪球 (雪球) adalah $0.016713 . Berdasarkan model prediksi di atas, 雪球 diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga 雪球 di tahun 2028? 雪球 (雪球) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per 雪球 pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga 雪球 di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, 雪球 (雪球) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga 雪球 di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, 雪球 (雪球) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga 雪球 untuk tahun 2040? 雪球 (雪球) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 雪球 pada tahun 2040. Daftar Sekarang