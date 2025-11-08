Prediksi Harga Outlanders (LAND) (USD)

Dapatkan prediksi harga Outlanders untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan LAND dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli LAND

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Outlanders % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0005329 $0.0005329 $0.0005329 -4.13% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Outlanders untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Outlanders (LAND) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Outlanders berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000532 pada tahun 2025. Prediksi Harga Outlanders (LAND) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Outlanders berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000559 pada tahun 2026. Prediksi Harga Outlanders (LAND) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LAND pada tahun 2027 adalah $ 0.000587 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Outlanders (LAND) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LAND pada tahun 2028 adalah $ 0.000616 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Outlanders (LAND) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LAND pada tahun 2029 adalah $ 0.000647 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Outlanders (LAND) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LAND pada tahun 2030 adalah $ 0.000680 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Outlanders (LAND) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Outlanders berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001107. Prediksi Harga Outlanders (LAND) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Outlanders berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001804. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000532 0.00%

2026 $ 0.000559 5.00%

2027 $ 0.000587 10.25%

2028 $ 0.000616 15.76%

2029 $ 0.000647 21.55%

2030 $ 0.000680 27.63%

2031 $ 0.000714 34.01%

2032 $ 0.000749 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000787 47.75%

2034 $ 0.000826 55.13%

2035 $ 0.000868 62.89%

2036 $ 0.000911 71.03%

2037 $ 0.000957 79.59%

2038 $ 0.001004 88.56%

2039 $ 0.001055 97.99%

2040 $ 0.001107 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Outlanders Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000532 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000532 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000533 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000535 0.41% Prediksi Harga Outlanders (LAND) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk LAND pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000532 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Outlanders (LAND) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk LAND, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000532 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Outlanders (LAND) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk LAND, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000533 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Outlanders (LAND) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk LAND adalah $0.000535 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Outlanders Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0005329$ 0.0005329 $ 0.0005329 Perubahan Harga (24 Jam) -4.13% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 140.96K$ 140.96K $ 140.96K Volume (24 Jam) -- Harga LAND terbaru adalah $ 0.0005329. Perubahan 24 jamnya sebesar -4.13%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 140.96K. Selanjutnya, suplai beredar LAND adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga LAND Live

Cara Membeli Outlanders (LAND) Mencoba untuk membeli LAND? Anda sekarang dapat membeli LAND melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Outlanders dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli LAND Sekarang

Harga Lampau Outlanders Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Outlanders, harga Outlanders saat ini adalah 0.000532USD. Suplai Outlanders(LAND) yang beredar adalah 0.00 LAND , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.05% $ -0.000033 $ 0.000568 $ 0.000520

7 Hari -0.35% $ -0.000287 $ 0.001372 $ 0.000520

30 Days 0.46% $ 0.000168 $ 0.001372 $ 0.000168 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Outlanders telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000033 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Outlanders trading pada harga tertinggi $0.001372 dan terendah $0.000520 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.35% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut LAND di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Outlanders telah mengalami perubahan 0.46% , mencerminkan sekitar $0.000168 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa LAND dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Outlanders lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga LAND Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Outlanders (LAND )? Modul Prediksi Harga Outlanders adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga LAND di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Outlanders pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan LAND, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Outlanders. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan LAND. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum LAND untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Outlanders.

Mengapa Prediksi Harga LAND Penting?

Prediksi Harga LAND sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi LAND sekarang? Menurut prediksi Anda, LAND akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga LAND bulan depan? Menurut alat prediksi harga Outlanders (LAND), prakiraan harga LAND akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 LAND pada tahun 2026? Harga 1 Outlanders (LAND) hari ini adalah $0.000532 . Menurut modul prediksi di atas, LAND akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga LAND pada tahun 2027? Outlanders (LAND) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LAND pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga LAND pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Outlanders (LAND) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga LAND pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Outlanders (LAND) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 LAND pada tahun 2030? Harga 1 Outlanders (LAND) hari ini adalah $0.000532 . Menurut modul prediksi di atas, LAND akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga LAND untuk tahun 2040? Outlanders (LAND) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LAND pada tahun 2040. Daftar Sekarang