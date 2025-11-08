Prediksi Harga Mastercard (MAON) (USD)

Dapatkan prediksi harga Mastercard untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MAON dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Mastercard % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $555.02 $555.02 $555.02 -0.48% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Mastercard untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Mastercard (MAON) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Mastercard berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 555.02 pada tahun 2025. Prediksi Harga Mastercard (MAON) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Mastercard berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 582.771 pada tahun 2026. Prediksi Harga Mastercard (MAON) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MAON pada tahun 2027 adalah $ 611.9095 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Mastercard (MAON) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MAON pada tahun 2028 adalah $ 642.5050 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Mastercard (MAON) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MAON pada tahun 2029 adalah $ 674.6302 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Mastercard (MAON) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MAON pada tahun 2030 adalah $ 708.3617 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Mastercard (MAON) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Mastercard berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1,153.8467. Prediksi Harga Mastercard (MAON) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Mastercard berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1,879.4947. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 555.02 0.00%

2026 $ 582.771 5.00%

2027 $ 611.9095 10.25%

2028 $ 642.5050 15.76%

2029 $ 674.6302 21.55%

2030 $ 708.3617 27.63%

2031 $ 743.7798 34.01%

2032 $ 780.9688 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 820.0173 47.75%

2034 $ 861.0181 55.13%

2035 $ 904.0690 62.89%

2036 $ 949.2725 71.03%

2037 $ 996.7361 79.59%

2038 $ 1,046.5729 88.56%

2039 $ 1,098.9016 97.99%

2040 $ 1,153.8467 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Mastercard Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 555.02 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 555.0960 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 555.5522 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 557.3009 0.41% Prediksi Harga Mastercard (MAON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MAON pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $555.02 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Mastercard (MAON) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk MAON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $555.0960 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Mastercard (MAON) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MAON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $555.5522 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Mastercard (MAON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MAON adalah $557.3009 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Mastercard Saat Ini Harga Saat Ini $ 555.02$ 555.02 $ 555.02 Perubahan Harga (24 Jam) -0.48% Kap. Pasar $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Suplai Peredaran 2.03K 2.03K 2.03K Volume (24 Jam) $ 57.71K$ 57.71K $ 57.71K Volume (24 Jam) -- Harga MAON terbaru adalah $ 555.02. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.48%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 57.71K. Selanjutnya, suplai beredar MAON adalah 2.03K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.12M. Lihat Harga MAON Live

Cara Membeli Mastercard (MAON)

Harga Lampau Mastercard Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Mastercard, harga Mastercard saat ini adalah 555.04USD. Suplai Mastercard(MAON) yang beredar adalah 0.00 MAON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.12M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.990000 $ 558.57 $ 547.86

7 Hari 0.00% $ 2.0899 $ 571.46 $ 541.32

30 Days -0.03% $ -22.6399 $ 586.74 $ 541.32 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Mastercard telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.990000 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Mastercard trading pada harga tertinggi $571.46 dan terendah $541.32 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MAON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Mastercard telah mengalami perubahan -0.03% , mencerminkan sekitar $-22.6399 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MAON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Mastercard lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga MAON Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Mastercard (MAON )? Modul Prediksi Harga Mastercard adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MAON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Mastercard pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MAON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Mastercard. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MAON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MAON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Mastercard.

Mengapa Prediksi Harga MAON Penting?

Prediksi Harga MAON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MAON sekarang? Menurut prediksi Anda, MAON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MAON bulan depan? Menurut alat prediksi harga Mastercard (MAON), prakiraan harga MAON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MAON pada tahun 2026? Harga 1 Mastercard (MAON) hari ini adalah $555.02 . Menurut modul prediksi di atas, MAON akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MAON pada tahun 2027? Mastercard (MAON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MAON pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MAON pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Mastercard (MAON) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MAON pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Mastercard (MAON) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MAON pada tahun 2030? Harga 1 Mastercard (MAON) hari ini adalah $555.02 . Menurut modul prediksi di atas, MAON akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MAON untuk tahun 2040? Mastercard (MAON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MAON pada tahun 2040.