Prediksi Harga DiemLibre (DLB) (USD)

Dapatkan prediksi harga DiemLibre untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan DLB dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli DLB

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga DiemLibre % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0000647 $0.0000647 $0.0000647 -1.82% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga DiemLibre untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga DiemLibre (DLB) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, DiemLibre berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000064 pada tahun 2025. Prediksi Harga DiemLibre (DLB) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, DiemLibre berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000067 pada tahun 2026. Prediksi Harga DiemLibre (DLB) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan DLB pada tahun 2027 adalah $ 0.000071 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga DiemLibre (DLB) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan DLB pada tahun 2028 adalah $ 0.000074 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga DiemLibre (DLB) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DLB pada tahun 2029 adalah $ 0.000078 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga DiemLibre (DLB) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DLB pada tahun 2030 adalah $ 0.000082 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga DiemLibre (DLB) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga DiemLibre berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000134. Prediksi Harga DiemLibre (DLB) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga DiemLibre berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000219. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000064 0.00%

2026 $ 0.000067 5.00%

2027 $ 0.000071 10.25%

2028 $ 0.000074 15.76%

2029 $ 0.000078 21.55%

2030 $ 0.000082 27.63%

2031 $ 0.000086 34.01%

2032 $ 0.000091 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000095 47.75%

2034 $ 0.000100 55.13%

2035 $ 0.000105 62.89%

2036 $ 0.000110 71.03%

2037 $ 0.000116 79.59%

2038 $ 0.000122 88.56%

2039 $ 0.000128 97.99%

2040 $ 0.000134 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga DiemLibre Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000064 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000064 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000064 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000064 0.41% Prediksi Harga DiemLibre (DLB) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk DLB pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000064 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga DiemLibre (DLB) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk DLB, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000064 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga DiemLibre (DLB) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk DLB, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000064 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga DiemLibre (DLB) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk DLB adalah $0.000064 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga DiemLibre Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0000647$ 0.0000647 $ 0.0000647 Perubahan Harga (24 Jam) -1.82% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 49.81K$ 49.81K $ 49.81K Volume (24 Jam) -- Harga DLB terbaru adalah $ 0.0000647. Perubahan 24 jamnya sebesar -1.82%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 49.81K. Selanjutnya, suplai beredar DLB adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga DLB Live

Cara Membeli DiemLibre (DLB) Mencoba untuk membeli DLB? Anda sekarang dapat membeli DLB melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli DiemLibre dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli DLB Sekarang

Harga Lampau DiemLibre Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live DiemLibre, harga DiemLibre saat ini adalah 0.000064USD. Suplai DiemLibre(DLB) yang beredar adalah 0.00 DLB , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000000 $ 0.000066 $ 0.000063

7 Hari 0.04% $ 0.000002 $ 0.000066 $ 0.000057

30 Days -0.45% $ -0.000054 $ 0.000118 $ 0.000057 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, DiemLibre telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000000 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, DiemLibre trading pada harga tertinggi $0.000066 dan terendah $0.000057 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.04% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut DLB di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, DiemLibre telah mengalami perubahan -0.45% , mencerminkan sekitar $-0.000054 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa DLB dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga DiemLibre lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga DLB Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga DiemLibre (DLB )? Modul Prediksi Harga DiemLibre adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga DLB di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap DiemLibre pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan DLB, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga DiemLibre. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan DLB. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum DLB untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan DiemLibre.

Mengapa Prediksi Harga DLB Penting?

Prediksi Harga DLB sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi DLB sekarang? Menurut prediksi Anda, DLB akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga DLB bulan depan? Menurut alat prediksi harga DiemLibre (DLB), prakiraan harga DLB akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 DLB pada tahun 2026? Harga 1 DiemLibre (DLB) hari ini adalah $0.000064 . Menurut modul prediksi di atas, DLB akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga DLB pada tahun 2027? DiemLibre (DLB) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 DLB pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga DLB pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, DiemLibre (DLB) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga DLB pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, DiemLibre (DLB) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 DLB pada tahun 2030? Harga 1 DiemLibre (DLB) hari ini adalah $0.000064 . Menurut modul prediksi di atas, DLB akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga DLB untuk tahun 2040? DiemLibre (DLB) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 DLB pada tahun 2040. Daftar Sekarang