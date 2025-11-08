Prediksi Harga EON Marketplace (EON) (USD)

Dapatkan prediksi harga EON Marketplace untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan EON dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli EON

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga EON Marketplace % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.001601 $0.001601 $0.001601 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga EON Marketplace untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga EON Marketplace (EON) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, EON Marketplace berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001601 pada tahun 2025. Prediksi Harga EON Marketplace (EON) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, EON Marketplace berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001681 pada tahun 2026. Prediksi Harga EON Marketplace (EON) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan EON pada tahun 2027 adalah $ 0.001765 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga EON Marketplace (EON) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan EON pada tahun 2028 adalah $ 0.001853 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga EON Marketplace (EON) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target EON pada tahun 2029 adalah $ 0.001946 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga EON Marketplace (EON) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target EON pada tahun 2030 adalah $ 0.002043 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga EON Marketplace (EON) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga EON Marketplace berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003328. Prediksi Harga EON Marketplace (EON) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga EON Marketplace berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005421. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001601 0.00%

2026 $ 0.001681 5.00%

2027 $ 0.001765 10.25%

2028 $ 0.001853 15.76%

2029 $ 0.001946 21.55%

2030 $ 0.002043 27.63%

2031 $ 0.002145 34.01%

2032 $ 0.002252 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002365 47.75%

2034 $ 0.002483 55.13%

2035 $ 0.002607 62.89%

2036 $ 0.002738 71.03%

2037 $ 0.002875 79.59%

2038 $ 0.003018 88.56%

2039 $ 0.003169 97.99%

2040 $ 0.003328 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga EON Marketplace Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.001601 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.001601 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.001602 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.001607 0.41% Prediksi Harga EON Marketplace (EON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk EON pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.001601 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga EON Marketplace (EON) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk EON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001601 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga EON Marketplace (EON) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk EON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001602 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga EON Marketplace (EON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk EON adalah $0.001607 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga EON Marketplace Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.001601$ 0.001601 $ 0.001601 Perubahan Harga (24 Jam) 0.00% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) 0.00% Harga EON terbaru adalah $ 0.001601. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 0.00. Selanjutnya, suplai beredar EON adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga EON Live

Cara Membeli EON Marketplace (EON) Mencoba untuk membeli EON? Anda sekarang dapat membeli EON melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli EON Marketplace dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli EON Sekarang

Harga Lampau EON Marketplace Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live EON Marketplace, harga EON Marketplace saat ini adalah 0.001601USD. Suplai EON Marketplace(EON) yang beredar adalah 0.00 EON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0.001601 $ 0.001601

7 Hari 0.00% $ 0.000000 $ 0.001601 $ 0.0016

30 Days 0.00% $ 0.000000 $ 0.001601 $ 0.0016 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, EON Marketplace telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, EON Marketplace trading pada harga tertinggi $0.001601 dan terendah $0.0016 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut EON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, EON Marketplace telah mengalami perubahan 0.00% , mencerminkan sekitar $0.000000 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa EON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga EON Marketplace lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga EON Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga EON Marketplace (EON )? Modul Prediksi Harga EON Marketplace adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga EON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap EON Marketplace pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan EON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga EON Marketplace. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan EON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum EON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan EON Marketplace.

Mengapa Prediksi Harga EON Penting?

Prediksi Harga EON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi EON sekarang? Menurut prediksi Anda, EON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga EON bulan depan? Menurut alat prediksi harga EON Marketplace (EON), prakiraan harga EON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 EON pada tahun 2026? Harga 1 EON Marketplace (EON) hari ini adalah $0.001601 . Menurut modul prediksi di atas, EON akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga EON pada tahun 2027? EON Marketplace (EON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 EON pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga EON pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, EON Marketplace (EON) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga EON pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, EON Marketplace (EON) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 EON pada tahun 2030? Harga 1 EON Marketplace (EON) hari ini adalah $0.001601 . Menurut modul prediksi di atas, EON akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga EON untuk tahun 2040? EON Marketplace (EON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 EON pada tahun 2040. Daftar Sekarang