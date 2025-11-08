Prediksi Harga Kori The Pom (KORI) (USD)

Dapatkan prediksi harga Kori The Pom untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan KORI dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli KORI

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Kori The Pom % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.005636 $0.005636 $0.005636 +7.20% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Kori The Pom untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Kori The Pom (KORI) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Kori The Pom berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005636 pada tahun 2025. Prediksi Harga Kori The Pom (KORI) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Kori The Pom berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005917 pada tahun 2026. Prediksi Harga Kori The Pom (KORI) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan KORI pada tahun 2027 adalah $ 0.006213 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Kori The Pom (KORI) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan KORI pada tahun 2028 adalah $ 0.006524 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Kori The Pom (KORI) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KORI pada tahun 2029 adalah $ 0.006850 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Kori The Pom (KORI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KORI pada tahun 2030 adalah $ 0.007193 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Kori The Pom (KORI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Kori The Pom berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.011716. Prediksi Harga Kori The Pom (KORI) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Kori The Pom berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.019085. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.005636 0.00%

2026 $ 0.005917 5.00%

2027 $ 0.006213 10.25%

2028 $ 0.006524 15.76%

2029 $ 0.006850 21.55%

2030 $ 0.007193 27.63%

2031 $ 0.007552 34.01%

2032 $ 0.007930 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.008326 47.75%

2034 $ 0.008743 55.13%

2035 $ 0.009180 62.89%

2036 $ 0.009639 71.03%

2037 $ 0.010121 79.59%

2038 $ 0.010627 88.56%

2039 $ 0.011158 97.99%

2040 $ 0.011716 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Kori The Pom Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.005636 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.005636 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.005641 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.005659 0.41% Prediksi Harga Kori The Pom (KORI) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk KORI pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.005636 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Kori The Pom (KORI) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk KORI, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.005636 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Kori The Pom (KORI) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk KORI, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.005641 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Kori The Pom (KORI) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk KORI adalah $0.005659 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Kori The Pom Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.005636$ 0.005636 $ 0.005636 Perubahan Harga (24 Jam) +7.20% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 84.51K$ 84.51K $ 84.51K Volume (24 Jam) -- Harga KORI terbaru adalah $ 0.005636. Perubahan 24 jamnya sebesar +7.20%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 84.51K. Selanjutnya, suplai beredar KORI adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga KORI Live

Cara Membeli Kori The Pom (KORI) Mencoba untuk membeli KORI? Anda sekarang dapat membeli KORI melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Kori The Pom dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli KORI Sekarang

Harga Lampau Kori The Pom Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Kori The Pom, harga Kori The Pom saat ini adalah 0.005636USD. Suplai Kori The Pom(KORI) yang beredar adalah 0.00 KORI , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.12% $ 0.000604 $ 0.006194 $ 0.004889

7 Hari -0.29% $ -0.002373 $ 0.008222 $ 0.0047

30 Days -0.68% $ -0.012034 $ 0.021836 $ 0.0047 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Kori The Pom telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000604 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.12% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Kori The Pom trading pada harga tertinggi $0.008222 dan terendah $0.0047 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.29% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut KORI di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Kori The Pom telah mengalami perubahan -0.68% , mencerminkan sekitar $-0.012034 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa KORI dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Kori The Pom lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga KORI Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Kori The Pom (KORI )? Modul Prediksi Harga Kori The Pom adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga KORI di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Kori The Pom pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan KORI, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Kori The Pom. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan KORI. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum KORI untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Kori The Pom.

Mengapa Prediksi Harga KORI Penting?

Prediksi Harga KORI sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi KORI sekarang? Menurut prediksi Anda, KORI akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga KORI bulan depan? Menurut alat prediksi harga Kori The Pom (KORI), prakiraan harga KORI akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 KORI pada tahun 2026? Harga 1 Kori The Pom (KORI) hari ini adalah $0.005636 . Menurut modul prediksi di atas, KORI akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga KORI pada tahun 2027? Kori The Pom (KORI) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 KORI pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga KORI pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Kori The Pom (KORI) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga KORI pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Kori The Pom (KORI) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 KORI pada tahun 2030? Harga 1 Kori The Pom (KORI) hari ini adalah $0.005636 . Menurut modul prediksi di atas, KORI akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga KORI untuk tahun 2040? Kori The Pom (KORI) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 KORI pada tahun 2040. Daftar Sekarang