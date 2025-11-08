Prediksi Harga GAINS (GAINS) (USD)

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga GAINS % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.01676 $0.01676 $0.01676 +7.36% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga GAINS untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga GAINS (GAINS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, GAINS berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.01676 pada tahun 2025. Prediksi Harga GAINS (GAINS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, GAINS berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.017598 pada tahun 2026. Prediksi Harga GAINS (GAINS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GAINS pada tahun 2027 adalah $ 0.018477 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga GAINS (GAINS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GAINS pada tahun 2028 adalah $ 0.019401 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga GAINS (GAINS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GAINS pada tahun 2029 adalah $ 0.020371 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga GAINS (GAINS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GAINS pada tahun 2030 adalah $ 0.021390 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga GAINS (GAINS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga GAINS berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.034842. Prediksi Harga GAINS (GAINS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga GAINS berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.056755. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01676 0.00%

2026 $ 0.017598 5.00%

2027 $ 0.018477 10.25%

2028 $ 0.019401 15.76%

2029 $ 0.020371 21.55%

2030 $ 0.021390 27.63%

2031 $ 0.022460 34.01%

2032 $ 0.023583 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.024762 47.75%

2034 $ 0.026000 55.13%

2035 $ 0.027300 62.89%

2036 $ 0.028665 71.03%

2037 $ 0.030098 79.59%

2038 $ 0.031603 88.56%

2039 $ 0.033183 97.99%

2040 $ 0.034842 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga GAINS Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.01676 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.016762 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.016776 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.016828 0.41% Prediksi Harga GAINS (GAINS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk GAINS pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.01676 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga GAINS (GAINS) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk GAINS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.016762 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga GAINS (GAINS) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk GAINS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.016776 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga GAINS (GAINS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk GAINS adalah $0.016828 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga GAINS Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.01676$ 0.01676 $ 0.01676 Perubahan Harga (24 Jam) +7.36% Kap. Pasar $ 648.52K$ 648.52K $ 648.52K Suplai Peredaran 38.69M 38.69M 38.69M Volume (24 Jam) $ 35.62K$ 35.62K $ 35.62K Volume (24 Jam) -- Harga GAINS terbaru adalah $ 0.01676. Perubahan 24 jamnya sebesar +7.36%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 35.62K. Selanjutnya, suplai beredar GAINS adalah 38.69M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 648.52K. Lihat Harga GAINS Live

Harga Lampau GAINS Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live GAINS, harga GAINS saat ini adalah 0.01676USD. Suplai GAINS(GAINS) yang beredar adalah 0.00 GAINS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $648.52K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.000830 $ 0.01681 $ 0.01514

7 Hari -0.15% $ -0.003060 $ 0.02003 $ 0.01461

30 Days -0.33% $ -0.00858 $ 0.03002 $ 0.01461 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, GAINS telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000830 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, GAINS trading pada harga tertinggi $0.02003 dan terendah $0.01461 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.15% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut GAINS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, GAINS telah mengalami perubahan -0.33% , mencerminkan sekitar $-0.00858 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa GAINS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga GAINS lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga GAINS Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga GAINS (GAINS )? Modul Prediksi Harga GAINS adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga GAINS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap GAINS pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan GAINS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga GAINS. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan GAINS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum GAINS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan GAINS.

Mengapa Prediksi Harga GAINS Penting?

Prediksi Harga GAINS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi GAINS sekarang? Menurut prediksi Anda, GAINS akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga GAINS bulan depan? Menurut alat prediksi harga GAINS (GAINS), prakiraan harga GAINS akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 GAINS pada tahun 2026? Harga 1 GAINS (GAINS) hari ini adalah $0.01676 . Menurut modul prediksi di atas, GAINS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga GAINS pada tahun 2027? GAINS (GAINS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GAINS pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga GAINS pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, GAINS (GAINS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga GAINS pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, GAINS (GAINS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 GAINS pada tahun 2030? Harga 1 GAINS (GAINS) hari ini adalah $0.01676 . Menurut modul prediksi di atas, GAINS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga GAINS untuk tahun 2040? GAINS (GAINS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GAINS pada tahun 2040.