Prediksi Harga Alphabet Class A (GOOGLON) (USD)

Dapatkan prediksi harga Alphabet Class A untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan GOOGLON dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Alphabet Class A % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $272.75 $272.75 $272.75 -1.43% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Alphabet Class A untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Alphabet Class A (GOOGLON) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Alphabet Class A berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 272.75 pada tahun 2025. Prediksi Harga Alphabet Class A (GOOGLON) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Alphabet Class A berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 286.3875 pada tahun 2026. Prediksi Harga Alphabet Class A (GOOGLON) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GOOGLON pada tahun 2027 adalah $ 300.7068 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Alphabet Class A (GOOGLON) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GOOGLON pada tahun 2028 adalah $ 315.7422 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Alphabet Class A (GOOGLON) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GOOGLON pada tahun 2029 adalah $ 331.5293 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Alphabet Class A (GOOGLON) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GOOGLON pada tahun 2030 adalah $ 348.1057 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Alphabet Class A (GOOGLON) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Alphabet Class A berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 567.0276. Prediksi Harga Alphabet Class A (GOOGLON) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Alphabet Class A berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 923.6283. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 272.75 0.00%

2026 $ 286.3875 5.00%

2027 $ 300.7068 10.25%

2028 $ 315.7422 15.76%

2029 $ 331.5293 21.55%

2030 $ 348.1057 27.63%

2031 $ 365.5110 34.01%

2032 $ 383.7866 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 402.9759 47.75%

2034 $ 423.1247 55.13%

2035 $ 444.2810 62.89%

2036 $ 466.4950 71.03%

2037 $ 489.8198 79.59%

2038 $ 514.3108 88.56%

2039 $ 540.0263 97.99%

2040 $ 567.0276 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Alphabet Class A Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 272.75 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 272.7873 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 273.0115 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 273.8708 0.41% Prediksi Harga Alphabet Class A (GOOGLON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk GOOGLON pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $272.75 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Alphabet Class A (GOOGLON) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk GOOGLON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $272.7873 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Alphabet Class A (GOOGLON) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk GOOGLON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $273.0115 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Alphabet Class A (GOOGLON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk GOOGLON adalah $273.8708 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Alphabet Class A Saat Ini Harga Saat Ini $ 272.75$ 272.75 $ 272.75 Perubahan Harga (24 Jam) -1.43% Kap. Pasar $ 3.16M$ 3.16M $ 3.16M Suplai Peredaran 11.57K 11.57K 11.57K Volume (24 Jam) $ 79.52K$ 79.52K $ 79.52K Volume (24 Jam) -- Harga GOOGLON terbaru adalah $ 272.75. Perubahan 24 jamnya sebesar -1.43%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 79.52K. Selanjutnya, suplai beredar GOOGLON adalah 11.57K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 3.16M. Lihat Harga GOOGLON Live

Harga Lampau Alphabet Class A Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Alphabet Class A, harga Alphabet Class A saat ini adalah 272.68USD. Suplai Alphabet Class A(GOOGLON) yang beredar adalah 0.00 GOOGLON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $3.16M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.04% $ -12.7599 $ 317.78 $ 267.15

7 Hari -0.01% $ -3.6999 $ 317.78 $ 267.15

30 Days 0.11% $ 27.9499 $ 317.78 $ 228.07 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Alphabet Class A telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-12.7599 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Alphabet Class A trading pada harga tertinggi $317.78 dan terendah $267.15 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.01% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut GOOGLON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Alphabet Class A telah mengalami perubahan 0.11% , mencerminkan sekitar $27.9499 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa GOOGLON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Alphabet Class A lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga GOOGLON Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Alphabet Class A (GOOGLON )? Modul Prediksi Harga Alphabet Class A adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga GOOGLON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Alphabet Class A pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan GOOGLON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Alphabet Class A. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan GOOGLON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum GOOGLON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Alphabet Class A.

Mengapa Prediksi Harga GOOGLON Penting?

Prediksi Harga GOOGLON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi GOOGLON sekarang? Menurut prediksi Anda, GOOGLON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga GOOGLON bulan depan? Menurut alat prediksi harga Alphabet Class A (GOOGLON), prakiraan harga GOOGLON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 GOOGLON pada tahun 2026? Harga 1 Alphabet Class A (GOOGLON) hari ini adalah $272.75 . Menurut modul prediksi di atas, GOOGLON akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga GOOGLON pada tahun 2027? Alphabet Class A (GOOGLON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GOOGLON pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga GOOGLON pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Alphabet Class A (GOOGLON) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga GOOGLON pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Alphabet Class A (GOOGLON) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 GOOGLON pada tahun 2030? Harga 1 Alphabet Class A (GOOGLON) hari ini adalah $272.75 . Menurut modul prediksi di atas, GOOGLON akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga GOOGLON untuk tahun 2040? Alphabet Class A (GOOGLON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GOOGLON pada tahun 2040.